Pentru zece produse din cumpărăturile unei mese de Crăciun pentru șase persoane, ai plăti 182,74 lei la prețurile verificate în noiembrie 2026, față de 140,73 lei la cele din decembrie 2025. Diferența este de 42,01 lei, adică aproximativ 29,9%, pentru această listă, nu pentru întreaga masă.

Comparația păstrează aceleași tipuri de produse și aceleași cantități. Nu urmărește însă aceleași mărci la același raft: prețurile din 2026 provin dintr-un hipermarket online, iar cele din 2025, dintr-un alt hipermarket. Este o estimare făcută înainte de Crăciun, nu nota de plată din zilele sărbătorii.

Ce costă mai mult în lista pentru șase persoane

Prețurile din 2026 au fost verificate la 21 noiembrie și publicate de Face Toți Banii. Cele din 2025 au fost verificate la 18 decembrie și publicate de Fanatik. Tabelul folosește cantități egale în cei doi ani; totalul acoperă numai cele zece rânduri de produse.

Produs și cantitate 2025, lei 2026, lei Carne de porc, 1,5 kg 43,35 35,98 Murături, 1,36 kg 19,50 25,98 Cartofi, 1 kg 2,29 5,00 Morcovi, 0,5 kg 1,40 2,25 Ceapă, 0,5 kg 2,50 1,50 Ulei, 1 litru 7,69 8,29 Pâine, 1 kg 4,38 7,98 Ouă, 10 bucăți 11,66 12,99 Cozonaci, 2 bucăți 29,98 58,78 Portocale, 2 kg 17,98 23,99 Total 140,73 182,74

Cei doi cozonaci adaugă 28,80 lei la diferență. Carnea de porc costă, în schimb, cu 7,37 lei mai puțin în această comparație. Calculul total este 182,74 lei minus 140,73 lei, adică 42,01 lei.

De ce diferența nu este scumpirea tuturor alimentelor

Prețurile din 2025 nu sunt separate peste tot de promoții. În plus, comparația pune alături magazine, date și posibil mărci diferite. Prin urmare, procentul de 29,9% nu arată cât s-a scumpit aceeași marcă la același magazin și nu trebuie aplicat întregii mese de Crăciun.

Institutul Național de Statistică a calculat o scumpire medie a alimentelor de 3,07% în octombrie 2026 față de octombrie 2025. Media privește mult mai multe alimente și compară aceleași luni. În acea comparație, ouăle erau mai scumpe cu 10,50%, uleiul cu 7,94%, iar cartofii erau mai ieftini cu 2,53%. Următoarele date despre prețurile de consum sunt anunțate pentru 14 decembrie 2026.

Cât costă coșul mai larg în 2026

Pentru șase persoane, lista mai largă verificată la 21 noiembrie 2026 are 30 de produse pentru sarmale, friptură, cârnați, salată boeuf, aperitive, cozonac, fructe și băuturi. Produsele obișnuite însumează 482 de lei, iar variantele cele mai ieftine, 351 de lei. Diferența dintre aceste două alegeri făcute în 2026 este de 131 de lei; ea nu reprezintă scumpirea față de 2025.

Prețul de 351 de lei presupune alegerea variantelor ieftine din lista verificată, nu că produsele obișnuite se vor ieftini la raft. Pentru coșul complet de 30 de produse nu există în această comparație un total din 2025 calculat cu aceleași produse și cantități.

Cum îți adaptezi lista la buget

La un buget de 400 de lei, de exemplu, coșul cu produse obișnuite depășește suma cu 82 de lei: 482 minus 400. Varianta de 351 de lei lasă 49 de lei. Dacă schimbi doar cei doi cozonaci de 58,78 lei cu varianta de 32,98 lei, reduci costul cu 25,80 lei, dar totalul de 456,20 lei rămâne cu 56,20 lei peste buget.

Stabilește câte persoane vor mânca și ce preparate faci. Pentru alt număr de persoane, înmulțește cantitățile din lista pentru șase cu numărul de persoane împărțit la șase. Notează pentru fiecare produs cantitatea, prețul ambalajului și dacă prețul este obișnuit sau promoțional. Dacă produsul se vinde doar la ambalaj întreg, rotunjește în sus numărul de ambalaje necesare. Adună prețurile ambalajelor pe care le cumperi și compară totalul cu bugetul. Dacă depășești suma, verifică întâi alternativele pentru cozonac, carne și băuturi, apoi refă totalul.

Întrebări frecvente

Cât ar costa lista pentru patru persoane?

Poți înmulți cantitățile pentru șase persoane cu patru șesimi. Costul nu scade însă neapărat în aceeași proporție, fiindcă unele produse se cumpără la ambalaj întreg.

Sunt valabile aceste prețuri în orice oraș?

Nu. Ele provin din verificările unor hipermarketuri, dintre care unul online. Prețurile și promoțiile pot fi diferite în alt magazin sau oraș.

Intră și costul gătitului în total?

Nu. Sumele pentru produse nu includ energia, apa, transportul sau timpul de preparare. Nici bradul și cadourile nu intră în costul mesei.

Acestea vor fi prețurile și de Crăciun?

Nu sunt prețuri pentru 24 sau 25 decembrie 2026. Pentru lista din 2026, verificarea a fost făcută la 21 noiembrie, iar prețurile de la raft se pot schimba până la cumpărături.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, comunicatul despre prețurile din octombrie 2026; Face Toți Banii, prețurile verificate la 21 noiembrie 2026; Fanatik, prețurile verificate în decembrie 2025.