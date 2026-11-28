Pentru locuința avariată de un cutremur, nu există o sumă fixă pe care să o ții deoparte, nici dacă ai asigurare. Calculează separat ce vei plăti din banii tăi după despăgubire și câți bani îți trebuie înainte ca despăgubirea să intre în cont; rezerva trebuie să acopere suma mai mare, din care scazi economiile deja disponibile.

Pentru calcul ai nevoie de devize pentru locuința ta și de condițiile polițelor. Suma trecută pe o poliță este o limită, nu o plată pe care o primești automat.

Ce plătește asigurarea obligatorie

Legea nr. 260/2008 cere proprietarilor să asigure locuințele înregistrate fiscal prin polița obligatorie PAD. Dacă locuiești la bloc, fiecare apartament are propria poliță. PAD acoperă pagubele produse construcției de cutremur, alunecare de teren sau inundație naturală. Poate acoperi și un incendiu ori o explozie provocată de unul dintre aceste fenomene.

Din 11 noiembrie 2023, sumele asigurate și costurile anuale ale PAD sunt:

Locuință de tip A: cel mult 100.000 de lei despăgubire, pentru o poliță de 130 de lei pe an. Aici intră, între altele, construcțiile cu structură de rezistență din beton armat, metal sau lemn.

Locuință de tip B: cel mult 50.000 de lei despăgubire, pentru o poliță de 50 de lei pe an. Aici intră locuințele cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau materiale netratate.

PAD nu plătește mobila, aparatele din casă sau cazarea provizorie. Nu acoperă nici terenul, piscinele, anexele fără legătură directă cu locuința și pagubele provenite din defecte de construcție. Elementele legate de structura locuinței pot intra în evaluarea pagubei.

La o daună acoperită, evaluarea poate include materialele, manopera și transportul, la prețurile din zonă. Plata nu poate depăși costul eligibil al reparației, paguba constatată, valoarea de reconstrucție sau suma asigurată prin PAD. De aceea, o locuință de tip A nu primește automat 100.000 de lei după un cutremur.

Ce verifici în polița facultativă

O asigurare facultativă poate plăti partea din paguba produsă de cutremur care depășește suma PAD, dacă include acest risc. Pentru o facultativă obișnuită care acoperă riscurile PAD, trebuie să menții și polița PAD valabilă. Verifică separat dacă facultativa acoperă bunurile din casă și cazarea temporară, până la ce sumă și pentru cât timp.

Uită-te și la partea de daună care rămâne în sarcina ta, numită franșiză. Verifică limitele pentru clădire și bunuri, precum și eventualele scăderi pentru uzură, părți care mai pot fi folosite sau avansuri deja plătite. Condițiile NN din aprilie 2026 și cele Groupama din iunie 2026 arată că aceste calcule diferă între produse. De pildă, în produsul Groupama, asigurarea clădirii pentru mai puțin decât valoarea ei de înlocuire poate reduce proporțional despăgubirea.

Cum estimezi reparațiile și rezerva

Începe cu riscurile locuinței tale și cu lucrările pe care le-ar putea cere repararea ei. Cere cel puțin două devize locale și verifică separat materialele, manopera și transportul. Dacă sunt necesare lucrări la structura clădirii ori proiectare, cere ca acestea să apară distinct. Indicele Eurostat al costurilor pentru clădiri rezidențiale noi, actualizat la 21 noiembrie 2026, arată evoluția prețurilor, nu costul reparației casei tale.

Fă apoi o listă de verificare pentru banii care pot ieși din cont:

Reparațiile care nu intră în PAD sau depășesc plata calculată pentru PAD.

Partea pe care polița facultativă nu o plătește, inclusiv franșiza și orice limită aplicabilă.

Bunurile pierdute care nu sunt acoperite ori depășesc limita pentru conținutul locuinței.

Chiria sau cazarea temporară și alte cheltuieli necesare până poți reveni acasă.

Plățile pentru lucrări și bunuri care ajung la scadență înainte să primești despăgubirile.

Economiile pe care le poți folosi imediat, fără să aștepți vânzarea unui bun sau deblocarea altor bani.

Pentru costul care rămâne definitiv în sarcina ta, adună reparațiile, bunurile și cazarea, apoi scade despăgubirile pe care le estimezi după condițiile polițelor. Pentru nevoia temporară de bani, urmărește cât trebuie să achiți până la fiecare plată a asigurătorului și scade avansurile primite. Din suma mai mare dintre aceste două rezultate scazi economiile disponibile; dacă obții un număr sub zero, rezerva suplimentară de strâns este zero. Lasă loc în estimare și pentru diferențele dintre devizul inițial și costul lucrărilor.

