Robert Bosch SRL pregătește chemarea mai frecventă a angajaților la birou, începând cu 1 ianuarie 2027. Noul program le garantează cinci zile de muncă de acasă pe lună, iar salariații care vor face mai multe drumuri la sediu pot avea cheltuieli de transport mai mari.

Cele cinci zile nu sunt o limită peste care nimeni nu poate trece. Angajații vor putea lucra de acasă și în alte zile, dacă primesc aprobarea companiei. Bosch spune că trecerea la noul program se va face treptat, astfel încât oamenii să își poată adapta programul.

Măsura anunțată privește Robert Bosch SRL, una dintre firmele grupului german Bosch din România. Grupul are aproximativ 9.900 de angajați în cinci locații, potrivit paginii sale de prezentare, dar această cifră nu reprezintă numărul salariaților cărora li se schimbă programul. Compania nu a precizat câți angajați ai Robert Bosch SRL sunt vizați și în ce sedii lucrează.

Cinci zile de acasă sunt garantate, iar restul cer aprobare

Programul de lucru de acasă este prevăzut acum, pentru angajații în cauză, în acte semnate în perioada pandemiei, potrivit lui Ovidiu Blidar, reprezentant al sindicatului Bosch. El spune că angajații vor primi acte noi spre semnare. Numărul de zile de acasă permis prin înțelegerile actuale nu a fost precizat.

Bosch pune schimbarea pe seama transformărilor din piața auto. Sindicatul Bosch Future România, care reprezintă angajați ai Robert Bosch SRL, arată că a avut discuții despre întoarcerea la birou din septembrie până în noiembrie 2026. Începutul anunțat pentru trecerea treptată la noul program este 1 ianuarie 2027.

Mai multe zile la birou pot aduce costuri de transport

Pentru salariatul care va merge mai des la sediu și plătește fiecare călătorie, noul program poate însemna mai mulți bani dați pe transport. Costul depinde de traseu, de mijlocul de transport și de câte zile suplimentare va lucra la birou; nu există o sumă comună pentru toți angajații.

Au fost semnalate nemulțumiri mai ales în Cluj-Napoca, legate de timpul petrecut pe drum și de spațiul disponibil în clădire. Sindicatul a menționat sprijin pentru eventuale mutări la Cluj-Napoca. Compania nu a anunțat un program de transport sau plata navetei pentru cei care vor veni mai des la sediu.

Angajații vor primi acte noi pentru semnare

Angajații pot refuza noul act privind revenirea la birou fără consecințe, potrivit relatării despre decizia companiei. Avocatul specializat în dreptul muncii Costel Gîlcă a explicat că articolul 41 din Codul muncii cere acordul ambelor părți pentru schimbarea contractului de muncă; angajatorul nu poate modifica singur actul semnat anterior.

Bosch afirmă că schimbarea modului de lucru nu este legată de salarii sau de evaluarea profesională a angajaților. Următorul pas anunțat este înmânarea noilor acte spre semnare, înaintea trecerii graduale la programul cu mai multă prezență la birou.