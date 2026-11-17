Românii care muncesc în Germania pot cere alocație pentru copii, inclusiv pentru un copil rămas în România. În 2026, alocația germană este de 259 de euro pe lună pentru fiecare copil; ajutorul de șomaj și sprijinul pentru venituri mici au alte condiții și se cer la instituții diferite.

Alocația pentru copii se cere la Familienkasse, șomajul la Agentur für Arbeit, iar completarea unui venit prea mic la Jobcenter. Pentru o familie care primește alocație și din România, instituțiile stabilesc mai întâi care țară plătește prima: Germania nu achită automat încă 259 de euro.

Alocația germană pentru copilul rămas în România

Părintele care lucrează în Germania poate cere Kindergeld chiar dacă fiul sau fiica locuiește în România. Familienkasse verifică munca ambilor părinți, locul în care trăiește copilul și prestațiile familiale primite deja. Cetățenia română sau domiciliul copilului în România nu exclud, singure, dreptul.

Suma prevăzută de § 66 din legea germană a impozitului pe venit este de 259 de euro lunar pentru fiecare copil în 2026. Plata acoperă luna în care sunt îndeplinite condițiile și se oprește la sfârșitul lunii în care acestea încetează. În mod obișnuit, dreptul există până la 18 ani; poate continua până la 25 de ani pentru un copil aflat la studii sau în formare și până la 21 de ani pentru unul fără loc de muncă, dacă sunt îndeplinite condițiile.

Dacă cererea ajunge târziu la Familienkasse, § 70 din aceeași lege limitează plata pentru trecut la ultimele șase luni înaintea lunii în care cererea a fost primită. Data trimiterii trebuie, așadar, păstrată alături de copia cererii.

Actele și pașii pentru Kindergeld

În cazul în care părintele sau copilul locuiește în afara Germaniei, cererea se depune, de regulă, în scris și trebuie semnată. Pentru situațiile care privesc România, tabelul Familienkasse indică Familienkasse Bayern Nord, 90316 Nürnberg, Germania.

Se completează „Antrag auf Kindergeld”, câte un „Anlage Kind” pentru fiecare copil și „Anlage Ausland” pentru legătura familiei cu România. Se adaugă copia certificatului de naștere al copilului și adeverința angajatorului. Pentru activitate independentă poate fi folosit actul de înregistrare a activității sau un act fiscal. În „Anlage Ausland” se declară locul în care trăiește copilul, situația celuilalt părinte, prestațiile familiale din România și activitatea profesională cerută de formular. Familienkasse poate solicita dovezi suplimentare despre domiciliu, salariu sau angajare. Cererea semnată și actele se trimit la Familienkasse competentă. Pentru un copil major se adaugă, după caz, dovada școlii, a studiilor sau a formării profesionale.

Cât plătește Germania când există alocație și în România

Aceeași prestație familială nu se primește integral de două ori pentru același copil și aceeași perioadă. Regulile Uniunii Europene stabilesc țara care plătește prima. Dacă un părinte lucrează în Germania, celălalt în România, iar copilul locuiește în România, România are, în principiu, prioritate. Germania poate plăti diferența, dacă prestația germană este mai mare.

De exemplu, pentru o asemenea familie, dacă prestația plătită de România ar fi de 50 de euro lunar, diferența până la suma germană ar fi 259 minus 50, adică 209 euro lunar din Germania. Cei 50 de euro sunt doar o sumă aleasă pentru exemplu, nu valoarea alocației românești din 2026. Plata reală depinde de prestația din România și de situația de muncă a ambilor părinți.

Când se poate cere șomajul german

Ajutorul de șomaj bazat pe perioadele asigurate, Arbeitslosengeld I sau ALG I, se cere la Agentur für Arbeit. Solicitantul trebuie să nu aibă serviciu sau să lucreze mai puțin de 15 ore pe săptămână. El trebuie să poată munci, să caute o slujbă pentru care asigurarea este obligatorie și să se înscrie ca șomer.

Regula obișnuită cere cel puțin 12 luni de asigurare, adică 360 de zile, în ultimele 30 de luni. Perioadele din mai multe contracte se adună. Pentru munca făcută preponderent pe contracte stabilite de la început pentru cel mult 14 săptămâni, pot fi suficiente șase luni de asigurare, dar se verifică și condițiile de venit.

Munca asigurată din România sau din alt stat al Uniunii Europene poate fi dovedită prin formularul U1. Formularul nu dă singur dreptul la indemnizație: de regulă, este necesară și o perioadă de muncă ori de asigurare imediat înainte de șomaj în țara unde se cere plata. Pentru lucrătorii frontalieri contează și țara în care au reședința obișnuită.

Înregistrarea ca șomer la Agentur für Arbeit se poate face cel mai devreme cu trei luni înainte de pierderea locului de muncă și trebuie făcută cel târziu în prima zi fără serviciu. Înregistrarea doar ca persoană care caută un loc de muncă nu o înlocuiește. Se depune cererea de ALG I, inclusiv online. Pentru perioadele din România se poate prezenta U1; instituția germană poate verifica și direct perioadele de asigurare. Se verifică decizia privind suma și durata. Dacă înregistrarea ca șomer a fost făcută târziu, plata poate începe cel mai devreme în ziua înregistrării.

Calculul pornește de la venitul brut supus contribuțiilor din ultimele 12 luni, împărțit la 365 pentru baza zilnică. Din aceasta se scad teoretic impozitul pe salariu, contribuția de solidaritate, unde se aplică, și 20% pentru contribuțiile sociale. Indemnizația este apoi de 60% din suma rămasă pentru persoana fără copil și de 67% pentru cea cu copil. Ultimul salariu brut, luat singur, nu arată suma de încasat, fiindcă lipsesc întregul venit folosit la calcul și datele fiscale.

