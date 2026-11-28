Dacă firma nu îți mărește salariul la angajare, poți negocia tichete de masă, abonament medical, contribuții la o pensie privată, transport sau zile libere în plus. Alege după ce poți folosi efectiv, după taxe și condițiile ofertei, nu după suma pe care firma o trece lângă beneficiu.

Ca reper, o mărire de 1.000 de lei brut aduce aproximativ 585 de lei în mână, în regimul obișnuit de taxare. Acești bani pot plăti orice cheltuială; un tichet sau un abonament poate fi mai valoros doar dacă îl folosești.

Cât rămâne din mărirea de salariu

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, presupune că firma oferă încă 1.000 de lei brut. Din mărire se scad 250 de lei pentru pensia publică și 100 de lei pentru sănătate. Impozitul de 10% se aplică celor 650 de lei rămași și este de 65 de lei. Primești aproximativ 585 de lei în plus, iar firma plătește aproximativ 1.022,50 lei, cu contribuția de 2,25% care îi revine. Acestea sunt regulile obișnuite din Codul fiscal, fără efectul unei deduceri personale sau al unei facilități speciale.

Pentru salariații plătiți cu salariul minim care îndeplinesc condițiile din OUG nr. 89/2025, între 1 iulie și 31 decembrie 2026 există separat 200 de lei lunar fără impozit și contribuții. Condițiile privesc, între altele, funcția de bază și limita de 4.600 de lei a venitului brut calculat după regulile ordonanței. Exemplul cu 585 de lei nu înlocuiește un calcul făcut pentru un astfel de salariu.

Două oferte pot lăsa valori diferite

Presupune că ambele oferte pornesc de la salariul brut de 6.000 de lei din exemplu. Una adaugă 1.000 de lei brut pe lună; cealaltă adaugă tichete de masă de 45 de lei pentru 21 de zile lucrate. Comparația arată astfel:

Oferta cu mărire: firma plătește aproximativ 1.022,50 lei în plus, iar angajatul primește aproximativ 585 de lei în bani, pe care îi poate folosi pentru orice plată.

firma plătește aproximativ 1.022,50 lei în plus, iar angajatul primește aproximativ 585 de lei în bani, pe care îi poate folosi pentru orice plată. Oferta cu tichete: firma acordă tichete cu valoarea înscrisă de 945 de lei. Din această valoare, taxele orientative sunt 94,50 lei pentru sănătate și 85,05 lei impozit. Valoarea rămasă după taxe este de aproximativ 765,45 lei, dar tichetele nu sunt numerar și depind de zilele lucrate.

Valoarea înscrisă pe tichete nu spune, singură, care este întregul cost al firmei. Dacă angajatul nu poate folosi toate tichetele pentru cumpărăturile permise, valoarea lor practică scade. Dacă are nevoie de bani pentru chirie sau alte plăți pe care nu le poate face cu tichete, mărirea salarială îi oferă această libertate.

Cum sunt taxate tichetele de masă

Din octombrie 2026, un tichet de masă poate avea cel mult 45 de lei, conform ordinului Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii. Numărul tichetelor nu poate depăși zilele lucrate. Legea biletelor de valoare și Codul fiscal prevăd că pentru tichetele acordate potrivit legii nu se reține contribuția la pensia publică, dar se rețin contribuția la sănătate și impozitul.

Pentru un tichet de 45 de lei, calculul orientativ începe cu 4,50 lei pentru sănătate. Impozitul este de 4,05 lei din cei 40,50 lei rămași. Valoarea după aceste taxe este de 36,45 lei, fără efectul unei eventuale deduceri personale. Înainte de a accepta oferta, contează și câte zile lucrezi efectiv într-o lună.

Abonamentul medical și pensia privată au două limite

Un abonament medical valorează cât serviciile pe care le poți folosi, nu cât plătește firma pentru el. Verifică furnizorul, clinicile, consultațiile și analizele incluse, sumele pe care le achiți tu, serviciile excluse, eventualele perioade de așteptare, acoperirea familiei și data activării. Cere și condițiile în care abonamentul încetează.

