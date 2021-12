Pozitia pe piata bauturilor tari a brandului Jack Daniel’s: pret si brand awareness

Piata bauturilor alcoolice, in special cea a bauturilor tari, este dominata de cateva branduri cu notorietate. Whiskey-ul, considerat „regele bauturilor”, are drept reprezentant de seama numele Jack Daniel’s. Acesta este unul dintre cele mai populare whiskey-uri din lume. Distileria lui Jasper Newton Daniel a fost inregistrata oficial in 1875, iar in prezent brandul Jack Daniel’s se afla pe primul loc in lume in ceea ce priveste vanzarile de whiskey.

Secretul succesului

Whiskey-ul Jack Daniel’s a fost promovat drept bautura preferata a omului muncitor. Aroma distincta si unica se datoreaza procedurii de distilare, filtrarea prin carbune de artar, procedeu ce i-a permis intemeietorului brandului sa diferentieze bautura de bourbon. Tennessee whiskey este clasificarea oficiala a tariei. Apa naturala din pestera Spring Hollow, distilat obtinut din porumb, grau si orz, toate acestea sunt ingredientele ce au consacrat aceasta bautura.

Atunci cand cauti Jack Daniels pret vei observa ca preturile pot diferi foarte mult in functie de sortiment. Strategia de marketing se doreste a fi una care sa nu excluda nicio categorie sociala. Whiskey-ul este accesibil atat celor cu bugete limitate, cat si celor care sunt dispusi sa plateasca mai mult. Brandul nu face insa compromisuri in ceea ce priveste calitatea.

Standardele pentru producerea bauturii ridicate se aplica oricarui tip de sortiment. Insa, nu poate fi contestat faptul ca editiile limitate, precum si anumite sortimente mai deosebite sunt mai valoroase, iar costul reflecta intocmai aceasta valoare.

Jack Daniel’s: pret si calitate

Whiskey-ul de Tennessee este vandut in toate metropolele lumii. Reteaua de distributie se intinde la nivel global, iar vanzarile se realizeaza in sistem de franciza. Brandul si-a consacrat locul de top pe piata bauturilor de calitate, cat si in preferintele iubitorilor de whiskey. Se spune ca, dupa ce ai gustat Jack Daniel’s, nu vei mai prefera altceva.

Ca parte a strategiei de marketing, brandul si-a propus o abordare de tip pret premium pentru produsele sale de lux. Iubitorii de Jack sunt fideli brandului si sunt dispusi sa achizitioneze sortimentele de lux, indiferent de pret, caci un cunoscator nu va face niciodata rabat la calitate.

In cazul Jack Daniel’s, pretul, in special cel ridicat, transmite un mesaj clar publicului: calitate la cele mai inalte standarde, deasupra competitorilor. In general, companiile au in vedere cateva considerente pentru a stabili pretul corect: forta de munca, costurile de productie si costurile asociate promovarii. Odata ce aceste costuri sunt acoperite, compania poate mentine o marja minima de profit.

Insa, anumite branduri, precum Jack Daniel’s, practica ceea ce se numeste pretul pe prestigiu. Acest concept asociaza calitatea cu costul ridicat al produsului. Este o strategie in mare parte psihologica si se adreseaza unei nise de clienti care asociaza achizitionarea produselor de lux cu un statut social superior. Insa, acest lucru se poate face doar daca brandul are notorietate si depinde foarte mult de perceptia publicului asupra brandului.

Brand awareness

Atunci cand savurezi un pahar de Jack Daniel’s pret de cateva momente, gandeste-te ce inseamna pentru tine acest nume. Chiar si pentru cineva care nu a gustat niciodata bautura, simpla mentiune a numelui il duce cu gandul la ceva familiar. Brand awareness este strategia prin care un brand capata vizibilitate, castiga increderea clientilor si ii fidelizeaza.

Acestia vor achizitiona in mod repetat produsul, caci il vor asocia cu calitate si cu alte insusiri pozitive. Un brand puternic va avea un avantaj enorm asupra competitorilor. Iar atunci cand personalitati si figuri publice se asociaza cu brandul respectiv, forta acestuia creste exponential.

Astfel, atunci cand evaluezi un whiskey precum Jack Daniel’s ca pret sau ca expunere a numelui, este important sa iti dai seama ce putere are brandul respectiv si daca ti-a castigat increderea.