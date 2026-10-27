Progresul economic al unei țări depinde de soliditatea instituțiilor sale, de încrederea cetățenilor și de capacitatea societății de a transforma oportunitățile oferite de economia de piață în prosperitate durabilă.

Am participat astăzi, la București, la conferința internațională GBSN Beyond 2026, în cadrul căreia am susținut o intervenție în panelul „Politics, Markets, and Society”, dedicat relației dintre dezvoltarea economică, leadership și progresul societății.

Am vorbit despre transformările politice, economice și sociale prin care a trecut România în ultimele decenii și despre rolul integrării europene în modernizarea economiei și a instituțiilor noastre. Aceste progrese sunt semnificative, însă decalajele regionale, accesul inegal la educație și infrastructură și diferențele de oportunități ne arată că beneficiile dezvoltării economice nu sunt resimțite în aceeași măsură de toți cetățenii.

Am subliniat importanța unor piețe financiare capabile să susțină investițiile, economisirea pe termen lung și dezvoltarea economică. Reglementarea financiară trebuie să mențină încrederea publicului și să asigure un echilibru credibil între protecție, investiții și inovare.

Am evidențiat, totodată, responsabilitatea școlilor de afaceri în formarea viitorilor lideri și profesioniști, într-un context în care complexitatea economiei și dezvoltarea inteligenței artificiale cer competențe analitice solide, discernământ și înțelegerea consecințelor sociale ale deciziilor economice.

Pentru România, următoarea etapă de dezvoltare cere decizii responsabile și o perspectivă pe termen lung. Miza este să valorificăm resursele și cunoașterea, încurajând inițiativa și investițiile ale căror beneficii să se extindă și asupra generațiilor viitoare.