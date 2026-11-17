Raiffeisen Bank, deținută în proporție de 99,9500% de Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, a anunțat la 17 noiembrie 2026 că a introdus în Smart Mobile plata prin scanarea codurilor QR RoPay. Clienții persoane fizice pot trimite astfel bani fără să scrie numărul contului destinatarului, după ce verifică numele celui care îi primește și suma.

Transferul se face imediat, în lei, prin RoPay. Banca a prezentat drept gratuite transferurile RoPay prin numărul de telefon; această precizare nu stabilește și comisionul pentru plata prin cod QR. Clientul trebuie să verifice tariful aplicabil contului său înainte de plată.

Cum se face plata prin cod QR

Codul trebuie scanat din Smart Mobile, nu cu aplicația obișnuită de fotografiat. Funcția poate fi deschisă și prin apăsarea prelungită a pictogramei Smart Mobile de pe telefon.

Clientul scanează codul QR RoPay din aplicația băncii.

Pe ecran apar beneficiarul, suma și descrierea plății. Clientul le verifică; dacă numele beneficiarului nu este cel așteptat, nu autorizează transferul.

Clientul autorizează plata în Smart Mobile, iar banii sunt trimiși imediat.

Regulile RoPay pentru codurile QR arată că un cod poate fi generat de persoana care primește banii în aplicația sa bancară sau de un comerciant pentru plata la terminal. Un mic comerciant poate afișa și un cod fix, caz în care plătitorul introduce suma. Codurile pot apărea și în magazine online sau pe facturi, dacă plata prin RoPay este oferită acolo. Serviciul, dezvoltat de TRANSFOND și pus la dispoziție prin aplicațiile băncilor participante, funcționează non-stop.

Ce limite au plățile

RoPay stabilește limite de 49.999 de lei pentru plățile între persoane și de 99.999 de lei pentru plățile la comercianți, inclusiv în magazine online, dacă banca nu a stabilit alte limite. Aceste sume nu garantează că un client Raiffeisen poate trimite atât prin cod QR.

Termenii Smart Mobile ai Raiffeisen din 15 mai 2026 prevăd o limită generală de 450.000 de lei echivalent pentru o tranzacție și pentru totalul tranzacțiilor dintr-o zi. Este o limită a aplicației, nu o confirmare că același plafon se aplică plăților QR. Banca stabilește limitele pentru fiecare client persoană fizică; acesta poate cere schimbarea lor prin centrul telefonic, iar banca îi analizează cererea.

Ce puteau face clienții înainte

RoPay a fost lansat în octombrie 2024. Raiffeisen a intrat în sistem la 21 octombrie 2025, când clienții săi persoane fizice au primit posibilitatea să trimită și să primească bani imediat folosind numărul de telefon. Transferul prin numărul contului a rămas disponibil. Noutatea anunțată în noiembrie 2026 este preluarea datelor plății prin scanarea codului, fără introducerea lor manuală.