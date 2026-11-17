Dacă ai fost concediat pe nedrept, poți cere tribunalului să anuleze decizia și să oblige angajatorul să îți plătească salariile pierdute. Pentru cele mai multe concedieri ai 45 de zile calendaristice ca să contești măsura de când ai aflat de ea; dacă ai fost concediat ca sancțiune disciplinară, ai 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei. Dacă vrei să revii la serviciu, trebuie să ceri și reintegrarea.

Ghidul se adresează salariaților cu contract individual de muncă, al căror contract a fost încheiat la inițiativa angajatorului. Concedierile colective și recuperarea salariilor restante de la o firmă în insolvență au proceduri distincte.

Cum verifici dacă decizia poate fi anulată

Angajatorul trebuie să îți comunice o decizie scrisă, în care să arate motivele concedierii și durata preavizului. În cazurile prevăzute de lege, decizia trebuie să cuprindă și posturile libere, împreună cu termenul în care poți alege unul. În proces, angajatorul nu poate înlocui motivele scrise în decizie cu altele, potrivit articolelor 76 și 79 din Codul muncii.

Verificările diferă după motivul concedierii. Tabelul arată ce merită verificat și ce termen se aplică pentru fiecare situație.

Motivul concedierii Ce verifici și păstrezi Termenul de contestare Post desființat Dacă postul a dispărut într-adevăr, motivul desființării, decizia și preavizul de cel puțin 20 de zile lucrătoare. 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură. Abatere disciplinară Convocarea scrisă, cercetarea, posibilitatea de a te apăra și decizia. Lipsa fără motiv obiectiv de la convocare schimbă situația. 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei. Inaptitudine fizică sau psihică Motivul din decizie, actele care îl susțin și preavizul de cel puțin 20 de zile lucrătoare. 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură. Nepotrivire profesională Motivul din decizie, actele evaluării și preavizul de cel puțin 20 de zile lucrătoare. 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură. Arest preventiv sau la domiciliu Motivul din decizie și dacă perioada a depășit 30 de zile. 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură.

La desființarea postului, nu este suficient ca angajatorul să spună că reorganizează activitatea: postul trebuie să dispară în fapt, pentru un motiv real și serios, potrivit articolului 65 din Codul muncii. O concediere făcută fără respectarea procedurii legale poate fi anulată de tribunal. Decizia nu dispare însă numai pentru că salariatul o consideră nedreaptă: trebuie contestată în termen.

Există și perioade în care concedierea este interzisă, între care concediul de maternitate, concediul pentru creșterea copilului, concediul paternal și concediul de îngrijitor. Codul muncii prevede excepții legate de reorganizarea judiciară, falimentul sau dizolvarea angajatorului.

De când începe termenul de contestare

Pentru o concediere care nu este sancțiune disciplinară, cele 45 de zile calendaristice curg de când ai luat cunoștință de măsură, de regulă prin comunicarea deciziei. Pentru concedierea disciplinară, cele 30 de zile calendaristice curg de la comunicarea deciziei. Nu aștepta sfârșitul preavizului ca să verifici data-limită.

La calculul termenului pe zile, nu se socotește ziua de început și nici ziua în care se împlinește termenul. Potrivit articolului 181 din Codul de procedură civilă, dacă termenul se încheie într-o zi nelucrătoare, el se prelungește până la prima zi lucrătoare.

De exemplu, dacă decizia ți-a fost comunicată pe 2 noiembrie 2026, termenul de 30 de zile pentru o concediere disciplinară se împlinește pe 3 decembrie, iar termenul de 45 de zile pentru o altă concediere se împlinește pe 18 decembrie. Termenul de trei ani pentru salarii neplătite nu înlocuiește termenul mai scurt în care trebuie contestată concedierea.

Cum depui cererea la tribunal

Păstrează decizia și dovada datei la care ai primit-o. Strânge contractul de muncă, actele adiționale, documentele despre post sau evaluare, convocarea și actele cercetării disciplinare, dacă există, pontajele, fluturașii de salariu și corespondența care susține cererea. Adaugă certificatul medical dacă acesta are legătură cu motivul contestării. Scrie ce decizie contești, faptele și motivele pentru care ceri anularea, probele și despăgubirile cerute, cu valoarea și modul de calcul. Cere expres reintegrarea dacă vrei să te întorci la locul de muncă. Depune cererea și copii ale actelor pentru instanță și celelalte părți la tribunalul de la domiciliul, reședința sau locul tău de muncă. Cererea poate fi depusă personal, prin reprezentant, poștă, curier, fax sau în format electronic, în condițiile aplicabile fiecărei căi.

