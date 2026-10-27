Un RCA mai ieftin de la o firmă din altă țară trebuie comparat cu o ofertă pentru aceeași mașină, același șofer și aceeași perioadă. La 30 iunie 2026, 34% dintre contractele RCA pentru autoturismele persoanelor fizice erau la trei sucursale ale unor asigurători din alte state UE, potrivit datelor ASF relatate în exclusivitate de Profit.ro.

Este vorba despre Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company, care vinde și sub marca Anytime. Ele au sucursale în România, dar sunt autorizate și supravegheate în țările de origine. Șoferul care găsește un preț mai mic are de verificat cine emite polița și unde anunță o daună. Acoperirea obligatorie RCA nu scade doar pentru că firma este din altă țară.

Prețul mediu nu este prețul unei polițe

În trimestrul al doilea din 2026, prețul mediu RCA pentru autoturisme a fost de 2.093 de lei la firmele supravegheate direct de ASF. A fost cu aproximativ 7% peste trimestrul anterior și cu circa 21% peste aceeași perioadă din 2025, arată raportul ASF. Media nu include polițele celor trei sucursale și nu este un preț valabil pentru fiecare șofer.

O ofertă poate fi comparată corect doar cu alta făcută pentru aceleași date ale șoferului și mașinii, aceeași perioadă de asigurare și aceeași clasă de reducere sau majorare pentru istoricul de daune. Costul decontării directe se compară separat: este serviciul prin care, în condițiile legii, propriul asigurător plătește reparația și recuperează apoi banii. Clientul poate alege dacă îl cumpără.

ASF arată că Axeria a intrat pe piața RCA din România în 2021, Hellas Direct la sfârșitul lui 2022, iar Interamerican în iulie 2025. Ponderea de 34% descrie contractele în vigoare la 30 iunie 2026, nu prețul lor și nici felul în care sunt plătite daunele.

Unde merge cererea după un accident

Păgubitul poate cere despăgubirea asigurătorului șoferului vinovat sau propriului asigurător, dacă folosește decontarea directă. Cererea poate fi trimisă și electronic. Potrivit Legii RCA, asigurătorul are 30 de zile de la primirea cererii să facă o ofertă justificată sau să explice refuzul. Dacă oferta este acceptată, plata trebuie făcută în 10 zile.

În cazul insolvenței unui asigurător din UE care lucrează printr-o sucursală deschisă în România, Fondul de Garantare a Asiguraților protejează persoanele care au bani de primit din asigurare, în limita a 500.000 de lei pentru o creanță. Regula privește sucursalele, nu orice firmă străină care vinde polițe în România fără sucursală.

Ce verifică șoferul înainte să plătească

Verifică în registrul ASF denumirea exactă a asigurătorului și a firmei care vinde polița. Numele de pe ofertă trebuie să corespundă cu cel al emitentului.

Cere oferte pentru aceeași perioadă și aceleași date ale mașinii și șoferului. Compară separat prețul decontării directe.

Citește în poliță perioada de valabilitate și datele de contact pentru anunțarea unei daune. Păstrează polița și dovada plății.

După emitere, verifică valabilitatea poliței în baza AIDA, după numărul mașinii sau seria de identificare și data dorită. Dacă datele nu coincid, cere corectarea lor asigurătorului.