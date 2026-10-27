Taxa redusă la motorină ar putea continua din 1 noiembrie 2026 până la 31 ianuarie 2027. Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au publicat pe 26 octombrie un proiect de hotărâre pentru prelungirea măsurilor. Guvernul nu l-a aprobat încă, astfel că proiectul nu schimbă prețul de la pompă.

Reducerea privește motorina standard. Șoferii nu depun cereri: acciza, adică taxa inclusă în prețul carburantului, se reflectă în prețul afișat la stație. Potrivit Legii nr. 162/2026, măsurile actuale sunt valabile până la 31 octombrie 2026 inclusiv. Pentru a continua fără întrerupere, hotărârea trebuie adoptată și publicată înainte ca acestea să expire.

Reducerea de 25% nu este garantată

În a doua jumătate a lunii octombrie, acciza la motorina standard este redusă cu 25%, potrivit notei Ministerului Finanțelor. Proiectul nu păstrează automat acest procent pentru următoarele trei luni. Legea prevede reduceri între 5% și 25%, iar Ministerul Finanțelor stabilește nivelul de două ori pe lună. Procentul pentru prima jumătate a lunii noiembrie urmează să fie calculat separat.

Reducerea accizei nu se aplică benzinei. Proiectul ar prelungi însă și alte reguli pentru carburanți, inclusiv limita pusă adaosului comercianților. Nici continuarea taxei reduse nu înseamnă un preț fix al motorinei la pompă.

Ce urmează până la sfârșitul lunii

Proiectul urmează să fie avizat, apoi supus aprobării Guvernului. Dacă este adoptată, hotărârea trebuie publicată în Monitorul Oficial pentru ca prelungirea să intre în vigoare.