La un deviz de 150.000 de lei pentru o locuință de tip A, de exemplu, presupune că toate reparațiile sunt acoperite, paguba și valoarea de reconstrucție permit plata integrală a plafonului PAD, iar PAD plătește 100.000 de lei. Diferența pentru clădire este de 50.000 de lei. Dacă facultativa acoperă întreaga diferență, dar scade o franșiză, plata ei pentru clădire este de 50.000 de lei minus acea franșiză. Plata pentru bunuri se calculează separat, după limita și condițiile facultativei; PAD nu contribuie la ea.

În acest exemplu, după încasarea ambelor despăgubiri, din banii tăi rămân franșiza, valoarea bunurilor pe care facultativa nu le plătește și cazarea neacoperită. Din total scazi economiile disponibile. Dacă trebuie să achiți întregul deviz înainte să primești vreun ban de la asigurători, ai nevoie temporar de 150.000 de lei pentru lucrări, la care se adaugă bunurile și cazarea plătite atunci; din această nevoie scazi economiile și orice avans primit. Nu adăuga franșiza încă o dată dacă ai scăzut-o deja din despăgubirea facultativă. Sumele pentru bunuri, cazare, franșiză și economii trebuie luate din situația ta, nu dintr-un exemplu de pe internet.

Ce faci după cutremur

Nu intra într-o clădire avariată. Pentru dosarul PAD, păstrează polița, actul de proprietate sau de administrare, confirmarea evenimentului de la autorități, fotografiile și filmările, procesul-verbal de constatare, devizele ori expertizele și mesajele schimbate cu asigurătorul. La deschiderea dosarului, cere lista actelor suplimentare necesare pentru cazul tău.

Anunță fără întârziere autoritățile competente și păstrează dovezile pagubelor, dacă le poți strânge în siguranță. Notifică în scris PAID sau asigurătorul pentru dauna PAD în cel mult 60 de zile de la cutremur. Dacă ai și facultativă, respectă și termenul din contractul ei. Permite constatarea când accesul este sigur. Pentru PAD, aceasta are loc în maximum 5 zile lucrătoare după notificare sau după ce se poate intra în zona afectată. Depune documentele cerute și verifică evaluarea. După ultimul document necesar, în maximum 15 zile lucrătoare, PAID sau asigurătorul plătește suma cerută ori îți trimite o ofertă în care arată motivele. Dacă primești o ofertă, ai 10 zile să o accepți sau să o refuzi. După acceptare, plata PAD se face în maximum 10 zile lucrătoare; dacă nu accepți oferta, suma oferită se plătește în maximum 20 de zile lucrătoare.

Poți cere plata PAD înainte să înceapă reparațiile. Dacă ulterior ceri o diferență și o susții cu acte, cererea trebuie reanalizată în 15 zile lucrătoare. Când disputa privește doar o parte din sumă, partea necontestată trebuie plătită înainte de încheierea litigiului.

Dacă suma oferită este prea mică, trimite obiecțiile și devizele în scris asigurătorului. Poți depune și o petiție la ASF, care are un termen de maximum 30 de zile de la înregistrare pentru răspuns. Pentru un litigiu, după reclamația directă, te poți adresa gratuit SAL-FIN, de regulă în cel mult un an de la reclamație sau de la fapta care a produs litigiul.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă nu pot anunța dauna în 60 de zile?

Pentru PAD poți anunța dauna și mai târziu dacă dovedești că nu ai putut respecta termenul.

Pot fi refuzate pagubele legate de lucrări fără autorizație?

Da, dacă acele lucrări au afectat structura de rezistență și au favorizat paguba. Cererea poate fi respinsă și dacă nu sunt dovezi suficiente sau au fost date informații false.

Mai rămâne aceeași sumă PAD după o despăgubire?

Nu. Suma asigurată scade cu despăgubirea plătită și se reîntregește printr-o plată suplimentară, calculată după despăgubire și perioada rămasă din poliță.

Cât timp am dreptul să cer despăgubirea PAD?

Dreptul la despăgubire se stinge după 2 ani de la producerea riscului asigurat. Acest termen nu înlocuiește cele 60 de zile pentru anunțarea daunei.

Se scade TVA din despăgubirea facultativă?

Depinde de poliță și de situația ta fiscală. Produsul NN prezentat în aprilie 2026 nu despăgubește taxele pe care beneficiarul le poate recupera potrivit legii, inclusiv TVA; nu este o regulă pentru toate polițele.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Legea nr. 260/2008; Norma ASF nr. 38/2023; PAID; condițiile contractuale NN din aprilie 2026 și Groupama din iunie 2026; Eurostat; ISU Prahova; ASF și SAL-FIN.