Peste 27.000 de pensionari militari ar putea primi înapoi impozitul reținut în plus din pensiile plătite între 1 ianuarie 2024 și 30 ianuarie 2025. Datele Casei de Pensii Sectoriale a MApN, trecute în expunerea de motive a proiectului, indică 27.087 de pensionari și 70 de milioane de lei. Plata depinde de adoptarea proiectului: restituirea automată propusă nu se aplică acum.

Pensionarul ar primi banii cu pensia, fără să facă o cerere: în decembrie 2026, 10% din suma de restituit; în martie 2027, 40%; în martie 2028, 50%. Aceste luni sunt calendarul propus, nu termene de plată deja aprobate.

Cine ar primi impozitul înapoi

Proiectul îi privește pe cei cărora impozitarea progresivă le-a micșorat suma primită efectiv din pensie în perioada vizată. Sunt incluse pensiile militare și unele pensii de serviciu. Dacă suma primită nu a scăzut din cauza acelui impozit, proiectul nu prevede bani de restituit, chiar dacă pensia face parte dintr-o categorie menționată în lege.

Suma diferă de la un pensionar la altul. Calculul ar compara impozitul reținut atunci cu cel datorat la o cotă de 10%, după scăderea părții neimpozabile. Aceasta era de 2.000 de lei din ianuarie până în septembrie 2024 și de 3.000 de lei din octombrie 2024 până la 30 ianuarie 2025. Cele 70 de milioane de lei din expunerea de motive privesc evidențele MApN, nu reprezintă o sumă egală pentru fiecare pensionar.

Ce se schimbă pentru cei cu procese

Proiectul ar pune pe același calendar și sumele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii între 1 ianuarie 2024 și 1 iulie 2026, dacă nu au fost deja plătite. Pe durata tranșelor propuse, executările silite pentru aceste sume ar fi suspendate. Nici această schimbare nu se aplică înainte ca proiectul să devină lege.

Pentru moștenitorii unui pensionar îndreptățit, proiectul prevede plata într-o singură tranșă, după depunerea unei cereri. Plata fără cerere, propusă pentru pensionarii în viață, nu li s-ar aplica și moștenitorilor.

Impozitarea progresivă a început la 1 ianuarie 2024. Curtea Constituțională a declarat-o neconstituțională prin decizia din 19 decembrie 2024, publicată la 31 ianuarie 2025, și a indicat repararea din oficiu a sumelor pierdute. Casa de Pensii Sectorială a MApN a anunțat calculul pensiilor din februarie 2025 cu o cotă de 10%, iar ordonanța Guvernului din martie 2025 a înlocuit regula progresivă pentru viitor. Proiectul depus acum stabilește cum ar urma să fie plătite sumele reținute înainte.

Ce poate face pensionarul acum

Legea pensiilor militare permite casei sectoriale să revizuiască, la cerere, sumele plătite când există o diferență față de cele cuvenite. O astfel de cerere nu pornește tranșele din proiect și nu garantează plata lor.

Verifică taloanele de pensie din ianuarie 2024 până în ianuarie 2025 și păstrează-le pe cele care arată impozitul reținut.

Trimite casei care plătește pensia o cerere scrisă de verificare și revizuire, cu numele, CNP-ul sau numărul dosarului de pensie și un număr de telefon. Pentru pensionarii MApN, adresa este Strada Drumul Taberei nr. 7F, sector 6, București, iar e-mailul este [email protected].

Păstrează dovada depunerii. Instituția trebuie să răspundă la petiție în 30 de zile de la înregistrare; termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Proiectul B570/2026 era la Senat, trimis pentru avize la 26 octombrie 2026, fără procedură de urgență. Termenul înscris pentru avizul Consiliului Legislativ este 25 noiembrie 2026; data votului nu este stabilită.