Un model orientativ poate începe astfel: Către Tribunalul [localitatea]. Subsemnatul [nume și date de identificare], în contradictoriu cu angajatorul [denumire și adresă], solicit anularea deciziei de concediere nr. [număr], comunicată la [data], și plata salariilor și a celorlalte drepturi pierdute, în valoare de [sumă și calcul]. Solicit reintegrarea [dacă o dorești]. Concedierea este nelegală deoarece [faptele și motivele]. Propun [probele] și anexez [actele]. Data și semnătura. Cererea trebuie adaptată la decizia și probele fiecărui salariat.

Nu plătești taxă judiciară de timbru pentru acest proces, potrivit articolului 270 din Codul muncii. Dacă lipsesc elemente din cerere, instanța îți spune ce trebuie completat și îți acordă cel mult 10 zile; dacă nu completezi cererea în termen, aceasta poate fi anulată. Angajatorul trebuie să aducă dovezile care îi susțin decizia.

Cum se calculează salariile pierdute

Dacă tribunalul constată că ai fost concediat nelegal sau fără un motiv întemeiat, anulează concedierea și obligă angajatorul să plătească salariile pierdute, actualizate și majorate, plus celelalte drepturi de care ai fi beneficiat. Articolul 80 din Codul muncii nu stabilește o despăgubire fixă: calculul pornește de la drepturile datorate pentru fiecare lună din perioada stabilită în proces.

La un salariu brut de 6.000 de lei pentru o lună din 2026, de exemplu, fără deduceri, scutiri sau alte drepturi, calculul simplificat al sumei primite arată astfel:

Contribuția la pensie, 25% din 6.000 de lei: 1.500 de lei.

Contribuția la sănătate, 10% din 6.000 de lei: 600 de lei.

Suma din care se calculează impozitul: 6.000 minus 1.500 minus 600 = 3.900 de lei.

Impozitul, 10% din 3.900 de lei: 390 de lei.

Suma rămasă după aceste rețineri: 6.000 minus 1.500 minus 600 minus 390 = 3.510 lei.

Dacă exemplul ar acoperi trei luni cu același salariu, fără alte drepturi sau majorări, punctul de plecare ar fi 18.000 de lei brut, adică 3.510 lei înmulțiți cu trei, sau 10.530 de lei după reținerile simplificate. Aceasta nu este suma garantată într-un proces: salariile și celelalte drepturi se stabilesc pe fiecare lună, iar majorările și actualizările pot schimba calculul.

Contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25% din brut, ar fi 135 de lei pentru o lună din exemplu. Ea este un cost al angajatorului, nu o sumă scăzută din salariul primit. Pentru salariile și diferențele stabilite prin hotărâre, impozitul se reține la plată, iar contribuțiile aferente salariilor din urmă se calculează pentru lunile la care se referă, după regulile acelor perioade, conform Codului fiscal.

Dacă soliciți reintegrarea, tribunalul poate repune contractul în situația de dinaintea concedierii. Dacă nu o soliciți, contractul încetează de drept când hotărârea rămâne definitivă, chiar dacă instanța a anulat concedierea.

Ce faci dacă angajatorul nu respectă hotărârea

Hotărârea primei instanțe este executorie de drept. Dacă angajatorul nu plătește sau nu îndeplinește obligațiile stabilite, poți cere executarea printr-un executor judecătoresc.

Pentru o obligație de a face, cum poate fi reintegrarea, poți cere instanței penalități după ce angajatorului i-a fost comunicată încheierea de încuviințare a executării și au trecut 10 zile fără să se conformeze. Pentru obligațiile care nu pot fi evaluate în bani, penalitățile pot fi între 100 și 1.000 de lei pe zi; pentru cele evaluabile în bani, între 0,1% și 1% pe zi. Penalitățile se cer în cadrul executării, nu se adaugă automat la despăgubire.

Întrebări frecvente

Pot fi concediat cât timp sunt în concediu medical?

În principiu, angajatorul nu poate emite decizia în perioada în care incapacitatea de muncă este dovedită prin certificat medical. Înalta Curte a stabilit, prin Decizia nr. 18/2025, publicată la 20 octombrie 2025, că se verifică data emiterii deciziei, nu data la care ai primit-o. Există excepții legate de reorganizarea judiciară, falimentul sau dizolvarea angajatorului.

Dacă firma angajează pe același post, concedierea este automat nelegală?

Nu automat. Angajarea pe același post poate fi o probă că postul nu a fost desființat în fapt, iar tribunalul verifică situația concretă.

Poate inspectoratul de muncă să îmi anuleze concedierea?

Nu. Inspectorii pot verifica încălcări ale legii muncii, dar anularea deciziei, reintegrarea și despăgubirile se cer tribunalului.

Pot ataca hotărârea tribunalului?

Da. Hotărârea primei instanțe poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Procesele de muncă se judecă în regim de urgență, cu termene de judecată de cel mult 15 zile.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Codul muncii, Legea nr. 53/2003; Codul de procedură civilă; Codul fiscal, Legea nr. 227/2015; Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 18/2025; ghidul Tribunalului Buzău pentru cereri în materia dreptului muncii; raportul Inspecției Muncii pentru 2022.