Durata depinde de vârstă și de perioadele asigurate. Douăsprezece luni de asigurare pot da șase luni de plată, iar 24 de luni de asigurare pot da 12 luni. Pentru o persoană de cel puțin 58 de ani, 48 de luni de asigurare pot da până la 24 de luni de plată.

Ce poate cere o familie cu venit mic

O persoană care lucrează, dar al cărei venit nu acoperă nevoile gospodăriei, poate cere la Jobcenter completarea venitului prin Grundsicherungsgeld. Acesta este numele folosit din 1 iulie 2026 pentru prestația numită înainte Bürgergeld. În principiu, solicitantul trebuie să locuiască în Germania, să poată lucra cel puțin trei ore pe zi și să fie în nevoie. Pentru un cetățean al Uniunii Europene contează și situația sa de muncă: simpla venire în Germania pentru a căuta un serviciu nu dă dreptul la acest ajutor.

Jobcenter adună sumele standard pentru membrii gospodăriei, costurile adecvate ale locuinței și încălzirii și eventualele nevoi suplimentare. Apoi scade veniturile și resursele luate în calcul pentru gospodărie. Salariul, Kindergeld și ALG I pot intra în calcul. Sumele standard lunare din 2026 sunt:

Persoană singură sau părinte singur: 563 de euro.

Fiecare partener adult: 506 euro.

Copil între 14 și 17 ani: 471 de euro.

Copil între 6 și 13 ani: 390 de euro.

Copil de până la 5 ani: 357 de euro.

Aceste valori nu sunt sumele pe care fiecare familie le primește în cont. Plata depinde și de locuință, venituri și resurse; fără aceste date nu rezultă o sumă corectă pentru o gospodărie.

Cererea se depune la Jobcenter. Ea produce efecte, de regulă, din prima zi a lunii în care a fost depusă. Se pregătesc actul de identitate și dovada adresei, contractul de închiriere și costurile de încălzire, extrasele de cont, dovada asigurării medicale, actele de muncă și salariu, deciziile pentru alte prestații și dovezile privind averea. Se verifică decizia Jobcenter, inclusiv veniturile și costurile locuinței folosite la calcul. Decizia indică și cum poate fi contestată.

Pentru o familie al cărei venit acoperă nevoile părinților, dar nu pe ale întregii familii, există și suplimentul pentru copii, Kinderzuschlag. Se cere separat de Kindergeld și poate ajunge la 297 de euro lunar pentru fiecare copil. Copilul trebuie să aibă sub 25 de ani, să locuiască în gospodăria solicitantului și să existe drept la Kindergeld. Venitul brut minim este de 900 de euro pentru un cuplu sau 600 de euro pentru un părinte singur; la calcul contează venitul mediu din ultimele șase luni. Pentru copilul rămas în România, condiția locuirii în gospodăria solicitantului nu este, de regulă, îndeplinită.

Ajutorul pentru locuință, Wohngeld, se cere la autoritatea locală pentru locuințe. Solicitantul trebuie să prezinte situația membrilor gospodăriei, a veniturilor și a chiriei, deoarece de acestea depind dreptul și suma. Kindergeld și Kinderzuschlag nu intră în venitul folosit la acest calcul. Plata începe, de regulă, din luna în care autoritatea primește cererea, nu pentru lunile anterioare.

Ce schimbări trebuie anunțate

Fiecare instituție care plătește bani trebuie anunțată direct. Familienkasse trebuie informată fără întârziere despre mutare, schimbarea contului, separare, mutarea copilului, prestațiile familiale primite în România ori schimbări privind studiile copilului. Un anunț făcut la Jobcenter, la primărie sau angajator nu ține loc de anunț către Familienkasse.

Persoana care primește ALG I anunță Agentur für Arbeit dacă începe să lucreze, are un serviciu secundar, se mută, călătorește, se îmbolnăvește ori i se schimbă veniturile. Cine primește Grundsicherungsgeld anunță Jobcenter despre schimbările privind munca, salariul, chiria, familia, averea, contul bancar sau asigurarea. Sumele plătite după pierderea dreptului pot fi cerute înapoi.

Întrebări frecvente

Pot trimite cererea de Kindergeld printr-o instituție din România?

Da. Și instituția responsabilă din țara de domiciliu poate transmite cererea.

Pot primi temporar șomajul german cât caut de lucru în România?

Da, dacă instituția germană aprobă plecarea și emite formularul U2. Înscrierea la AJOFM din România trebuie făcută în șapte zile de la autorizare. Plata se menține, de regulă, cel mult trei luni și poate fi prelungită până la șase luni prin decizia instituției plătitoare.

Se plătește impozit pe ALG I?

Indemnizația este scutită de impozit, dar poate influența cota folosită la impozitarea altor venituri ale persoanei.

Pot depune cererea la Jobcenter înainte să am toate actele?

Da. Cererea poate fi făcută inițial și fără un formular complet, iar actele necesare pentru calcul se adaugă ulterior.

Cât timp am să contest o decizie privind Kindergeld sau ALG I?

Contestația trebuie să ajungă la Familienkasse sau la Agentur für Arbeit, după instituția care a emis decizia, în termen de o lună de la comunicare. Decizia indică și calea de atac aplicabilă.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Bundesagentur für Arbeit și Familienkasse, regulile pentru Kindergeld, șomaj și Grundsicherungsgeld; § 66 și § 70 din legea germană a impozitului pe venit; Comisia Europeană, regulile de coordonare a prestațiilor familiale și de șomaj; Bundesministerium für Arbeit und Soziales, valorile sociale pentru 2026; Familienportal des Bundes, condițiile Kinderzuschlag; Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, regulile Wohngeld; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, regulile pentru formularele U1 și U2.