Conform Codului fiscal, abonamentul medical sau asigurarea voluntară de sănătate plătită de firmă poate fi netaxată în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană. Contribuția firmei la o pensie facultativă sau ocupațională are propria limită de 400 de euro pe an pentru fiecare angajat; pentru pensia ocupațională, regula se aplică din 1 martie 2026, prin OUG nr. 8/2026. Banii puși în pensie sunt economii pentru mai târziu, nu bani disponibili lunar.

Aceste beneficii trebuie să încapă și împreună în limita lunară de 33% din salariul de bază stabilită de Codul fiscal pentru categoria lor. La salariul de bază de 6.000 de lei din exemplu, calculul este 6.000 × 33% = 1.980 de lei pe lună pentru toate beneficiile din această categorie, nu pentru fiecare separat. Firma stabilește ordinea în care ele ocupă limita. Partea care depășește limitele sau nu îndeplinește condițiile se taxează ca venit salarial; contribuțiile angajatului se rețin prin salariu, iar contribuția datorată de firmă rămâne în sarcina ei.

Dacă angajatul plătește din banii lui contribuția la pensia facultativă sau ocupațională, OUG nr. 8/2026 prevede o deducere separată, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an. Oferta trebuie să spună cine plătește contribuția și cât, iar un exemplu de fluturaș poate arăta reținerile.

Transportul, chiria și concediul se compară altfel

Drumul între casă și serviciu poate fi decontat fără taxele salariale dacă transportul este prevăzut în contract sau în regulamentul intern și cheltuiala este justificată, potrivit Codului fiscal. Nu există o sumă lunară unică pentru toți. Compară decontul cu cât cheltuiești tu pe acest drum și întreabă ce dovadă cere firma.

Chiria sau cazarea plătită de angajator poate fi netaxată numai în condițiile Codului fiscal: angajatul și soțul ori soția nu au locuință în localitatea unde lucrează, locuința este pusă la dispoziție de firmă, există documente, iar beneficiul este acordat unuia dintre soți. Limita proprie este de 20% din salariul minim brut pe lună. La salariul minim de 4.325 de lei aplicat din iulie 2026, calculul este 4.325 × 20% = 865 de lei pe lună. Se aplică și limita comună de 33%.

Poți negocia concediu plătit peste minimul de 20 de zile lucrătoare pe an prevăzut de Codul muncii. Plata zilelor de concediu se raportează la media zilnică a drepturilor salariale din ultimele trei luni, înmulțită cu zilele de concediu. Fără aceste drepturi salariale și fără numărul de zile negociate, nu există o sumă corectă de comparat cu mărirea. Zilele rămase se plătesc în bani numai la încetarea contractului.

Programul flexibil, lucrul de acasă și cursurile plătite de firmă pot face parte din ofertă, dar trebuie descrise concret. O sumă în bani pentru utilitățile sau cheltuielile personale ale celui care lucrează de acasă nu mai are, din 2024, vechea scutire automată de 400 de lei; în lipsa altui temei, se taxează ca salariul, după OUG nr. 115/2023.

Voucherele și primele nu sunt bani fără condiții

Voucherele de vacanță se folosesc pentru cheltuieli de concediu în turismul din România, nu ca numerar. Legea biletelor de valoare permite un nivel anual de cel mult șase salarii minime brute; raportat la salariul minim de 4.325 de lei aplicat din iulie 2026, calculul este 6 × 4.325 = 25.950 de lei. Acesta este un plafon, nu o sumă pe care firma este obligată să o acorde. Pentru voucherele acordate potrivit legii se rețin contribuția la sănătate și impozitul, nu contribuția la pensia publică.

O primă obișnuită în bani se taxează ca salariul. Alte beneficii din limita comună de 33%, precum abonamentul sportiv, hrana acordată în condițiile legii sau sprijinul pentru educația timpurie, au și reguli proprii. Pentru abonamentul sportiv, scutirea are limita echivalentului în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare persoană; peste limite, partea taxabilă intră în venitul salarial.

