Dacă declară o clădire după termenul de 30 de zile, proprietarii riscă să plătească un impozit mai mare cu 30% pentru fiecare interval de șase luni de întârziere început, conform OUG nr. 7/2026, în vigoare din 25 februarie 2026. Regula se aplică în toată țara, iar Direcția Economică a Primăriei Oradea a început să verifice declarațiile depuse târziu, potrivit informațiilor date publicației BIHOREANUL de directorul adjunct Sorin Iacob.

Dacă impozitul stabilit inițial este de 1.000 de lei, chiar și o întârziere mai mică de șase luni adaugă 300 de lei. Suma ajunge astfel la 1.300 de lei. Următoarele majorări se calculează tot din cei 1.000 de lei, nu din suma deja mărită.

Cât crește impozitul pentru fiecare interval de întârziere

La același impozit inițial de 1.000 de lei, o întârziere de peste șase luni, dar de cel mult un an, aduce o majorare totală de 600 de lei: proprietarul ajunge la 1.600 de lei. Dacă întârzierea depășește un an, dar nu și 18 luni, majorarea este de 900 de lei, iar suma ajunge la 1.900 de lei.

Numărătoarea începe după expirarea celor 30 de zile în care clădirea trebuia declarată. Majorarea se aplică pentru anul fiscal pentru care se stabilește impozitul; nu se adaugă automat și în anii următori. Ea este diferită de dobânzile și penalitățile care pot apărea dacă un impozit deja datorat nu este plătit la termen.

De când se numără cele 30 de zile pentru o clădire cumpărată sau construită

Obligația de declarare în 30 de zile exista și înainte. Schimbarea adusă de ordonanță este majorarea pentru clădirea nedeclarată la timp. Potrivit articolului 461 din Codul fiscal, proprietarul unei clădiri cumpărate depune declarația la organul fiscal local în 30 de zile de la dobândire. Impozitul pe clădire se datorează de la 1 ianuarie al anului următor, nu din ziua cumpărării.

La o clădire nou-construită, începutul termenului depinde de stadiul lucrărilor. Dacă imobilul este terminat înainte de expirarea autorizației, se ia în calcul data procesului-verbal de recepție, întocmit cel târziu la 15 zile de la terminarea lucrărilor. Dacă este terminat la termenul din autorizație, se folosește acea dată. Pentru lucrările neîncheiate la expirarea autorizației, legea prevede recepția parțială și impozitarea părții construite care are pereți și acoperiș.

Clădirea trebuie declarată fiscal și dacă a fost ridicată fără autorizație sau cu încălcarea ei. Declararea nu depinde nici de înscrierea clădirii la cadastru. Declarația se depune la direcția locală de taxe a primăriei de care aparține imobilul, împreună cu documentele doveditoare cerute pentru situația respectivă.

Cum sunt verificate declarațiile întârziate la Oradea

OUG nr. 7/2026 nu stabilește o regulă separată pentru clădirile al căror termen de declarare expirase înainte de 25 februarie 2026. În aplicarea prezentată la Oradea, întârzierea se numără de la sfârșitul termenului de 30 de zile și pentru asemenea clădiri. Primăria a prezentat un exemplu: o clădire avea termen de declarare în februarie 2026, dar a fost declarată în martie 2027, astfel că se numără trei intervale începute și o majorare de 90% din impozitul inițial.

Sorin Iacob a estimat că verificările ar putea privi câteva sute de cazuri în Oradea. Direcția Economică nu stabilise încă nici câți proprietari sunt vizați, nici valoarea majorărilor; BIHOREANUL a publicat că aceste date vor fi stabilite până la finalul lui 2026.