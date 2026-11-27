Contorul inteligent nu îți scade singur factura la curent. Poți plăti mai puțin dacă folosești datele lui ca să reduci energia consumată sau, când contractul are prețuri diferite pe ore, să muți o parte din consum în orele mai ieftine.

Contorul măsoară energia folosită, dar nu schimbă prețul din contract. Ca să vezi dacă o schimbare ajută, compară mai întâi consumul în kilowați-oră (kWh) pentru perioade asemănătoare, apoi verifică prețul aplicat.

Ce arată contorul și cum citești indexul

Pe afișaj, codul 1.8.0 arată, de regulă, toată energia luată din rețea. Consumul unei perioade este indexul de la sfârșit minus indexul de la început. Dacă ai panouri și livrezi energie în rețea, 2.8.0 arată energia trimisă înapoi; nu este consumul casei luat din rețea.

Contorul nu identifică singur aparatul care a consumat energia. Unele portaluri arată și puterea folosită în acel moment, dar valoarea aceasta nu este același lucru cu energia adunată pe factură de-a lungul zilelor.

De ce factura nu scade automat

Factura arată cantitatea facturată, prețul energiei, tarifele și taxele. Poate cuprinde și restanțe sau corectări ale unor facturi anterioare. Costul energiei active se obține înmulțind cantitatea în kWh cu prețul aplicabil din contract; dacă prețul final include deja unele tarife, acestea nu se adaugă încă o dată.

La un cost al energiei active de 200 de lei, de exemplu, o reducere cu un sfert a consumului ar coborî acest cost la 150 de lei, adică cu 50 de lei, dacă prețul pe kWh rămâne același. Nu înseamnă că totalul facturii scade automat cu 50 de lei: pentru acesta contează și celelalte sume facturate. Fără prețurile din contract și valorile de pe factură, montarea contorului nu poate fi transformată într-o economie sigură în lei.

La un contract cu prețuri pe ore, nu ajunge să compari doar totalul lunar în kWh. Compară energia folosită în fiecare interval cu prețul acelui interval, apoi verifică toate costurile ofertei. Pentru două oferte, folosește aceeași împărțire a consumului pe ore.

Unde vezi istoricul consumului

Distribuitorul administrează rețeaua, contorul și datele măsurate. Furnizorul este firma cu care ai contractul și care trimite factura. Dacă nu știi cine este distribuitorul, îl poți identifica pe pagina ANRE după localitate sau după codul locului de consum, numit POD pe factură.

Ia factura și caută POD-ul, apoi identifică distribuitorul. Intră în portalul distribuitorului și cere acces la datele locului tău de consum. Accesul la propriile date este gratuit. Alege perioada dorită și urmărește indexurile sau consumul afișat. Verifică dacă valorile sunt confirmate, provizorii ori estimate.

Portalurile diferă: Distribuție Energie Electrică România are un portal unificat și portaluri regionale, iar Rețele Electrice România oferă și grafice ale consumului în timp. ANRE spune că, pentru contoarele citite de la distanță, poți vedea valorile adunate în cel puțin ultimii trei ani. Poți vedea și date detaliate pentru fiecare zi, săptămână, lună și an din cel puțin ultimele 24 de luni.

Pentru locurile integrate în sistemul de măsurare inteligentă, Ordinul ANRE nr. 1/2025, aplicat din 18 februarie 2025, permite și cererea online de acces la date provizorii, aproape în timp real. Aceste valori pot fi încă neconfirmate; pentru comparația cu factura, folosește perioada și indexurile înscrise pe ea.

Cum testezi dacă o schimbare economisește energie

Compară întâi kWh, nu totalul a două facturi. Prețul, taxele sau o restanță pot schimba suma de plată fără ca locuința să fi folosit mai multă energie. Alege perioade de aceeași durată, cu zile ale săptămânii și condiții cât mai asemănătoare.

Notează data și consumul din portal sau indexul 1.8.0 înainte de schimbare. Schimbă un singur obicei ori aparat pe care vrei să îl testezi. După o perioadă comparabilă, notează din nou consumul sau indexul. Scade consumul de după din cel de dinainte. Dacă rezultatul este pozitiv, ai folosit mai puțini kWh; pentru efectul în lei, aplică prețul din contract și verifică restul facturii.

Pentru a estima cât adaugă un aparat la consumul din acel moment, manualul Rețele Electrice România recomandă să urmărești puterea afișată când celelalte aparate sunt oprite, apoi să pornești aparatul testat și să compari valorile după câteva minute. Diferența este aproximativă. Pentru măsurarea exactă a unui singur aparat este nevoie de un dispozitiv de măsură separat.

Ce verifici când factura nu se potrivește

Factura trebuie să arate perioada facturată, indexul de început, indexul de sfârșit și dacă valoarea provine din citirea distribuitorului, autocitire sau estimare. Graficul din portal poate acoperi alte zile decât factura; pot apărea și rotunjiri sau date încă neconfirmate.

Compară exact zilele de pe factură cu cele alese în portal și scade indexul inițial din cel final. Verifică modul de citire. Fotografiază afișajul și notează data, seria contorului și POD-ul. Pentru factura contestată, trimite reclamația furnizorului. Dacă bănuiești că măsurarea este greșită, sesizează și distribuitorul, indicând seria contorului, problema și un număr de telefon. Poți cere verificarea într-un laborator autorizat pentru astfel de măsurări; dacă se confirmă defectul, consumul se recalculează. Dacă răspunsul nu rezolvă problema, poți sesiza ANRE.

Când locul este integrat în sistemul de măsurare inteligentă, factura se face pe baza datelor transmise prin sistem, fără solicitarea indexului autocitit. Dacă citirea de la distanță nu funcționează și factura indică transmiterea indexului, folosește canalul și perioada înscrise acolo. ANRE arată că perioada oferită pentru autocitire nu poate fi mai scurtă de cinci zile.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă 1.8.1 și 1.8.2 pe afișaj?

Sunt valori ale consumului pe zone orare diferite, dacă apar pe contorul tău. Nu le adăuga peste totalul de la 1.8.0.

Contorul inteligent folosește Wi-Fi?

Delgaz Grid precizează că un contor inteligent nu folosește și nu generează semnale Wi-Fi. Datele transmise sunt criptate.

În cât timp primesc acces la datele aproape în timp real?

Pentru un loc integrat în sistemul de măsurare inteligentă, distribuitorul are cel mult 60 de zile să asigure accesul inițial la datele provizorii, după cerere.

Pot lăsa un alt furnizor să vadă datele mele?

Da, cu acordul tău explicit, fără plată pentru acces. După acordarea accesului, transferul datelor către partea împuternicită trebuie făcut în cinci zile.

Cât durează soluționarea unei petiții la ANRE?

După reclamația adresată mai întâi furnizorului sau distribuitorului, termenul obișnuit de soluționare la ANRE este de 30 de zile. Autoritatea îl poate prelungi cu încă 30 de zile, cu notificarea petentului.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: ANRE, explicațiile despre factura de energie electrică, identificarea distribuitorului, drepturile consumatorilor și depunerea petițiilor; Ordinul ANRE nr. 1/2025; Rețele Electrice România, manualul de acces la date și informațiile despre verificarea măsurării; Delgaz Grid, explicațiile despre codurile contorului și transmiterea datelor.