O alertă ANAF despre riscul ca o firmă cu datorii să intre în insolvență poate fi urmată de un control. Potrivit unei relatări publicate în exclusivitate de Profit.ro la 26 octombrie 2026, șefii fiscali primesc astfel de avertizări printr-o aplicație și trimit inspectori să verifice situația firmelor. Alerta nu blochează singură conturile și nu pune automat bunurile sub sechestru.

Pentru firma vizată, diferența este concretă: inspectorii pot verifica datoria și bunurile, dar au nevoie de motive separate ca să împiedice folosirea unor bani sau vânzarea unor bunuri. Codul de procedură fiscală permite aceste măsuri numai în cazuri excepționale, când există pericolul ca firma să își ascundă ori să își risipească averea sau să se sustragă de la plată.

Când pot fi blocate conturile sau bunurile

Fiscul poate pune poprire pe bani ori sechestru pe bunuri chiar în timpul unui control, înainte să emită actul care stabilește suma datorată. Măsura trebuie însă explicată într-o decizie semnată de conducătorul organului fiscal. Procedura ANAF cere și un referat care justifică măsura. Avertizarea din aplicație nu ține locul acestor acte.

Regulile pentru poprire și sechestru existau înaintea alertei relatate acum: ele sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală din 2015 și în procedura ANAF din 2016. Pentru o firmă aflată deja sub incidența legislației insolvenței, Codul nu permite dispunerea acestor măsuri asigurătorii.

Ce poate face firma care primește actele

Termenul de răspuns depinde de actul primit. În cazul unei verificări făcute pe baza documentelor, firma are 30 de zile să trimită actele și explicațiile cerute. La o inspecție fiscală obișnuită, avizul se trimite, de regulă, cu 15 zile înainte sau cu 30 de zile pentru marii contribuabili. Controlul inopinat face parte dintre excepțiile de la această înștiințare prealabilă.

Firma păstrează actul primit și dovada datei la care i-a fost comunicat.

Dacă primește o cerere de documente, transmite răspunsul în termenul indicat și păstrează dovada depunerii.

Dacă primește o decizie de poprire sau sechestru, poate cere ridicarea măsurii prin constituirea unei garanții și poate contesta decizia direct la instanța competentă, în 30 de zile de la comunicare.

Atunci când poprirea sau sechestrul au fost dispuse înainte de stabilirea datoriei, măsura încetează dacă actul care stabilește suma nu este emis și comunicat în cel mult șase luni. În cazuri excepționale, acest termen poate fi prelungit până la un an.