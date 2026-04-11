Anul 2025 a adus un val de probleme financiare pentru mediul de afaceri românesc. Peste 7.500 de companii au intrat în insolvență, generând o cifră de afaceri cumulată de peste 12,3 miliarde de lei. Printre numele grele care au intrat în incapacitate de plată se numără retailerul de modă Kenvelo, lanțul de restaurante Noodle Pack și producătorul de măști Techtex.

Top 50, o gaură de 800 de milioane

Dincolo de cifrele generale, o privire mai atentă asupra celor mai mari 50 de companii intrate în insolvență dezvăluie amploarea dezastrului. Aceste firme, cele mai „răsunătoare“ de pe listă, au adunat afaceri de aproape 5 miliarde de lei. Si tot ele au raportat pierderi totale de 800 de milioane de lei.

Cifrele sunt, pe bune, îngrijorătoare.

Podiumul insolvențelor din 2025

Liderul detașat al acestui top nefericit este societatea Electrocentrale Craiova. Compania, responsabilă pentru furnizarea de căldură și apă caldă în Craiova, a intrat în insolvență la propria cerere în decembrie 2025. Este singura firmă de pe listă cu afaceri de peste 500 de milioane de lei în anul anterior (2024, cel mai recent an pentru care există date financiare publice). V-ați fi așteptat ca un furnizor de utilități esențiale să ajungă aici?

Iar podiumul este completat de alți doi jucători importanți. Producătorul de componente auto Trico RO din București, ce are în spate un grup american, și distribuitorul Galaxy Distribution, tot din Capitală, au avut afaceri care se apropie sau chiar depășesc 300 de milioane de lei fiecare.

Nume cunoscute pe lista neagră

Valul de insolvențe nu a ocolit nici brandurile cunoscute de publicul larg. Retailerul de modă Kenvelo, o prezență constantă în mall-urile din țară, a intrat în incapacitate de plată. Același drum l-a urmat și lanțul de restaurante Noodle Pack.

Dar lista nu se oprește aici. Constructorul Master Build se numără și el printre cele mai importante intrări în insolvență. E drept că pandemia a creat oportunități pentru unii, însă iată că producătorul de măști sanitare Techtex nu a reușit să supraviețuiască pe termen lung, ajungând și el în incapacitate de plată în cursul anului 2025.