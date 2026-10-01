Guvernul a prelungit până la 25 martie 2027 perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, clasificarea activităților economice, prin modificarea Hotărârii de Guvern care o reglementează, potrivit anunțului făcut la 1 octombrie 2026 de ministrul interimar al Economiei. Firmele primesc astfel încă șase luni pentru actualizarea obiectului de activitate, timp în care codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 pot fi folosite în paralel.

Modificarea a fost anunțată de Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, potrivit Mediafax. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că numai 37,24% dintre profesioniștii obligați să își actualizeze codurile își preschimbaseră efectiv obiectul de activitate până la 25 septembrie 2026.

Actualizarea poate implica și modificarea autorizațiilor

Procedura este simplă pentru unele firme, dar presupune mai multe modificări în comerț, construcții, transporturi și tehnologia informației, a explicat ministrul. Unele coduri au fost împărțite în mai multe categorii, iar anumite firme trebuie să își actualizeze și autorizațiile.

Irineu Darău a precizat că prelungirea urmărește să evite afectarea activității firmelor prin această procedură administrativă și să reducă aglomerația și presiunea asupra antreprenorilor. „Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat”, a transmis ministrul.

Datele CAEN vor fi integrate în raportările către Eurostat

Actualizarea codurilor trebuie să permită și o colectare mai bună a datelor economice și integrarea acestora în raportările către Eurostat. Potrivit ministrului, aceste raportări sunt necesare pentru ca politicile publice să se bazeze pe date mai corecte.