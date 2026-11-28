În trimestrul al doilea din 2026, 30,7% dintre tinerii de 15-24 de ani aflați pe piața muncii în România nu aveau serviciu, potrivit datelor Eurostat prezentate în comparația europeană publicată pe 28 noiembrie. Procentul îi privește pe cei care lucrau sau căutau activ un loc de muncă, nu pe toți tinerii de această vârstă.

Media Uniunii Europene era de 15,6% în aceeași perioadă. Rata României era cu 15,1 puncte procentuale mai mare, aproape dublă. Pentru tinerii care încearcă să se angajeze, cifra arată cât de mare este grupul celor care caută de lucru și încă nu au găsit.

Cine intră în calculul șomajului la tineri

Rata se calculează din tinerii care au un loc de muncă și cei care îl caută, nu din toți cei de 15-24 de ani. Potrivit definiției folosite de Eurostat, o persoană este socotită șomeră dacă nu lucrează, a căutat activ un loc de muncă în ultimele patru săptămâni și poate începe lucrul în următoarele două săptămâni.

Un elev sau student care nu lucrează și nu caută un serviciu nu intră în acest calcul. Nu intră nici un tânăr fără serviciu care a încetat să caute. Prin urmare, 30,7% nu înseamnă că aproape o treime dintre toți tinerii României sunt șomeri.

Cum se compară România cu alte țări

În comparația pentru trimestrul al doilea din 2026, România se află între Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord. La celălalt capăt al valorilor prezentate sunt Malta și Germania:

Bosnia și Herțegovina: 32,2% dintre tinerii activi erau șomeri.

România: 30,7%.

Macedonia de Nord: 29%.

Germania: 7,3%.

Malta: 6,8%.

Diferența dintre tineri și restul persoanelor aflate pe piața muncii există și la nivelul UE. În același trimestru, rata șomajului era de 15,6% la cei de 15-24 de ani, față de 5,2% la persoanele de 25-74 de ani. Aceste valori nu arată câte locuri de muncă sunt disponibile și nici cât durează căutarea unui prim serviciu.

Datele pentru o lună nu înlocuiesc rata trimestrială

Într-un tabel publicat de Eurostat la 30 octombrie 2026, România apare cu o rată de 30,8% și 147.000 de tineri șomeri pentru iunie 2026. În același tabel, pentru septembrie 2025 apar 25,9% și 127.000 de tineri șomeri.

Rata de 30,8% și numărul de 147.000 privesc luna iunie, nu întregul trimestru al doilea. Septembrie 2025 nu este nici aceeași lună, nici același trimestru din anul precedent; compararea schimbării de la un an la altul cere valori pentru perioade echivalente.