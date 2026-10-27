Pauza de masă se adaugă, de regulă, celor opt ore de muncă, dar intră în ele dacă regulamentul intern sau contractul colectiv aplicabil prevede asta. Munca făcută în timpul pauzei poate fi timp lucrat, iar instruirea obligatorie de protecție a muncii se face în program; un mic dejun personal la birou nu este automat muncă.

Ce intră în timpul de muncă

Potrivit Codului muncii, este timp de muncă perioada în care lucrezi, îți îndeplinești sarcinile și ești la dispoziția angajatorului. Un salariat cu normă întreagă lucrează de obicei 40 de ore pe săptămână, câte opt ore pe zi. Simplul fapt că te afli la sediu nu arată, de unul singur, că lucrezi.

Instruirea obligatorie privind siguranța și sănătatea la muncă se face în timpul programului, conform Legii nr. 319/2006. Dacă angajatorul te trimite la formare profesională, Codul muncii îți păstrează drepturile salariale și vechimea pe durata ei.

Cum se socotește pauza de masă

Dacă lucrezi mai mult de șase ore pe zi, ai dreptul la pauză de masă. Codul muncii nu stabilește o durată unică a pauzei pentru salariații adulți: condițiile se găsesc în contractul colectiv aplicabil sau în regulamentul intern. Tot acolo verifici dacă pauza intră, prin excepție, în timpul normal de muncă.

De exemplu, dacă programul este între 09:00 și 17:30, iar pauza de 30 de minute nu este inclusă în timpul de muncă, rezultă opt ore lucrate și o jumătate de oră de pauză. Dacă documentele angajatorului includ pauza, nu o adaugi automat celor opt ore.

Când pauza poate deveni timp lucrat

Dacă alegi să rămâi în clădire ca să mănânci, prezența acolo nu transformă singură pauza în muncă. Situația este diferită când trebuie să răspunzi imediat la telefoane, să supraveghezi activitatea sau să întrerupi masa pentru sarcini de serviciu. Atunci contează ce ți se cere și ce faci efectiv în acel interval.

Înalta Curte, prin Decizia nr. 175/2025 din 19 mai 2025, a respins sesizarea privind o astfel de pauză fără să judece problema pe fond. Decizia nu stabilește că orice pauză petrecută la sediu este timp de muncă și nici că este întotdeauna timp liber.

Întârzierea și micul dejun la birou

Codul muncii nu dă tuturor salariaților câteva minute de întârziere acceptate automat. Nici micul dejun luat la birou nu intră automat în program: dacă este o pauză personală, nu este muncă; dacă în acel timp îți îndeplinești sarcinile și rămâi la dispoziția angajatorului, intervalul trebuie analizat ca timp lucrat.

O hotărâre a Tribunalului Suprem din Spania, din 5 martie 2024, a tratat pauza de mic dejun și o marjă de întârziere ca timp de muncă pe baza acordurilor colective ale companiei CaixaBank. Ea nu le dă angajaților din România un drept general la mic dejun plătit sau la 15 minute de întârziere.

Cum verifici orele trecute în evidență

Angajatorul trebuie să îți comunice și să afișeze programul. Tot el trebuie să țină evidența zilnică a orelor, inclusiv ora la care începe și cea la care se termină munca. Dacă orele trecute nu corespund cu cele lucrate, urmează pașii în această ordine:

Citește contractul individual și actele adiționale, contractul colectiv aplicabil și regulamentul intern, mai ales regulile despre pauze. Compară programul afișat și orele din evidența angajatorului cu e-mailurile, mesajele și instrucțiunile pe care le-ai păstrat. Cere în scris corectarea orelor care nu corespund și păstrează cererea. Dacă problema rămâne, sesizează inspectoratul teritorial de muncă din județul angajatorului. Pentru salarii neplătite, poți merge la tribunal. Cererea pentru drepturi salariale se introduce, de regulă, în termen de trei ani, iar în conflictul de muncă angajatorul trebuie să aducă dovezile.

Dacă problema este o sancțiune disciplinară pentru întârziere, termenul de contestare este diferit: 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei.