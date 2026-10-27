Un salariat care trebuie să îngrijească pe cineva din familie are trei drepturi diferite: muncă de acasă, concediu de îngrijitor plătit și absență pentru o urgență, cu timpul recuperat. Alegerea schimbă atât zilele petrecute la serviciu, cât și felul în care sunt plătite.

Potrivit Codului muncii, părinții pot cere să lucreze de acasă dacă meseria le permite. Concediul plătit este pentru îngrijirea unei persoane cu o problemă medicală gravă. Absența pentru o urgență provocată de boală sau accident se recuperează. Acestea sunt drepturi deja în vigoare, nu reguli noi anunțate în octombrie 2026.

Câte zile poate folosi salariatul

Codul muncii, în forma consolidată la 27 aprilie 2026, stabilește limitele pentru fiecare drept:

Dreptul și cine îl poate folosi Timpul acordat Ce se întâmplă cu munca Muncă de acasă pentru un părinte cu copil în întreținere de până la 11 ani 4 zile pe lună Salariatul lucrează, dacă meseria permite Muncă de acasă pentru un părinte cu copil cu handicap în întreținere de până la 18 ani 8 zile pe lună Salariatul lucrează, dacă meseria permite Concediu pentru îngrijirea unei persoane apropiate cu o problemă medicală gravă 5 zile lucrătoare pe an Zile libere plătite, fără reducerea concediului de odihnă Absență pentru o urgență familială cauzată de boală sau accident Cel mult 10 zile lucrătoare pe an Timpul lipsit se recuperează

Munca de acasă rămâne muncă

Dreptul de patru zile pe lună pentru părinții cu copii de până la 11 ani se aplică din 24 iulie 2023. Din 12 octombrie 2025, părinții care au în întreținere copii cu handicap de până la 18 ani pot cere opt zile pe lună. Dacă sunt mai mulți copii în această situație, se adaugă câte două zile lunare pentru fiecare copil în plus. Regula include și gemenii sau ceilalți copii născuți din aceeași sarcină.

Aceste zile nu sunt concediu: salariatul își îndeplinește în continuare sarcinile. Cererea poate fi făcută numai dacă felul muncii permite lucrul de acasă. Când ambii părinți sunt salariați, cererea este însoțită de declarația celuilalt părinte că nu folosește în același timp același drept. Pentru copilul cu handicap este necesar și certificatul de încadrare.

Cele cinci zile plătite cer acte medicale

Concediul de îngrijitor se acordă pentru copil, părinte, soț, soție sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie și are o problemă medicală gravă. Cele cinci zile lucrătoare sunt plătite și nu se scad din concediul de odihnă. Dreptul a fost introdus în 2022, iar plata zilelor a fost stabilită în 2023.

Cererea se face în scris. Actele care dovedesc legătura cu persoana îngrijită și problema medicală pot fi depuse în cel mult 30 de zile lucrătoare de la cerere. În funcție de situație, sunt necesare acte de identitate, certificate de naștere ori căsătorie, dovada locuirii împreună și un document medical.

Urgența familială se recuperează

În cazul unei boli sau al unui accident în familie care cere prezența imediată a salariatului, acesta poate lipsi cel mult zece zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul trebuie informat înainte, iar felul în care se recuperează timpul se stabilește de comun acord. Spre deosebire de concediul de îngrijitor, această absență nu este acordată ca zi liberă plătită.

Ce are de făcut salariatul

Pentru muncă de acasă, depune o cerere cu zilele dorite și, când este cazul, declarația celuilalt părinte sau certificatul copilului.

Pentru concediul de îngrijitor, depune cererea scrisă și transmite actele doveditoare în termenul de 30 de zile lucrătoare.

Pentru o urgență familială, anunță angajatorul înainte de absență și stabilește cu el recuperarea timpului.

Dacă angajatorul refuză un drept, salariatul poate păstra cererea și răspunsul primit și poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Un conflict individual de muncă poate fi soluționat de tribunal.