Iata cum poti obtine fisa medicala pentru permis auto

Daca in sfarsit te-ai hotarat sa obtii permisul auto, inseamna ca stii deja care sunt pasii necesari. Atunci cand intre tine si independenta oferita de propria masina sta doar birocratia, lucrurile par complicate. Dar nu te descuraja! Exista modalitati prin care poti obtine documentele necesare intr-un timp scurt.

Ce pasi trebuie sa urmezi?

Atunci cand vrei sa obtii permisul auto, trebuie sa urmezi cursurile unei institutii autorizate. Insa, inainte de orice, vei avea nevoie de o fisa medicala permis auto. Cu ajutorul acesteia, vei putea sa te inscrii la cursuri. Odata ce finalizezi cursurile, va trebui sa sustii un examen auto. Pentru intrarea in examen, vei avea nevoie de urmatoarele documente:

– cerere tip;

– fisa de scolarizare (valabila un an de la absolvirea cursurilor) emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia ai absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica, in care se consemneaza si avizul medical;

– certificat de cazier judiciar;

– copia actului de identitate;

– chitanta de plata a contravalorii.

Cum obtii fisa medicala pentru permis auto?

Aceasta procedura este de multe ori asociata cu experienta neplacuta a consultului medical. Insa, exista clinici, precum Standard Med, care au optimizat procesul astfel incat lucrurile sa se desfasoare eficient si fara neplaceri pentru pacienti. Din dorinta de a veni in intampinarea ta, clinica Standard Med iti ofera servicii profesionale la un nivel inalt de calitate, eficiente si rapide. In doar o ora, vei putea pleca cu certificatul medical care iti va permite sa obtii permisul.

In plus, raportul calitate-pret pentru fisa medicala pentru permis auto poate fi extrem de avantajos. Asadar, nu doar ca vei sacrifica un timp minim pentru acest proces, dar si pretul este unul extrem de bun.

Profesionalismul cadrelor medicale te va face sa uiti de faptul ca esti la un control medical. Constienti fiind ca interactiunea cu cadrele medicale provoaca de multe ori anxietate, specialistii de la Standard Med sunt atenti si fac tot posibilul pentru a minimiza stresul asociat controalelor medicale.

Fisa auto in timp record

Prezenta concomitenta a medicilor pentru toate specializarile cuprinse in certificatul medical asigura faptul ca timpul dedicat executiei analizelor medicale este redus. Ar trebui, totusi, sa iti rezervi un interval de timp rezonabil. Cu toate ca timpul petrecut in clinica va fi de maximum o ora, drumul dus-intors va adauga la timp.

Poti realiza o programare prin intermediul formularului de pe site. Astfel, vei economisi timpul pierdut in mod normal atunci cand faci programarea prin telefon. In plus, asigura-te ca vei avea la tine toate documentele necesare, pentru a nu fi pus in situatia de a face mai multe drumuri.

Documente necesare

Iata care sunt documentele necesare pentru a obtine fisa medicala pentru permis auto:

– buletin / carte de identitate;

– fisa de scolarizare;

– adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze daca figurezi cu boli cronice in evidenta acestuia;

– ochelari de vedere, daca este cazul.

Necesitatea certificatului medical

Daca te-ai intrebat de ce se cere fisa medicala permis auto, ar trebui sa stii ca acest document atesta faptul ca soferul este apt pentru a conduce pe drumurile publice. Certificatul medical nu se elibereaza in cazul existentei unor tulburari grave precum: abuz si dependenta de alcool, epilepsie, tulburari psihice majore, retard, afectiuni neurologice care afecteaza semnificativ vederea, auzul, locomotia.