Compania românească Dicor Land susține excelența în agricultură

Anul 2020 s-a dovedit a fi un an cu multe provocări în sectorul agricol prin prisma efectelor generate de pandemia de Covid-19 și a secetei severe, fermierii înregistrând în anul 2020 pierderi semnificative în privința culturilor agricole.

Pe fondul acestor rezultate, la nivel național în anul 2021 prioritățile principale ale agriculturii au vizat stabilitatea producțiilor și siguranța alimentară.

În vederea îmbunătățirii productivității culturilor și totodată a calității produselor agricole, fermierii au investit în utilaje și echipamente performante, asigurându-și astfel rezultate pozitive privind producțiile culturilor, indiferent de sezon.

Pentru ca sectorul agricol al țării să se dezvolte semnificativ este nevoie de o susținere constantă a fermierilor prin oferirea celor mai eficiente soluții adaptate necesităților acestora, contribuind la îmbunătățirea întregului agrosistem.

Dicor Land – Partenerul de încredere al fermierilor ce asigură performanța în agricultură

Dicor Land este o companie tânără românească ce furnizează fermierilor din întreaga țară utilaje și echipamente agricole performante și soluții adaptate necesităților acestora, susținând excelența în agricultură.

Dicor Land a aniversat de curând 10 ani de activitate, fiind în prezent cea mai mare companie din domeniu cu capital 100% românesc.

În spatele succesului companiei se află o filosofie bazată pe valori incontestabile ca devotamentul, implicarea și responsabilitatea pentru agricultura românească.

Fiind în permanență receptivă la nevoile fermierilor, compania Dicor Land reușește să răspundă cu succes cerințelor actuale ale acestora prin:

oferirea unor produse inovative;

consiliere personalizată în ceea ce privește adoptarea unor decizii, care să le asigure reușita în business.

Indiferent de utilajele agricole (semănători, hedere, sisteme de irigat, remorci, echipamente municipale etc.), compania își dezvoltă portofoliul de la an la an. Aceasta colaborează cu numeroși producători consacrați în sectorul agricol (Maschio Gaspardo, LEMKEN, IRTEC, Olimac, Pronar etc.), având constant pe stoc peste 600 de utilaje performante.

În beneficiul fermierilor, s-a creat și divizia Dicor Parts ce furnizează piese de schimb, accesorii și consumabile, garantând și consultanță în vederea soluționării tuturor cererilor acestora. Totodată, fermierii pot beneficia și de serviciu buy-back pentru achiziționarea unui utilaj inovativ în schimbul unuia deja folosit.

Cu o expertiză de 10 ani în sectorul soluțiilor agricole, Dicor Land este în prezent unul dintre cei mai importanți distribuitori de utilaje, piese și echipamente sigure și eficiente, reușind să răspundă prompt la toate cerințele actuale ale fermierilor.

Dicor Land își propune obiective ambițioase pentru anul 2022

În cei 10 ani de activitate, Dicor Land și-a dezvoltat un model propriu de business bazat pe viziune, ambiție și încredere și nu în ultimul rând pe oameni, ei fiind motorul și resursa cea mai importantă a companiei.

Din acest motiv, Dicor Land investește în resursa umană, asigurând programe de instruire și oportunități de dezvoltare profesională angajaților săi în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor necesare pentru o carieră de succes.

Primordial pentru companie este ca fiecare angajat nou venit să se simtă cu adevărat parte din echipă, comunicând și colaborând deschis cu membrii acesteia în vederea atingerii scopului comun.

În prezent, compania dispune de un personal dinamic și profesionist reprezentat de cei 100 de angajați care împart aceeași pasiune și dedicație pentru performanța în agricultura românească.

Pentru anul 2022, Dicor Land urmărește atingerea unor obiective ambițioase, printre care dezvoltarea echipei cu peste 30 de persoane, dornice să-și construiască o carieră de succes în domeniul agricol.

De asemenea, prioritatea majoră rămâne susținerea fermierilor în vederea dezvoltării producției agricole din fiecare fermă parteneră Dicor Land, urmărind constant să devină prima opțiune a oricărui agricultor și totodată a specialiștilor din acest sector.

