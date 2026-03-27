BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, a înregistrat o scădere a profitului anual pentru prima dată în ultimii patru ani, o veste care pune presiune pe companie să forțeze creșterea exporturilor. Grupul din Shenzhen a raportat un profit net anual de 32,6 miliarde yuani (echivalentul a 4,72 miliarde dolari), în scădere cu aproape o cincime faţă de anul anterior și sub estimările analiștilor.

Rezultate sub așteptări

Analiștii se așteptau la un profit de 35,6 miliarde yuani, însă cifrele finale au dezamăgit. Rezultatul anual a fost tras în jos de un al patrulea trimestru mult mai slab decât se anticipa, profitul din ultimele trei luni ale lui 2025 scăzând cu un abrupt 38%, la 9,53 miliarde yuani. Nici la capitolul venituri lucrurile nu stau mai bine.

Veniturile anuale de aproape 804 miliarde yuani au fost, si, sub estimările de 836 miliarde yuani. Iar creșterea față de 2024 a fost de doar 3,5%.

Probleme pe piața internă

Dar cum s-a ajuns aici? problemele s-au acumulat pe piața mamă, China. Vânzările de vehicule electrice, principalul motor de creștere al BYD, au scăzut timp de șase luni consecutive în 2026. Această tendință negativă vine pe fondul unei competiții tot mai intense din partea rivalilor locali, dar și al eliminării multor subvenții guvernamentale din China anul trecut, care stimulau achizițiile.

Expansiunea globală, colacul de salvare?

Singura rază de soare în acest tablou financiar pare să vină din afara granițelor. E drept că încetinirea din China a fost parțial compensată de exporturi, veniturile externe crescând cu 40% faţă de anul precedent. Acum, toată presiunea se mută pe expansiunea internațională.

Numai că întrebarea rămâne. Laila Khawaja, expert în tehnologie pentru China la grupul de cercetare Gavekal, a punctat exact problema: „întrebarea-cheie este dacă BYD îşi poate transforma expansiunea globală în profitabilitate sustenabilă.”

Lichidități sub presiune

Dincolo de cifrele de profit, o privire mai atentă asupra sănătății financiare a companiei ridică alte semne de întrebare. Stai puțin, cum vine asta? Păi, BYD a raportat că fluxul de numerar din activitatea operaţională a scăzut cu peste 50%, în timp ce împrumuturile au crescut de patru ori.

totusi, compania a transmis oficial că are „lichiditate adecvată” pentru a-şi acoperi nevoile de investiţii.