Motorina premium a depășit 10 lei litrul după a 11-a scumpire din martie

Prețurile carburanților au crescut din nou masiv, pentru a treia zi la rând, iar efectele se văd deja la pompă. În dimineața de 19 martie, motorina premium a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în multe stații din țară, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Este a 11-a majorare de preț doar în luna martie.

Val de scumpiri consecutive

Benzinăria Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, afișa în această dimineață un preț de 8,790 lei pe litru pentru benzina standard și 9,40 lei pe litru pentru motorina standard. Așadar, prețul benzinei a urcat din nou cu 10 bani pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru. Stai puțin, parcă am mai văzut cifrele astea. Și, într-adevăr, este a treia scumpire consecutivă cu exact aceleași valori, în trei zile la rând.

Aceste majorări vin după alte nouă scumpiri consecutive înregistrate în luna februarie. Practic, șoferii nu au avut aproape nicio zi de respiro. Modificările de preț în celelalte lanțuri de distribuție sunt, în general, identice cu cele operate de liderul pieței, Petrom.

Pragul de 10 lei a fost atins

După creșterile de preț de azi, rețelele tradițional mai scumpe, precum OMV, au trecut deja bariera psihologică. În stațiile OMV din vestul Capitalei, motorina premium se vindea cu 10,1 lei pe litru. V-ați gândit vreodată cât de repede s-a ajuns aici?

Doar în această lună, ca urmare a efectelor războiului din Orient, benzina standard s-a scumpit cu 74 de bani pe litru. Iar motorina a explodat, cu o creștere de 1,16 lei pe litru.

Cifrele vorbesc de la sine.

Conflictul din Golf inflamează prețurile

Explicația pentru acest șoc la pompă vine direct din Golful Persic. Infrastructura energetică din regiune a fost ținta unor atacuri miercuri seara, fiind semnalate incendii la instalaţii cheie din Qatar și amenințări aeriene interceptate în Arabia Saudită. Teheranul a ripostat după ce instalațiile energetice din uriașul său câmp gazier offshore South Pars (cel mai mare din lume) au fost lovite în premieră.

din acest motiv, prețul țițeiului, deja inflamat, a crescut și mai mult. La momentul redactării acestei știri, cotația pentru țițeiul Brent se apropia de 113 dolari pe baril.

Pagube extinse și declarații oficiale

Gigantul petrolier de stat al Qatarului, QatarEnergy, a raportat „daune extinse” după ce oraşul industrial Ras Laffan, un centru necesar al industriei energetice, a fost lovit de rachete iraniene. Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat că, „în urma unui atac iranian”, echipele de apărare civilă au intervenit pentru a stinge un incendiu în oraș.

Într-o declaraţie separată, QatarEnergy a confirmat că Ras Laffan a fost lovit de rachete, care au provocat pagube semnificative. Compania a adăugat că tot personalul a fost localizat și că nu au fost raportate victime. În același timp, Arabia Saudită a declarat că a interceptat şi distrus miercuri patru rachete balistice lansate spre Riad şi a dejucat o tentativă de atac cu drone asupra unei instalaţii de gaze.

Escaladarea ameninţă să agraveze o perturbare fără precedent a aprovizionării globale cu energie, ridicând miza politică pentru preşedintele SUA, Donald Trump. În Statele Unite, preţurile motorinei au depăşit deja 5 dolari pe galon pentru prima dată de la creşterea inflaţiei din 2022, care a erodat puternic sprijinul pentru predecesorul său, Joe Biden.