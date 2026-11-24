Premier Energy, la care EMMA Alpha Holding deținea 70,98% din acțiuni la 30 septembrie 2026, a raportat o pierdere netă de 10 milioane de euro în trimestrul al treilea, față de un profit de 34,3 milioane de euro în același trimestru din 2025. Pentru cei care dețin acțiuni PE, rezultatul schimbă comparația cu anul trecut, dar nu arată singur încotro va merge prețul acțiunii.

În primele nouă luni din 2026, profitul net a fost de 12,3 milioane de euro, față de 96 de milioane de euro în aceeași perioadă din 2025, o scădere de 87%. Din acest profit, partea care revine acționarilor Premier Energy a fost de 11 milioane de euro, față de 92 de milioane de euro cu un an înainte.

Veniturile grupului au coborât de la 398 la 301 milioane de euro în trimestrul al treilea. Pe nouă luni, au fost de 1,172 miliarde de euro, față de 1,234 miliarde de euro în 2025.

Energia cumpărată mai scump a apăsat pe furnizare

Premier Energy arată că furnizarea, adică vânzarea energiei către clienți, a fost afectată de prețurile neașteptat de mari la care a cumpărat energie. Prețul mediu pe piața pentru ziua următoare a urcat de la 93 la 149 de euro pentru un MWh între trimestrul al treilea din 2025 și cel din 2026. Compania leagă creșterea de secetă, de oprirea temporară a ambelor unități de la Cernavodă și de costul ridicat al producției de energie pe gaze.

Rezultatul ajustat al furnizării, înainte de dobânzi, impozit și amortizare, a scăzut de la 18,3 la 8,6 milioane de euro, adică cu 53%. Raportul nu împarte însă pierderea netă de 10 milioane de euro între activitățile grupului.

Prețul mai mare de cumpărare nu înseamnă că toate cheltuielile grupului cu energia au crescut. În conturile raportate, cheltuiala totală cu electricitatea, gazele și transportul a fost de 266 de milioane de euro în trimestrul al treilea din 2026, față de 329 de milioane de euro cu un an înainte. Pe nouă luni, aceeași cheltuială a coborât de la 1,102 miliarde la 997 de milioane de euro.

Profitul raportat și rezultatul ajustat arată lucruri diferite

Compania publică și un rezultat numit EBITDA normalizată. Acesta arată activitatea înainte de dobânzi, impozit și amortizare, după ce sunt scoase anumite efecte pe care firma le tratează separat. În trimestrul al treilea, indicatorul a scăzut de la 31,5 la 27,2 milioane de euro, cu 13%. Pe primele nouă luni, a crescut de la 94,1 la 107 milioane de euro, cu 14%.

Din calculele normalizate, compania scoate efectul unor diferențe temporare legate de tarifele din Republica Moldova. La compararea veniturilor, scoate și efectul vânzării Alive Capital din mai 2026. Ajustările rezultatului înainte de dobânzi și impozit elimină, între altele, costuri unice ale achizițiilor din Ungaria și ale Distribuție Energie Oltenia, precum și ale înțelegerii privind litigiul Azomureș.

Profitul net raportat include în continuare amortizarea, costurile finanțării, impozitul și alte efecte contabile. Calculat separat, pe baza ajustărilor companiei, profitul net pentru primele nouă luni ar fi de 45,4 milioane de euro, față de 43,8 milioane de euro în 2025, o creștere de 4%. Aceasta nu înlocuiește profitul net raportat de 12,3 milioane de euro.

Achiziția Distribuție Energie Oltenia aduce un credit nou

La 30 septembrie 2026, Premier Energy avea o datorie netă de 284,8 milioane de euro. După ajustarea cu banii de încasat și de plătit în activitatea curentă, indicatorul era de 100,9 milioane de euro.

Pentru cumpărarea Grupului Evryo, care include Distribuție Energie Oltenia, Premier Energy a semnat la 16 noiembrie un credit de 850 de milioane de euro, cu termen de cinci ani. Din sumă, 825 de milioane de euro reprezintă creditul pentru achiziție, iar 25 de milioane de euro pot acoperi nevoi de bani pentru activitatea curentă. Finanțarea acoperă și costurile tranzacției, refinanțează datorii existente de aproximativ 100 de milioane de euro și înlocuiește un împrumut temporar de până la 825 de milioane de euro.

Compania estimează că va încheia achiziția până la sfârșitul lunii noiembrie 2026. Rezultatele pentru trimestrul al treilea urmează să fie prezentate într-o teleconferință programată pe 26 noiembrie, la ora 10:00, ora Europei de Est.