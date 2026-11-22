Un porc viu de 100 de kilograme ar costa între 1.300 și 1.700 de lei la prețurile cerute pentru Crăciunul 2026 în ofertele publicate la 12 noiembrie. La prețul animalului se pot adăuga transportul, tăierea, pregătirea cărnii și analiza pentru trichineloză.

Lista publicată de Agrointeligența cuprinde oferte din zece județe, nu prețuri oficiale sau sume la care s-au încheiat vânzările. Prețul se înmulțește cu greutatea porcului viu, nu cu cea a cărnii obținute după tăiere.

Cât costă porcul viu în fiecare județ

Ofertele din 12 noiembrie 2026 sunt între 13 și 17 lei pe kilogram viu. Ultima coloană arată cât ar costa un porc de 100 de kilograme dacă ar fi cumpărat la prețul cerut.

Județ Lei/kg viu 100 kg, lei Alba 13 1.300 Arad 15 1.500 Argeș 15 1.500 Botoșani 15,5 1.550 Brașov 15 1.500 Buzău 13 1.300 Cluj 16 1.600 Covasna 16,5 1.650 Prahova 14 1.400 Sibiu 17 1.700

La 15 lei pe kilogram, de exemplu, calculul pentru un porc viu de 100 de kilograme este 100 × 15 = 1.500 de lei. La capetele listei, același animal ar costa 1.300 de lei la 13 lei pe kilogram sau 1.700 de lei la 17 lei pe kilogram. Prețul plătit la cumpărare poate fi diferit de cel din anunț.

Ce intră în cheltuiala totală

Peste cei 1.500 de lei din exemplu se adaugă, dacă sunt plătite separat, transportul, tăierea, opărirea, tranșarea, analiza și pregătirea cărnii. Pentru aceste servicii nu există în sursele folosite un tarif unic care să permită un total valabil pentru toți cumpărătorii. Înainte de cumpărare, cere prețul fiecărui serviciu și află unde va fi făcută analiza.

În anexele Ordinului ANSVSA nr. 407/2026 apar, în tabelul de laborator, 20 de lei pentru examinarea probei la microscop și 120 de lei pentru o altă metodă de analiză, numită digestie artificială. Aceste valori nu sunt automat suma cerută de fiecare cabinet sau centru. Prețul de plătit se verifică la locul unde va fi dusă proba.

Agrointeligența a indicat și un preț între 5,50 și 5,80 lei pe kilogram viu la poarta fermei. Acesta nu este prețul din ofertele pentru cumpărarea directă a unui porc de Crăciun. Nici prețul carcasei, adică al corpului rămas după tăiere, nu se compară direct cu prețul animalului viu: Comisia Europeană a înregistrat pentru România 181,63 euro la 100 de kilograme de carcasă clasa S în septembrie 2026, față de 209,85 euro în septembrie 2025.

Ce verifici înainte să cumperi și să consumi

Legea nr. 122/2023 cere ca porcul viu să fie identificat și, când este mutat la altă gospodărie, să fie însoțit de formularul de mișcare și de certificatul sanitar-veterinar. Regula se aplică din 19 mai 2023. Actele trebuie cerute vânzătorului înainte de transport, nu după ce animalul a ajuns acasă.

Verifică identificarea porcului și cere vânzătorului formularul de mișcare și certificatul sanitar-veterinar. Dacă lipsesc, nu transporta animalul până când sunt obținute. Stabilește transportul și tăierea sub control sanitar-veterinar. Întreabă separat cât costă serviciile și unde se face analiza pentru trichineloză. După tăiere, du la analiză aproximativ 100 de grame de carne din mușchii de lângă diafragmă, împreună cu crotalia, piesa de identificare de la urechea porcului. Aceasta este proba indicată de DSVSA Sibiu pentru examenul la microscop. Așteaptă rezultatul bun al analizei înainte să consumi carnea, șoriciul, urechile sau preparatele. DSVSA Alba arată că nimic din porcul tăiat nu se consumă înainte de acest rezultat.

Întrebări frecvente

Cât ar costa un porc viu de 120 de kilograme?

La prețurile cerute în lista din 12 noiembrie, 120 × 13 înseamnă 1.560 de lei, iar 120 × 17 înseamnă 2.040 de lei. Serviciile plătite separat nu sunt incluse.

Un porc de 100 de kilograme dă 100 de kilograme de carne?

Nu. Cele 100 de kilograme sunt greutatea animalului viu; din ea nu se poate stabili câte kilograme de carne vor rămâne.

Se poate vinde carnea dacă analiza este bună?

Nu. Carnea și preparatele din porcul tăiat în gospodărie sunt destinate consumului familiei, nu vânzării.

Ce se întâmplă dacă analiza găsește trichineloză?

Carnea și celelalte produse nu pot fi consumate. Se declară că atât carcasa, cât și subprodusele nu pot fi consumate, apoi sunt trimise la neutralizare.

Analiza este obligatorie doar înainte de Crăciun?

Nu. Examenul pentru trichineloză este obligatoriu înainte de consum în orice perioadă a anului.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: ofertele publicate de Agrointeligența la 12 noiembrie 2026; Legea nr. 122/2023; Ordinul ANSVSA nr. 407/2026 și anexele sale; comunicările DSVSA Alba și DSVSA Sibiu; recomandările ANSVSA pentru consumatori; datele Comisiei Europene despre prețurile carcaselor de porc.