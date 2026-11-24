O reducere online merită dacă aveai deja nevoie de produs, prețul final este mai mic decât al unei variante comparabile și suma încape în banii disponibili. Verifică în această ordine nevoia, prețurile, toate costurile și bugetul: procentul afișat nu spune singur cât economisești.

De ce oferta te poate face să cumperi mai mult

Prețul tăiat îți atrage atenția spre suma pe care ai putea să o economisești, nu spre întrebarea dacă îți trebuie produsul. Un cronometru îți scurtează timpul de comparație. Dacă se resetează, dar oferta rămâne, ora afișată nu era limita reală.

Într-o verificare publicată în 2023, Comisia Europeană a găsit cel puțin o practică menită să împingă cumpărătorul spre o alegere pe 148 dintre 399 de site-uri și aplicații analizate. Printre exemple au fost cronometrele false și informațiile ascunse. Pentru o promoție anunțată pe o anumită perioadă, Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 cere ca produsele să fie disponibile pe durata ei sau ca oferta să fie marcată clar drept valabilă numai în limita stocului.

Și transportul gratuit poate schimba decizia. Dacă trebuie să atingi o sumă minimă, un produs adăugat doar ca să eviți taxa de livrare poate costa mai mult decât taxa. O analiză Harvard Business School din 2018 a arătat că acest prag îi poate face pe cumpărători să pună mai multe produse în coș.

Cele patru verificări înainte de plată

Pornește de la nevoie. Scrie ce produs căutai înainte să vezi promoția și cât erai dispus să plătești. Dacă a intrat pe listă numai pentru că era redus, prețul mai mic poate însemna tot o cheltuială nouă. Verifică prețul și produsul. Notează modelul, codul, capacitatea, cantitatea și ce conține pachetul. Uită-te la prețul anterior afișat, păstrează o captură și compară istoricul pe care îl poți găsi pentru același vânzător, apoi caută aceeași variantă la alte magazine. Dacă nu poți verifica istoricul, compară costul total al ofertei cu cel al unei alternative, nu te baza doar pe procent. Adună costurile. La prețul redus pune livrarea, taxele, comisioanele, accesoriile necesare și costul unui posibil retur. Scade un cupon numai dacă reducerea apare în suma finală. Verifică dacă transportul gratuit cere un prag sau un abonament și dacă în coș au apărut servicii pe care nu le-ai cerut. Verifică banii rămași. Compară totalul cu suma pe care o poți cheltui după facturi, rate și celelalte cumpărături planificate. Dacă produsul era necesar, economia este diferența dintre costul total al variantei pe care ai fi cumpărat-o și costul final al ofertei, pentru produse comparabile.

Din 28 mai 2022, Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 cere ca, la o reducere anunțată, prețul anterior să fie, de regulă, cel mai mic preț practicat de același vânzător în același loc de vânzare în ultimele 30 de zile. Prețul nou și cel anterior trebuie afișate clar. Dacă un produs se strică ori expiră repede, contează ultimele 10 zile; dacă este la vânzare de mai puțin de 30 de zile, contează tot timpul în care a fost vândut. Dacă reducerea crește treptat în aceeași campanie, reperul rămâne prețul de dinaintea primei reduceri; pentru outlet există reguli speciale.

Înainte să dai comanda, comerciantul trebuie să arate suma totală de plată, cu taxele și cheltuielile în plus pe care le cunoaște, inclusiv cele de livrare. OUG nr. 34/2014 cere acordul tău expres pentru o plată suplimentară: o opțiune bifată dinainte nu ține loc de acord.

Un calcul de la prețul tăiat la suma plătită

La un produs planificat care costă 200 de lei după reducere, de exemplu, magazinul A afișează 250 de lei ca preț anterior. Diferența afișată este de 50 de lei, dar ea trebuie verificată față de cel mai mic preț al aceluiași vânzător din perioada cerută de lege. Dacă produsul s-a vândut acolo cu 200 de lei în acea perioadă, prețul de 250 de lei nu dovedește o economie de 50 de lei.

Acum compară același model, în același pachet. În acest exemplu, magazinul B îl vinde tot cu 200 de lei, fără cost de livrare:

Magazinul A: produs 200 de lei + livrare 15 lei = 215 lei de plată.

Magazinul B: produs 200 de lei, fără livrare plătită = 200 de lei de plată.

