În 2024, comuna Husnicioara a cheltuit 8.445.148 lei, iar comuna Nicolae Titulescu, 7.193.786 lei. Veniturile proprii au acoperit 17,83% din cheltuielile Husnicioarei și 23,28% din cele ale comunei Nicolae Titulescu.

Ambele comune aveau cel mult 1.500 de locuitori la recensământul din 2021: Husnicioara avea 1.064, iar Nicolae Titulescu, 1.114. Comparația folosește banii încasați și plătiți efectiv în același an, nu sumele plănuite la începutul lui.

Cât a cheltuit și cât a încasat fiecare comună

Cifrele bugetare provin din Anexa 24 a Ministerului Dezvoltării, cu execuția la 31 decembrie 2024. Setul a fost actualizat la 23 noiembrie 2026. Pentru calculul pe locuitor este folosită populația rezidentă de la recensământul INS, cu data de referință 1 decembrie 2021; rezultatele definitive au fost publicate în 2023.

Rândurile bugetare folosite sunt „Cheltuieli totale”, „Venituri proprii”, „Venituri totale” și „Subvenții de la bugetul de stat (42.02)”. Sumele pe locuitor sunt rotunjite la leu și calculate din valorile întregi, înainte de rotunjire.

Indicator Husnicioara Nicolae

Titulescu Locuitori, recensământ 2021 1.064 1.114 Cheltuieli, lei 8.445.148 7.193.786 Venituri proprii, lei 1.505.902 1.674.738 Venituri totale, lei 8.970.727 7.001.717 Subvenții de la stat, cod 42.02, lei 3.653.741 2.536.709 Cheltuieli pe locuitor, lei 7.937 6.458 Venituri proprii pe locuitor, lei 1.415 1.503 Cheltuieli neacoperite din venituri proprii, lei 6.939.246 5.519.048 Aceeași diferență pe locuitor, lei 6.522 4.954 Cheltuieli acoperite din venituri proprii 17,83% 23,28% Venituri totale minus cheltuieli, lei +525.579 −192.069

Husnicioara a cheltuit cu aproximativ 1.479 lei mai mult pe locuitor decât Nicolae Titulescu. La sfârșitul lui 2024, veniturile totale ale Husnicioarei au depășit cheltuielile cu 525.579 lei. La Nicolae Titulescu, cheltuielile au depășit veniturile totale cu 192.069 lei.

Veniturile proprii nu sunt doar taxele locale

Legea nr. 273/2006 include în veniturile proprii impozite și taxe, dar și contribuții, alte venituri și o parte din impozitul pe venit care revine comunei. Sumele defalcate din alte venituri ale bugetului de stat și subvențiile sunt categorii separate.

Așadar, cei 1.505.902 lei ai Husnicioarei și cei 1.674.738 lei ai comunei Nicolae Titulescu nu sunt numai taxe și impozite locale. Cât reprezintă doar taxele și impozitele locale trebuie verificat în defalcarea veniturilor publicată de fiecare primărie; această sumă nu rezultă din valorile comparate aici.

Subvențiile trecute separat în tabel sunt numai cele de la codul bugetar 42.02: 3.653.741 lei pentru Husnicioara și 2.536.709 lei pentru Nicolae Titulescu. Ele nu reprezintă totalul tuturor sumelor transferate de la bugetul de stat.

Cum se calculează partea acoperită din venituri proprii

Veniturile proprii se împart la cheltuielile totale, iar rezultatul se înmulțește cu 100. La Husnicioara, 1.505.902 împărțit la 8.445.148 și înmulțit cu 100 dă 17,83%. Diferența în lei se obține scăzând veniturile proprii din cheltuieli: 8.445.148 minus 1.505.902 înseamnă 6.939.246 lei.

La cheltuieli de 10.000.000 lei, de exemplu, aceeași pondere de 17,83% ar însemna venituri proprii de 1.783.000 lei: 10.000.000 înmulțit cu 17,83 și împărțit la 100. Ar rămâne 8.217.000 lei neacoperiți din venituri proprii. Aceasta este o diferență de calcul, nu suma subvențiilor de la stat.

Cum se verifică bugetul altei comune

Se caută comuna și anul bugetar în Anexa 24 a Ministerului Dezvoltării. Pentru compararea a două comune se folosește același an. Se notează separat rândurile „Cheltuieli totale”, „Venituri proprii”, „Venituri totale” și „Subvenții de la bugetul de stat (42.02)”. Se ia numărul locuitorilor din tabelul INS pentru populația rezidentă. Fiecare sumă se împarte la acest număr pentru valoarea pe locuitor. Pentru suma încasată numai din taxe și impozite locale, se caută defalcarea veniturilor în documentele de execuție ale primăriei.

Întrebări frecvente

Cheltuiala pe locuitor este o sumă primită de fiecare om?

Nu. Este cheltuiala totală a comunei împărțită la numărul locuitorilor, nu o plată către fiecare persoană.

Diferența dintre cheltuieli și veniturile proprii este o datorie?

Nu. Ea arată cât din cheltuieli nu a fost acoperit din venituri proprii. Comunele au și alte venituri, iar veniturile totale apar separat în tabel.

Se poate calcula de aici economia adusă de unirea comunelor?

Nu. Plățile făcute în 2024 nu arată cât ar costa o administrație comună într-un an viitor.

De ce nu ajunge un singur an pentru a judeca diferența dintre comune?

O investiție mare poate ridica cheltuiala unei comune într-un anumit an. Cifrele de mai sus arată diferența dintre plățile din 2024, dar nu stabilesc cauza ei.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Ministerul Dezvoltării, Anexa 24, execuția la 31 decembrie 2024; Ministerul Finanțelor, explicațiile privind structura Anexei 24; Institutul Național de Statistică, recensământul din 2021, rezultate definitive publicate în 2023; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; fișele bugetare România Transparentă pentru Husnicioara și Nicolae Titulescu, bazate pe datele Ministerului Dezvoltării.