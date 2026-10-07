Într-o încăpere cu centrală sau alt aparat pe gaze, geamurile termopan ori cele cu grosimea mai mare de 4 mm impun montarea unui detector care închide automat alimentarea. Obligația privește un sistem în care detectorul comandă electroventilul, dispozitivul care acționează asupra robinetului de închidere a gazelor.

Potrivit informării ANRE din 11 decembrie 2018, aceeași cerință se aplică geamurilor de construcție specială, inclusiv celor securizate. Pentru contractarea lucrării, montarea detectorului și a electroventilului trebuie încredințată unui operator economic autorizat ANRE, în baza unui contract de prestări servicii.

Schimbarea ferestrelor poate impune montarea detectorului și la instalațiile vechi

O instalație pusă în funcțiune înainte de anul 2008 intră sub această obligație dacă, ulterior, ferestrele încăperii în care funcționează aparatele pe gaze au fost înlocuite cu geamuri care îndeplinesc condițiile de mai sus. Vechimea instalației nu înlătură cerința montării sistemului de închidere automată.

Obligația a fost instituită începând cu anul 2008, pentru detectoare cu limita inferioară de sensibilitate de 2% metan în aer. În perioada 16 aprilie 2009-4 iunie 2018, aceasta era prevăzută de normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Din 5 iunie 2018, informarea autorității indică normele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/10.05.2018.

Suprafața geamurilor se stabilește în funcție de volumul încăperii

Încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoși trebuie să aibă suprafețe vitrate, adică suprafețe de geam, spre exterior sau spre balcoane ori terase vitrate. Minimul cerut diferă după tipul construcției: 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net al încăperii în clădirile din beton armat și 0,05 mp pentru fiecare mc în cele din zidărie.

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Detectoarele sunt cerute și în spații fără aparate proprii pe gaze

Cerințele descrise de ANRE acoperă și următoarele situații:

Încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii provocate de acumularea gazelor scăpate accidental trebuie prevăzute cu detectoare care închid alimentarea prin electroventil.

Pe casa scării se impune montarea detectoarelor automate, pentru identificarea scăpărilor accidentale de gaze naturale.

În clădirile de locuit multietajate, sunt vizate și camerele din apartamente contorizate individual sau fără aparate consumatoare de gaze, dacă sunt traversate de conducte care alimentează exclusiv aparatele altor apartamente. Detectoarele acționează prin electroventile asupra robineților de închidere a celor două instalații.

Electroventilul nu poate fi montat la robinetul aragazului

Soluția de montaj trebuie să respecte pozițiile prevăzute pentru robineții asupra cărora acționează automat electroventilul. Aceștia se amplasează, după caz:

Înaintea fiecărui contor.

Pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru sau laboratoare.

La baza fiecărei coloane. Dacă amplasarea aici nu poate respecta condițiile corespunzătoare de securitate și estetică, este permis un singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maximum 24 de puncte de consum.

Este interzisă montarea electroventilului care acționează automat asupra robinetului aflat înaintea aparatului de utilizare a gazelor. Exemplul dat de ANRE este robinetul de închidere al aragazului.

Constatările de la verificare pot obliga clientul să remedieze instalația

Responsabilitatea exploatării este stabilită în normele tehnice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/10.05.2018, citate în informarea autorității din 11 decembrie 2018: „clienții finali de gaze naturale sunt obligați să asigure exploatarea și întreținerea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”.

Pentru operațiunile periodice, aceleași norme stabilesc: „întreținerea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale constă din efectuarea următoarelor operațiuni: (….); c) verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 2 ani; d) revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 10 ani”.

Dacă, la verificare sau revizie, operatorul autorizat constată că instalația nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, clientul final trebuie să facă demersurile necesare pentru remediere. Obligația privește inclusiv partea comună a instalației.

Remedierea poate include montarea detectoarelor automate care comandă electroventilul conductei de alimentare a aparatelor. Pentru această situație, informarea ANRE precizează o limită de sensibilitate de cel puțin 2% metan în aer.

Actele verificării trebuie păstrate pentru a dovedi efectuarea ei

Documentele care atestă verificarea sau revizia tehnică periodică trebuie păstrate și prezentate pentru a demonstra îndeplinirea obligației. Dacă prevederile privind aceste operațiuni nu sunt respectate, operatorul economic autorizat ANRE înștiințează operatorul sistemului de distribuție înaintea oricărui demers.

Distribuitorul poate întrerupe alimentarea cu gaze naturale a clientului final dacă acesta nu prezintă actele doveditoare privind efectuarea verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației.

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