La A, cu un produs de 50 de lei adăugat numai pentru transport gratuit: 200 + 50 = 250 de lei de plată.

Pentru produsul căutat, B costă cu 15 lei mai puțin decât A. Coșul mărit la A costă cu 35 de lei mai mult decât comanda inițială de 215 lei. Dacă produsul adăugat era deja pe lista ta, compară în schimb cât ar costa ambele cumpărături în aceleași condiții.

Poți refolosi calculul astfel: prețul produsului după reducere, plus livrare, taxe, comisioane și accesorii necesare, minus cuponul confirmat la plată. Adaugă și costul returului dacă este probabil să trimiți produsul înapoi și magazinul ți-a comunicat că îl vei suporta. Compară rezultatul cu totalul alternativei pe care o aveai în plan, nu cu prețul tăiat.

Ce faci dacă prețul din coș este altul

Dacă suma din coș este mai mare decât cea de pe pagina produsului, nu plăti înainte să verifici livrarea, taxele și opțiunile adăugate. Legea nr. 363/2007 interzice prezentările care pot induce cumpărătorul în eroare cu privire la preț, avantajul reducerii ori livrare.

Salvează capturi ale produsului, promoției și coșului. Păstrează confirmarea comenzii, dacă ai comandat deja, și orice mesaj schimbat cu magazinul. Cere comerciantului, în scris, să explice diferența sau să rezolve problema. Păstrează răspunsul. Dacă problema rămâne, depune o reclamație online la ANPC. Completează datele tale, ale comerciantului și ale produsului; atașează dovezile disponibile, precum capturile, factura, bonul sau chitanța, contractul, certificatul de garanție și răspunsul magazinului.

Pentru un comerciant din alt stat al Uniunii Europene, din Norvegia sau din Islanda, Centrul European al Consumatorilor România poate ajuta gratuit la o rezolvare amiabilă. Centrul nu poate obliga comerciantul să accepte soluția și nu reprezintă cumpărătorul în instanță.

Întrebări frecvente

Pot returna un produs online cumpărat la reducere?

Da, dacă l-ai cumpărat de la un comerciant, reducerea nu îți ia dreptul obișnuit de a renunța la comandă. De regulă, ai 14 zile calendaristice de la primire ca să anunți comerciantul și cel mult încă 14 zile de la anunț ca să trimiți produsul înapoi; păstrează dovada notificării. Dacă magazinul nu te-a informat despre acest drept, perioada se prelungește cu 12 luni după termenul inițial.

Există produse pe care nu le pot returna astfel?

Da. Printre excepții sunt produsele făcute după cerințele tale, cele perisabile, produsele sigilate pentru igienă după desigilare, unele programe sau înregistrări desigilate, anumite servicii cu dată fixă și conținutul digital început cu acordul tău expres și confirmarea pierderii dreptului.

Cine plătește expedierea produsului înapoi?

Plătești costul direct al returului dacă magazinul te-a informat înainte de cumpărare că îți revine. Comerciantul rambursează sumele primite, inclusiv livrarea standard plătită inițial, în cel mult 14 zile de când află că renunți la comandă; poate aștepta produsul sau dovada expedierii lui.

Am drept de retragere dacă vânzătorul este o persoană fizică?

Nu automat. Dreptul legal de retragere pentru cumpărăturile online se aplică unui contract cu un comerciant, nu unei vânzări obișnuite între persoane fizice. Pe o platformă unde vând ambele categorii, verifică cine este vânzătorul înainte să plătești.

Primesc diferența dacă produsul se ieftinește după cumpărare?

Magazinul nu are o obligație generală să îți dea automat diferența. Verifică dacă oferă o astfel de opțiune prin propriile condiții și în ce termen o poți cere.

Ce fac dacă produsul nu ajunge?

Dacă nu este livrat la data convenită sau, când nu a fost stabilită una, în cel mult 30 de zile, îi poți da comerciantului un termen suplimentar. Dacă nici atunci nu livrează, poți înceta contractul și cere banii înapoi.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Ordonanța Guvernului nr. 99/2000; Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, cu modificările aplicabile din 28 mai 2022; OUG nr. 34/2014; Legea nr. 363/2007; Comisia Europeană, verificarea site-urilor și aplicațiilor comerciale publicată în 2023; Harvard Business School, analiza pragurilor pentru transport gratuit din 2018; ANPC, platforma de reclamații; Centrul European al Consumatorilor România.