Ce verifici înainte să accepți oferta

Firma nu are o obligație generală să ofere tichete de masă, abonament medical, pensie privată, transport sau zile libere peste minimul legal. Codul muncii cere un contract scris înainte de începerea activității, cu drepturile salariale și felul în care sunt plătite. Pentru a compara ofertele, pașii sunt:

Verifică salariul brut, componentele lui, data începerii muncii, programul, locul muncii și când se face plata. Cere pentru fiecare beneficiu suma sau serviciile incluse, cine îl poate primi, data activării, durata, data expirării și regula aplicată în perioada de probă. Întreabă ce taxe se rețin, ce parte plătești tu și ce acte justificative cere firma. Pentru transport, chirie și educația timpurie, condițiile și documentele pot decide dacă se aplică scutirea. Cere ca dreptul promis să fie trecut clar în oferta scrisă și în contract sau să fie indicată regula internă care îl acordă. Verifică și ce se întâmplă când încetează contractul. După prima plată, compară fluturașul și beneficiile primite cu oferta acceptată.

Perioada de probă nu suspendă dreptul la salariu și concediu. Nu există însă o regulă generală care să stabilească aceeași dată de activare pentru toate beneficiile; condiția firmei trebuie verificată înainte de acceptare. Un drept trecut concret în contract nu poate fi schimbat fără acordul părților. Pentru un beneficiu acordat printr-o regulă internă, contează ce spune acea regulă despre modificare.

Ce rămâne când pleci din firmă

Contul de pensie facultativă rămâne al participantului. Legea pensiilor facultative îi permite să continue contribuțiile la același fond sau să aleagă altul după schimbarea locului de muncă; contribuția fostului angajator se oprește. Abonamentul medical și transportul nu se mută automat la noul angajator, fiind legate de contractele și regulile firmei.

Tichetele de valoare necuvenite sau neutilizate se restituie la încetarea raportului de muncă potrivit regulilor aplicabile. Dacă firma nu acordă un drept salarial promis, păstrează oferta, contractul, regula internă și fluturașii, apoi cere îndeplinirea dreptului în scris. Dacă problema nu se rezolvă, poate urma o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă și apoi o cerere la tribunal. Pentru salariile restante, termenul de cerere este de trei ani, conform informațiilor Inspecției Muncii.

Întrebări frecvente

Pot primi și tichete de masă, și hrană plătită de firmă?

Scutirea pentru hrana acordată de firmă în limita comună de 33% nu se aplică angajaților care primesc tichete de masă. Întreabă ce variantă oferă firma.

Cadourile primite de la firmă sunt taxate?

Codul fiscal permite cadouri în bani, bunuri sau tichete cadou netaxate până la 300 de lei pentru fiecare persoană și fiecare ocazie admisă, între care Paștele, Crăciunul, 8 Martie și 1 Iunie pentru copiii minori. Partea care depășește limita se taxează ca venit salarial.

Pot negocia plata creșei copilului?

Da. În condițiile Codului fiscal și pe baza documentelor justificative, scutirea poate acoperi cel mult 1.500 de lei lunar pentru fiecare copil. Suma intră și în limita comună de 33%.

Primesc automat tichete de masă în perioada de probă?

Nu automat. Perioada de probă nu elimină drepturile de salariat, dar tichetele depind de beneficiile acordate de firmă și de condițiile trecute în ofertă, contract sau regulament.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Parlamentul României, Codul fiscal, Codul muncii și Legea biletelor de valoare; Guvernul României, OUG nr. 8/2026, OUG nr. 89/2025, OUG nr. 115/2023 și HG nr. 146/2026; Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, ordinul privind valoarea tichetului de masă și normele pentru biletele de valoare; Inspecția Muncii, informațiile pentru salariați și răspunsurile privind concediul și salariile restante; Autoritatea de Supraveghere Financiară, legea pensiilor facultative.