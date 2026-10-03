Furnizorul de energie Getica 95 Com a solicitat din nou intrarea în insolvență, după ce în 2025 a înregistrat pierderi de 87,6 milioane lei la un rulaj de 1,6 miliarde lei. Compania are în paralel un litigiu cu Nuclearelectrica privind oprirea livrărilor de electricitate.

Cererea figurează în datele publice ca deschidere a procedurii la solicitarea debitorului, adică a companiei care are de plătit datoriile.

Reorganizarea anterioară intră în intervalul de 5 ani prevăzut de lege

Getica a mai parcurs insolvența între 30 iunie 2021 și 9 august 2023. Atunci, societatea a dus la capăt un plan de reorganizare prin care a achitat integral datorii de aproape 150 milioane lei.

Pentru accesul la o nouă reorganizare judiciară, Legea insolvenței, citată de Profit.ro, stabilește următoarea restricție: „Nu pot fi supuși reorganizării judiciare debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, precedenți hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuși unei proceduri de reorganizare judiciară”.

Tudose leagă pierderile de înlocuirea energiei nelivrate

La finalul lunii august, furnizorul a făcut apel după ce a pierdut în primă instanță procesul privind livrările Nuclearelectrica. Printr-o ordonanță președințială, o procedură pentru măsuri urgente, ceruse suspendarea efectelor avizului de forță majoră obținut de compania de stat și reluarea furnizării către Getica.

Solicitarea presupunea ca Nuclearelectrica să cumpere de pe piețele spot, unde energia se tranzacționează pentru livrare pe termen scurt, cantitățile pe care centrala nu le mai producea. Centrala nucleară de la Cernavodă, operată de compania de stat, era oprită complet din 13 august din cauza secetei, care afectase alimentarea ambelor reactoare cu apă de răcire.

În declarațiile date pentru Profit.ro la finalul lunii august, Tudose spunea că Getica se numără printre cei mai mari cumpărători de energie de la Nuclearelectrica. Electricitatea era destinată unor clienți finali precum companii de apă, primării și alte entități publice.

Înlocuirea cantităților nelivrate obliga firma să cumpere energie mai scumpă, în medie cu 500 lei pe megawatt-oră (MWh), potrivit proprietarului. La vârfurile de consum de dimineață și de seară, acesta relata achiziții la 3.500 lei/MWh pentru energie vândută cu 1.600 lei/MWh.

Problema afecta și livrările unui partener comercial: acesta cumpăra la rândul său de la Nuclearelectrica și revindea către Getica, dar ajunsese în imposibilitatea de a mai furniza cantitățile contractate, a explicat Tudose.

El susținea că furnizorii nu pot denunța prin lege contractele cu clienții finali.

După depunerea apelului, proprietarul anunța că societatea urma să introducă și o acțiune pe fond privind existența și întinderea forței majore. Intenționa să solicite despăgubiri pentru banii pierduți.

Energia cumpărată pentru ziua următoare s-a scumpit în septembrie

Condițiile meteorologice mai puțin favorabile din Europa și indisponibilitatea centralei de la Cernavodă au contribuit la creșterea prețurilor energiei. Pe piața pentru ziua următoare din România, operată de OPCOM, unde se cumpără electricitate pentru livrare în ziua următoare, media din septembrie 2026 a ajuns la 176,14 euro/MWh.

Nivelul a fost cu 16,5% peste media din august, de 151,16 euro/MWh.

România ocupa locul al patrulea între cele mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană atât în clasamentul lunii septembrie, cât și în cel calculat de la începutul anului.

În 2021, băncile au retras finanțările pe fondul scumpirii energiei

În prima cerere de insolvență, Getica explicase că dificultățile au pornit de la prețurile angro din primele trei luni ale anului 2021. În special în martie, prețul mediu de pe piața spot ajunsese la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, iar societatea cumpăra energie peste mediile anuale din perioada 2018-2020.

Compania arăta că prognozele din ultimii zece ani indicau, de regulă, prețuri de achiziție sub medie în primele două trimestre ale unui an. În 2021, evoluția fusese inversă, iar volatilitatea pieței determinase trei bănci să notifice aproape concomitent oprirea finanțărilor:

Intesa Sanpaolo Bank a notificat pe 24 aprilie 2021 oprirea punerii la dispoziție a unei facilități de credit de 24.000.000 lei.

Banca Transilvania a retras unilateral, pe 2 iunie 2021, finanțarea de 10.000.000 lei.

OTP Bank a retras unilateral, tot pe 2 iunie 2021, finanțarea de 25.000.000 lei.

Potrivit cererii depuse atunci de Getica, diferențele de preț pentru energia cumpărată pe piața pentru ziua următoare provocaseră pierderi de 71.780.000 lei în primele cinci luni din 2021. Retragerea creditelor redusese fluxul de numerar cu 59.000.000 lei.

Societatea declara un deficit zilnic de numerar de 5.000.000 lei: trebuia să facă plăți obligatorii în fiecare zi, în timp ce propriii clienți întârziau achitarea facturilor.

Getica susținea că ajunsese în imposibilitatea de a plăti Transelectrica și cei șase operatori de distribuție. Compania avertiza atunci că rezilierea contractelor de transport și distribuție ar împiedica-o să mai activeze pe piața energiei și ar expune-o riscului de a pierde dreptul de participare. Tribunalul Buzău a aprobat cererea care a deschis procedura din 2021.

Guvernul menține până la sfârșitul lui octombrie măsurile pentru criza energetică

Pe fondul opririi reactoarelor, Guvernul a adoptat pe 7 august o hotărâre care permite Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, să limiteze consumul marilor consumatori industriali și să oprească exporturile de electricitate în caz de criză pe piață.

Măsura a fost valabilă inițial până la 31 august, apoi a fost prelungită până la 30 septembrie. Guvernul a aprobat încă o lună de aplicare, până la 31 octombrie.

Viorel Tudose a mai declarat: „Astfel că am ajuns să avem pierderi de 1,5 – 2 milioane de lei pe zi. Pentru că cineva nu vrea să-și asume aceste pierderi. Atunci de ce mai facem contracte?”.

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