Locuitorii și firmele din Timișoara pot trimite până la 2 noiembrie 2026 propuneri despre regulile după care ar putea crește taxele locale în 2027, a anunțat Primăria. Consultarea, deschisă la 23 octombrie, privește regulile pentru posibile procente suplimentare, nu o sumă nouă de plată.

Proiectul nu stabilește niciun procent pentru 2027. Proprietarii și firmele nu pot calcula din el cât ar avea de plătit în plus. Impozitele pentru 2026 rămân cele deja aprobate.

Ce se poate trimite până la 2 noiembrie

Primăria cere opinii despre criteriile economice și nevoile bugetului local pe care le-ar putea folosi când propune procente suplimentare. Persoanele interesate pot face observații în această ordine:

Citesc proiectul 627/2026 și anexele sale și identifică articolul sau criteriul vizat.

Scriu propunerea și motivul ei, împreună cu numele, datele de contact și data.

O trimit până la 2 noiembrie 2026 la [email protected] sau [email protected] ori o depun la Compartimentul Asistență Cetățeni și Registratură, cu mențiunea că privește proiectul 627/2026.

O asociație legal constituită poate cere în scris și o dezbatere publică. Legea privind consultarea publică obligă Primăria să o organizeze dacă primește o astfel de cerere.

De ce nu se poate calcula impozitul din 2027

Și pentru 2026, Consiliul Local a aprobat mai întâi criteriile, în iulie 2025. Hotărârea cu impozitele și taxele efective a venit în decembrie 2025. Pentru clădirile folosite în alte scopuri decât locuirea, hotărârea pentru 2026 prevede o cotă de bază de 1,3%, mărită cu 16% din acea cotă. Pentru mijloacele de transport, aceeași hotărâre prevede un procent suplimentar de 50%.

Proiectul pentru 2027 este încă la pasul criteriilor. După 2 noiembrie, Primăria va analiza propunerile, iar Consiliul Local urmează să voteze criteriile. Dacă vor fi propuse procente suplimentare, acestea vor avea nevoie de o hotărâre separată. Data votului pentru impozitele din 2027 nu a fost anunțată.