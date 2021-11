Top 7 cele mai populare stiluri de amenajare interioară

Designul interior vine într-o gamă vastă de formate și formule, unele dintre ele complet distincte și altele ce se diferențiază prin efecte subtile. Cu toate acestea, fiecare stil în parte își prezintă propria alură și redau spațiul locuinței în capitole întregi de inspirație și eforturi creative. Prin urmare, cunoașterea diferențierii diverselor stiluri de design interior poate fi mai simplă decât ai crede, însă pentru aceasta va trebui să ai o imagine de ansamblu asupra celor mai utilizate dintre acestea.

Pentru a-ți veni în ajutor, îți vom prezenta în rândurile următoare care sunt X cele mai populare stiluri de amenajare interioară și câteva criterii definitorii pentru fiecare în parte. Iată, așadar, ce stiluri de design interior sunt în tendințe în acest an!

1. Stilul clasic contemporan

Stilul clasic contemporan îmbină tehnologiile moderne cu noblețea pieselor clasice. Din această îmbinare rezultă un design elaborat și elegant, mult mai accesibil decât designul clasic original. În ceea ce privește materialele utilizate, sunt folosite atât cele clasice precum lemnul, metalul, sticla și ceramica, dar și cele moderne precum pielea sintetică, plasticul, poliuretanul și acrilul. Una dintre noile tendințe este aceea de a folosi materiale moderne care le imită pe cele naturale. Într-un design clasic contemporan vom întâlni finisaje mate sau lucioase, cu tente de auriu sau argintiu, decorațiuni supradimensionate, tapițerii de calitate superioară și, în general, un lux discret, dar accesibil.

2. Stilul eclectic

Iubit de persoanele neconvenționale, stilul eclectic este unul care permite alăturarea unor elemente de decor în stiluri complet diferite. Acest stil de design interior îndeamnă la diversitate și originalitate, prin mixuri neconvenționale de materiale, culori și texturi, de vechi și nou. Într-un design eclectic putem întâlni atât piese de mobilier clasice, cât și obiecte moderne și contemporane. O regulă de bază este găsirea unor elemente de legătură între piesele de decor și evitarea exceselor de orice fel.

3. Stilul scandinav

Unul dintre cele mai populare stiluri de amenajare este și stilul scandinav, datorită echilibrului, armoniei și accesibilității sale. Un decor scandinav este ușor de recunoscut: un fundal neutru, contrastul dintre alb și negru, piese de mobilier din lemn precum scaunele și mesele în stil scandinav, elemente de decor funcționale și accesorii textile. Stilul scandinav are la bază un design curat, luminos și funcțional, care aduce personalitate în interiorul unei locuințe.

4. Stilul maximalist

Opus minimalismului, la fel de popular, maximalismul pune accent pe bogăția de elemente, culori și texturi, toate îmbinate într-un stil personal. Acest stil a luat naștere ca un răspuns pentru stilul minimalist, care funcționează după principiul less is more. Asociat cu concepte de eclectism și grandoare, designul maximalist e caracterizat de elemente decorative opulente, obiecte personale, pattern-uri contrastante, culori vibrante, toate introduse într-un decor personal.

5. Stilul industrial glam

Vechile fabrici din secolele trecute servesc ca sursă de inspirație pentru stilul industrial, acestea axându-se pe materiale cu aspect brut, obiecte din metal și refolosirea elementelor vechi. Într-un decor scandinav este firesc să observi țevi la vedere. Ulterior, stilul industrial a căpătat valențe noi, pentru a putea fi introdus în amenajarea interioarelor sofisticate, așa cum este stilul industrial glam. La elementele stilului industrial, acesta adaugă culori vibrante, finisaje lucioase, textile și tapițerii din materiale catifelate, reunind stilul industrial și cel glamour.

6. Stilul art-deco contemporan

Stilul art-deco, la modă în anul anterior, e descris de opulență, lux și elemente preluate din neoclasicism și modernism. Acesta include linii simetrice, mobilier cu forme rotunjite, mixuri delicate de culori, printuri vegetale și animale, forme geometrice stilizate și simboluri în forme abstracte. Stilul art-deco contemporan îmbină aceste elemente cu materiale și tehnologii moderne, aducând stilul art-deco propriu-zis în contemporaneitate.

7. Stilul ecologic

Există două tendințe care s-au făcut remarcate în urmă cu mulți ani și care au dus la apariția unui nou stil de amenajare interioară: stilul ecologic și designul sustenabil. Prima tendiță constă în preocuparea pentru mediul ambiental natural și sănătos, iar cea de-a doua pune accentul pe protejarea mediului. Astfel, stilul ecologic de amenajare valorifică resursele naturale și accentuează utilizarea materialelor care nu dăunează omului și mediului. Dintre acestea menționăm eliminarea substanțelor toxice din elementele de decor, de la finisaje și mobilier, până la obiectele mici, dar și reciclarea și găsirea unor soluții alternative.

Acum că ți-au fost prezentate cele mai populare stiluri de amenajare interioară, tu cu care dintre acestea te identifici? Ține cont de criteriile definitorii ale fiecărui stil și găsește unul care să te reprezinte, apoi integrează toate acestea în amenajarea locuinței tale pentru a o transforma în spațiul mult visat!