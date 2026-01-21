În 2026, alegerea unei masini de tuns iarba potrivite poate face diferența între un gazon impecabil și un efort irosit. Acest top te ajută să descoperi cele mai bune opțiuni, analizate după preț, performanță și fiabilitate. Indiferent dacă ai o curte mică sau o peluză generoasă, vei găsi aici produsul ideal pentru nevoile tale.

Am analizat 10 masini de tuns iarba de la branduri apreciate, precum Bosch, Makita și Hyundai, comparând specificațiile, raportul calitate-preț și feedback-ul utilizatorilor. Topul include atât modele pe acumulator, cât și electrice sau pe benzină, pentru toate bugetele și suprafețele. Astfel, poți lua o decizie informată și rapidă, fără să pierzi timp cu sute de comparații.

1. Bosch UniversalRotak 2x18V-37-550 – Performanță fără compromisuri pe acumulator

Dacă vrei putere și flexibilitate, Bosch UniversalRotak 2x18V-37-550 e alegerea excelentă. Cu două baterii de 18V și motor fără perii, tunde eficient până la 550 mp, fiind ideală pentru grădini medii sau mari. Sacul textil de 40 l și indicatorul de umplere aduc confort, iar tehnologia Syneon optimizează autonomia. Prețul de 2362,99 lei reflectă calitatea Bosch și fiabilitatea pe termen lung.

2. ProCraft PLM22 – Varianta accesibilă pentru grădini mari

ProCraft PLM22 oferă o lățime generoasă de tăiere, 43 cm, și un cos de 50 l, fiind recomandată pentru curți mari. Funcționează cu doi acumulatori de 20V (nu sunt incluși), ceea ce o face potrivită dacă ai deja scule ProCraft sau vrei un pachet accesibil. Prețul de 410,99 lei o transformă într-o alegere bună pentru cei atenți la buget, fără compromisuri majore la performanță.

3. ProCraft PLM20 – Soluție compactă pentru suprafețe mici

ProCraft PLM20 este proiectată pentru grădini mici sau zone înguste. Lățimea de 37 cm și coșul de 35 l asigură tăieri rapide pentru suprafețe până la 300-400 mp. Motorul pe doi acumulatori de 20V oferă autonomie decentă, iar prețul de 371,99 lei o recomandă pentru utilizatorii care caută un model de bază, dar fiabil și ușor de folosit.

4. Detoolz DZ-TG1004-S001-G01 – Putere pe benzină pentru peluze mari

Dacă preferi motoarele pe benzină, Detoolz DZ-TG1004-S001-G01 oferă 146 cc și o lățime de tăiere de 50 cm, eficientă pentru peluze mari sau terenuri sportive. Evacuarea laterală și motorul în 4 timpi asigură rezultate rapide chiar și la iarbă deasă. La 864,99 lei, este un model robust, potrivit pentru utilizare intensă sau grădini unde nu ai acces la curent electric.

5. Hyundai HY-LM3801 E – Tăiere largă și funcții de mulcire

Hyundai HY-LM3801 E impresionează cu o lățime de tăiere de 53 cm și motor de 4,8 CP, fiind ideală pentru suprafețe mari. Oferă și funcție de mărunțire a ierbii, plus evacuare laterală, ceea ce o face versatilă. Sacul de 40 l permite tunderea fără pauze dese. La 750,99 lei, este o alegere solidă pentru cei care apreciază eficiența și brandul Hyundai.

6. Nac LE15-37-PB-S – Electrică ușoară și manevrabilă

Nac LE15-37-PB-S este una dintre cele mai ușoare și manevrabile mașini electrice din acest top, cu motor de 1500 W și carcasă rezistentă din plastic. Lățimea de 37 cm și coșul de 28 l o fac potrivită pentru grădini mici sau zone cu multe obstacole. Prețul de 533,99 lei o recomandă ca variantă de buget pentru cei care vor simplitate și fiabilitate.

