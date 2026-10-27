La 30 septembrie 2026, 62.695 dintre cei 345.316 investitori raportați la bursă aveau doar titluri de stat. În raportarea Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), ei reprezintă 18,16% din total, adică aproape unul din cinci.

Limita de protecție de 20.000 de euro privește banii și investițiile pe care un broker participant nu le mai poate restitui. Nu acoperă scăderea prețului unei investiții. Nici cifra de 345.316 nu înseamnă neapărat tot atâtea persoane: cine are conturi la brokeri diferiți poate apărea de mai multe ori în raportările trimise FCI.

Mai mulți investitori, dar mai puțini cu doar titluri de stat

Față de raportarea FCI din septembrie 2025, totalul a crescut cu 70.904. În schimb, numărul celor care aveau exclusiv titluri de stat a scăzut cu 2.669.

Data raportării Total investitori raportați (persoane) Doar titluri de stat (persoane) Pondere din total (%) 30 septembrie 2025 274.412 65.364 23,82% 30 septembrie 2026 345.316 62.695 18,16%

Cifrele despre titlurile de stat se referă la deținerile raportate prin intermediarii participanți la FCI, nu la toate titlurile de stat cumpărate în România. Cei care au doar astfel de titluri fac parte din totalul investitorilor; nu sunt o categorie care se adaugă peste acesta.

Când poate primi investitorul bani de la Fond

La sfârșitul lui septembrie 2026, FCI încadra 239.399 de investitori în categoria care ar putea fi compensată integral. Pentru alți 104.162, eventuala plată ar fi limitată la plafon. Restul de 1.755 erau necompensabili. Prima categorie, care reprezenta 69,33% din total, cuprindea investitorii ale căror sume și investiții eligibile se aflau sub plafon.

Potrivit Legii privind Fondul de Compensare a Investitorilor, plafonul este echivalentul în lei a 20.000 de euro, calculat la cursul BNR din ziua în care este constatată problema intermediarului. Protecția intervine dacă Autoritatea de Supraveghere Financiară constată că acesta nu poate restitui banii ori investițiile sau dacă instanța îi deschide insolvența. Pentru conturile deschise la același intermediar, limita se aplică sumei totale datorate investitorului, nu fiecărui cont.

Publicarea statisticii nu deschide cereri de compensare. Într-un caz de incapacitate a unui intermediar, FCI anunță unde se depun cererile și ce acte sunt necesare. Cererea poate fi depusă în cinci luni de la decizia ASF ori de la hotărârea definitivă de deschidere a insolvenței.

Investitorul urmărește anunțul FCI și identifică locul de depunere indicat pentru cazul său.

Pregătește formularul FCI, actul de identitate, extrasul de cont bancar, contractul cu intermediarul și dovezile privind banii sau investițiile deținute.

În caz de insolvență, depune și declarația de creanță, care trebuie să fie înscrisă în tabelul definitiv.

Plata se face în cel mult trei luni de la stabilirea investitorilor eligibili și a sumelor datorate; în situații excepționale, termenul poate fi prelungit cu cel mult încă trei luni. FCI publică trimestrial datele despre investitorii raportați.