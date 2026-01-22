În 2026, multicookerul este aparatul care simplifică rutina zilnică și te ajută să gătești rapid, sănătos și fără stres. Acest top 10 modele de multicooker în 2026 te va ajuta să alegi varianta potrivită, indiferent dacă ești la prima achiziție sau vrei să faci un upgrade.

Am analizat 10 modele de la branduri consacrate, cu prețuri între 529,99 și 1799,99 lei. Am ținut cont de performanță, capacitate, varietate programe, ușurință în utilizare și raport calitate-preț. Vei găsi opțiuni pentru familii, single sau pasionați de gătit, testate și comparate în detaliu.

1. Instant Pot Duo 6 – Cel mai bun raport calitate-preț

Instant Pot Duo 6 oferă 1000 W putere și o capacitate de 5,7 litri, fiind ideal pentru familii de 3-5 persoane. Cele 14 programe presetate acoperă majoritatea rețetelor de zi cu zi, de la orez la supe și iaurt. Este ușor de folosit și curățat, are capac detașabil și funcție manuală. Pentru 569,99 lei, este varianta perfectă dacă vrei un multicooker fiabil la un preț corect.

2. Instant Pot Pro Plus 6 – Alegerea editorului

Dacă vrei control avansat și mai multă putere, Instant Pot Pro Plus 6 este o alegere excelentă. Are 1200 W, 5,7 litri și 10 programe presetate, plus capac detașabil pentru curățare rapidă. Designul negru modern și panoul de control intuitiv îl fac potrivit pentru bucătării smart. Prețul de 719,99 lei reflectă funcționalitatea extinsă și construcția robustă.

3. Instant Pot Pro 6 – Pentru familii mari și varietate rețete

Cu 1200 W, 6 litri și 28 de presetări, Instant Pot Pro 6 răspunde nevoilor celor care gătesc des și variat. Panoul digital facilitează selectarea modului dorit, iar cele 11 programe automate acoperă totul de la slow cook la sous vide. La 949,99 lei, e potrivit pentru familii mari sau pentru cei pasionați de gătit diversificat.

4. Ninja OP300EU – Cel mai versatil multicooker premium

Ninja OP300EU impresionează prin puterea de 1460 W și capacitatea de 6 litri. Ofera 7 moduri de gătire, inclusiv air fry, slow cook și bake. Este alegerea ideală dacă vrei să experimentezi multe stiluri culinare. Prețul de 1399,99 lei reflectă calitatea materialelor și performanța de top. Perfect pentru bucătării moderne și utilizatori exigenți.

5. Ninja OP500EU – Cel mai mare volum pentru familii

Ninja OP500EU aduce 1460 W și o impresionantă capacitate de 7,5 litri, ceea ce îl face ideal pentru familii numeroase sau pentru cine gătește în avans. Cele 9 programe automate sunt intuitive, iar designul robust asigură folosire îndelungată. La 1299,99 lei, investești într-un multicooker spațios, fiabil, potrivit pentru evenimente sau meal prep.

6. Minerva Experience D511 – Pentru bugete medii și design aparte

Minerva Experience D511 oferă 900 W și 5 litri, fiind potrivit pentru gospodării mici sau medii. Designul roșu atrage privirile, iar funcțiile multiple acoperă rețete uzuale. Este ușor de folosit, cu un preț de 619,99 lei, reușind să se mențină accesibil fără compromisuri la capitolul funcționalitate.

7. Ninja Foodi 7in1 OP300EU – Multifuncțional cu funcție Keep Warm

Ninja Foodi 7in1 OP300EU se evidențiază prin cele 7 funcții de gătit și funcția Keep Warm, utilă pentru a menține mâncarea caldă. Are 1460 W și 6 litri, panou digital și design modern. Pentru 1046,99 lei, primești un multicooker multifuncțional, potrivit pentru cei care apreciază versatilitatea și confortul.

8. Russell Hobbs 21850-56 – Cel mai accesibil model de top

Russell Hobbs 21850-56 impresionează prin prețul de 529,99 lei, fiind cel mai accesibil dintre modelele analizate. Oferă 900 W, 5 litri și 11 programe, fiind potrivit pentru studenți, cupluri sau cei cu spațiu limitat. Designul negru/inox e elegant, iar funcționalitatea acoperă rețetele de bază.

9. Tefal Cook4me Touch CY912831 – Cel mai avansat multicooker

Tefal Cook4me Touch CY912831 este vârful de gamă, cu 1600 W și 13 programe de gătire. Interfața tactilă, rețetele integrate și puterea ridicată justifică prețul de 1799,99 lei. Este alegerea ideală pentru cei care vor control digital, gătire rapidă și ajutor la planificarea meselor.

10. Instant Pot Duo Plus Whisper Quiet – Silențios și performant

Dacă ai nevoie de liniște în bucătărie, Duo Plus Whisper Quiet este soluția. Are 1000 W, 5,7 litri, 9 funcții și 25 de programe, fiind printre cele mai silențioase modele. Panoul digital și designul elegant îl fac potrivit pentru orice bucătărie. Prețul de 949,99 lei reflectă echilibrul dintre silențiozitate, performanță și funcționalitate.

Ce trebuie să știi înainte de cumpărare

Capacitatea : alege un volum adaptat numărului de persoane (5-7,5 litri pentru familii).

: alege un volum adaptat numărului de persoane (5-7,5 litri pentru familii). Puterea : cu cât are mai mulți W, cu atât gătește mai rapid.

: cu cât are mai mulți W, cu atât gătește mai rapid. Numărul de programe : verifică dacă acoperă rețetele pe care le gătești des.

: verifică dacă acoperă rețetele pe care le gătești des. Funcții speciale : air fry, sous vide, funcție Keep Warm pot aduce un plus de confort.

: air fry, sous vide, funcție Keep Warm pot aduce un plus de confort. Bugetul: stabilește suma maximă și compară raportul calitate-preț.

Întrebări frecvente

Care este cel mai bun multicooker pentru familii mari? Ninja OP500EU datorită capacității de 7,5 litri și puterii ridicate.

Ninja OP500EU datorită capacității de 7,5 litri și puterii ridicate. Ce multicooker oferă cel mai bun raport calitate-preț? Instant Pot Duo 6, pentru funcțiile multiple la un preț accesibil.

Instant Pot Duo 6, pentru funcțiile multiple la un preț accesibil. Există multicookere silențioase? Da, modelul Instant Pot Duo Plus Whisper Quiet este foarte silențios în funcționare.

Da, modelul Instant Pot Duo Plus Whisper Quiet este foarte silențios în funcționare. Câte programe ar trebui să aibă un multicooker? Ideal peste 9-10, pentru flexibilitate culinară, dar depinde de necesități.