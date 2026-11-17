Traxlo, firma lituaniană care operează platforma Tasku, colaborează cu PENNY, parte a grupului REWE, pentru ca persoane din apropierea magazinelor să reaprovizioneze rafturi contra plată. Pentru o sarcină finalizată, suma anunțată începe de la 57 de lei, potrivit informațiilor publicate de Economica.net la 17 noiembrie 2026.

Mai multe sarcini făcute în aceeași zi pot aduce peste 100 de lei, dar aceștia nu sunt bani promiși pentru fiecare zi de lucru. Plata se face pentru fiecare sarcină, nu pentru orele petrecute în magazin, iar condițiile Tasku nu garantează că vor exista sarcini disponibile sau că o persoană va putea face un anumit număr.

Când intră banii și cât rămâne după taxe

Suma afișată în Tasku pentru o sarcină include taxele și comisioanele prevăzute de platformă. Ea nu înseamnă însă că persoana care lucrează rămâne cu întreaga sumă după propriile obligații fiscale. Condițiile Tasku, aplicabile din 18 octombrie 2022, îi cer acesteia să declare venitul și să plătească taxele și contribuțiile care i se aplică.

Banii nu sunt virați după fiecare raft aprovizionat. Pagina Tasku despre funcționarea platformei spune că plata ajunge în contul bancar indicat de utilizator o dată pe săptămână, joia. Condițiile platformei descriu aceeași plată după încheierea unei perioade de o săptămână.

Cine se poate înscrie și cum ajunge la o sarcină

O persoană trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să treacă prin instruirea cerută de Tasku. Potrivit condițiilor platformei, instruirea poate avea loc online sau față în față. Nu este suficientă însă crearea unui cont pentru a primi automat o lucrare.

Persoana își creează cont pe Tasku și parcurge instruirea.

În cont vede sarcinile active și le poate filtra după loc, tip, durată sau plată.

Rezervă sarcina aleasă, apoi primește instrucțiunile și timpul în care trebuie să o termine.

După lucru, trimite prin platformă fotografiile și raportarea folosite la verificare.

Timpul de lucru nu este același pentru toate sarcinile: fiecare are propriul termen. Nici numărul magazinelor PENNY în care apar lucrări nu este egal cu numărul total de magazine ale lanțului. Oferta dintr-o localitate se vede în lista sarcinilor active din cont, iar o sarcină poate să nu fie disponibilă atunci când persoana caută.

Ce se întâmplă dacă lucrarea nu este făcută corect

Persoana care rezervă o sarcină trebuie să respecte instrucțiunile și termenul primit. Pentru o lucrare neterminată ori făcută necorespunzător, Tasku poate înregistra o abatere în cont. Trei astfel de abateri pot duce la suspendarea accesului pe termen nedeterminat, potrivit condițiilor platformei.

Traxlo era prezentă în România din 2025, potrivit informațiilor publicate de Economica.net. Pentru cei care caută acum un venit suplimentar, înscrierea deschide accesul la lista lucrărilor, dar suma, locul și timpul alocat trebuie urmărite pentru fiecare sarcină disponibilă.