7. Makita DLM382PT2 – Autonomie de top și reglaje avansate

Makita DLM382PT2 este o alegere premium pentru cei care vor performanță pe acumulator. Cu 36V, 13 trepte de înălțime și un coș de 40 l, se descurcă excelent pe suprafețe medii și mari. Calitatea Makita și autonomia ridicată justifică prețul de 2644,99 lei. Recomandată profesioniștilor sau celor cu cerințe ridicate de întreținere a gazonului.

8. Bosch UniversalRotak 34-405 – Electrică echilibrată pentru uz casnic

Bosch UniversalRotak 34-405 este un model electric de 1300 W, cu lățime de tăiere de 34 cm și 5 trepte de reglaj. Sacul de 40 l și greutatea redusă o fac ușor de manevrat, iar rezultatele pe margini sunt foarte bune. Prețul de 681,99 lei o poziționează ca o soluție echilibrată pentru grădini mici-medii și pentru cei care apreciază simplitatea Bosch.

9. Bosch EasyMower 18V – Compactă și ideală pentru grădini mici

Bosch EasyMower 18V este concepută pentru grădini de până la 200 mp. Foarte ușoară și cu coș de 31 l, se remarcă prin manevrabilitate și depozitare facilă. Are 3 trepte de înălțime a tăierii și piepteni speciali pentru margini. Prețul de 1499,99 lei reflectă tehnologia fără fir Bosch, ideală pentru spații restrânse sau utilizatori mai în vârstă.

10. Fieldmann FZR 70375-0 – Versatilitate cu funcție de mulcire

Fieldmann FZR 70375-0 aduce un mix atractiv de funcționalități: motor fără perii, lățime de 37 cm și funcție de mulcire inclusă. Cu coș de 40 l și reglaj central pe 6 poziții, este potrivită pentru grădini de până la 500 mp. Prețul de 1117,99 lei și compatibilitatea cu bateriile Fieldmann FAST POWER o recomandă celor care vor flexibilitate și dotări moderne.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Suprafața gazonului: Alege o mașină cu lățime și autonomie potrivite pentru dimensiunea curții tale.

Alege o mașină cu lățime și autonomie potrivite pentru dimensiunea curții tale. Tipul de alimentare: Pe acumulator este mai flexibilă, electrică e mai accesibilă, pe benzină e pentru suprafețe foarte mari.

Pe acumulator este mai flexibilă, electrică e mai accesibilă, pe benzină e pentru suprafețe foarte mari. Capacitatea sacului: Un sac mai mare înseamnă mai puține pauze pentru golire.

Un sac mai mare înseamnă mai puține pauze pentru golire. Reglajele de înălțime: Important pentru adaptarea la diferite tipuri de gazon.

Important pentru adaptarea la diferite tipuri de gazon. Bugetul: Unele modele entry-level oferă performanțe surprinzătoare la prețuri mici, dar pentru fiabilitate pe termen lung investiția într-un brand recunoscut poate fi o alegere mai bună.

Întrebări frecvente

Care e cea mai bună mașină de tuns iarba pentru grădini mici? Recomand Bosch EasyMower 18V sau ProCraft PLM20, pentru dimensiuni compacte și manevrabilitate maximă.

Recomand Bosch EasyMower 18V sau ProCraft PLM20, pentru dimensiuni compacte și manevrabilitate maximă. Ce model e potrivit pentru suprafețe mari? Detoolz DZ-TG1004-S001-G01 sau Hyundai HY-LM3801 E, datorită puterii mari și lățimii de tăiere generoase.

Detoolz DZ-TG1004-S001-G01 sau Hyundai HY-LM3801 E, datorită puterii mari și lățimii de tăiere generoase. Ce aleg dacă vreau autonomie fără cablu? Modelele pe acumulator, precum Makita DLM382PT2 sau Bosch UniversalRotak 2x18V-37-550, oferă libertate de mișcare și performanță bună.

Modelele pe acumulator, precum Makita DLM382PT2 sau Bosch UniversalRotak 2x18V-37-550, oferă libertate de mișcare și performanță bună. Cât de des trebuie golit coșul? Depinde de mărimea acestuia și de densitatea ierbii, dar pentru coșuri între 35-50 l, de obicei la fiecare 100-200 mp.