Prețul gazelor de pe factură poate fi mai mic decât cel din contract: pentru consumul casnic din 1 aprilie 2026 până în 31 martie 2027, furnizorul aplică valoarea mai mică dintre prețul contractual final și prețul calculat după regula statului. Ca să verifici dacă ai plătit corect, compari prețuri care includ aceleași tarife și taxe, apoi înmulțești prețul final pe kWh cu numărul de kWh facturați.

Regula se aplică tuturor clienților casnici, inclusiv celor din blocuri și cartiere rezidențiale, fără un prag anual de consum. Este stabilită prin OUG nr. 12/2026, modificată prin OUG nr. 19/2026, pentru consumul realizat până la 31 martie 2027; o eventuală prelungire ar avea nevoie de o nouă decizie.

De ce prețul facturat poate fi altul

Furnizorul compară prețul contractual cu un preț calculat din costul gazului cumpărat, costul furnizării, tarifele reglementate de transport și distribuție, alte tarife reglementate dacă se aplică, apoi TVA și accize. Costul gazului cumpărat intră într-o medie calculată lunar. Dacă prețul final rezultat este mai mic decât cel contractual, se facturează cel calculat; în caz contrar, rămâne cel contractual.

Prețul comunicat la semnarea contractului sau la schimbarea condițiilor lui poate include ori nu toate tarifele reglementate, în funcție de ofertă. De aceea, un preț pentru gazul cumpărat de furnizor nu se compară direct cu prețul final de pe factură. Pentru clienții casnici, gazul este scutit de acciză, iar cota standard de TVA este de 21%.

Vechea limită de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, privea consumul realizat până la 31 martie 2026, conform OUG nr. 6/2025. Pentru consumul de la 1 aprilie 2026 nu există un plafon unic de 0,31 lei/kWh. Se alege prețul final mai mic dintre contract și calculul legal.

Din ce se formează prețul calculat

Costul mediu al gazului cumpărat, numit CMP, se calculează astfel: cantitatea cumpărată la preț reglementat înmulțită cu acel preț, plus cantitatea cumpărată la preț concurențial înmulțită cu prețul ei; suma se împarte la cantitatea furnizată categoriei de clienți. La CMP se poate adăuga costul diferențelor dintre gazul cumpărat și cel livrat, dar acesta nu poate depăși 10% din CMP. Sunt date ale furnizorului, care nu pot fi refăcute doar din indexurile contorului.

La acestea se adaugă costul furnizării, de cel mult 15 lei/MWh, adică 0,015 lei/kWh înainte de TVA. Urmează tarifele reglementate, care diferă după operator, zonă și categoria de consum, apoi taxele aplicabile. De la 1 iulie 2026, tariful mediu de distribuție anunțat de ANRE a scăzut de la 58,47 la 54,32 lei/MWh, dar aceasta nu înseamnă aceeași reducere pe fiecare factură.

Cum verifici un calcul de exemplu

Să luăm o factură de exemplu pentru 1.000 kWh, adică 1 MWh, cu un preț contractual final de 0,42 lei/kWh. Presupunem că prețul calculat de furnizor are un CMP de 200 lei/MWh, un cost al diferențelor dintre gazul cumpărat și cel livrat de 20 lei/MWh, costul furnizării de 15 lei/MWh și tarife de 80 lei/MWh. Sunt valori alese doar pentru acest calcul, nu tarife valabile pentru orice gospodărie.

Costul de 20 lei respectă limita de 10% din CMP de 200 lei. Componentele însumează 315 lei/MWh înainte de TVA; TVA de 21% înseamnă 66,15 lei, iar prețul final calculat ajunge la 381,15 lei/MWh, adică 0,38115 lei/kWh. Cum acesta este sub prețul contractual final de 0,42 lei/kWh, gazul consumat costă 381,15 lei, nu 420 de lei: diferența este de 38,85 lei.

Pe o factură reală, verificarea pornește de la consumul și prețul final unitar afișate pentru perioada respectivă. Dacă prețul facturat pare mai mare decât cel din contract, trebuie comparate două prețuri finale, cu aceleași tarife și taxe, nu o componentă cu totalul. Pentru a verifica prețul calculat prin regula statului, contează componentele folosite de furnizor în luna consumului.

Ce verifici pe factură

Factura sau anexa ei trebuie să arate perioada facturată, consumul în kWh ori MWh, indexurile de început și sfârșit și felul în care a fost stabilit consumul: citire de către operator, autocitire sau estimare. Verifică prețul final pe kWh, componentele de preț, TVA, termenul de plată și totalul. Dacă perioada facturată cuprinde prețuri diferite, urmărește consumul și prețul folosite pentru fiecare parte.

Contorul arată metri cubi, dar gazul se facturează în kWh. Pentru transformare, metri cubi consumați se înmulțesc cu puterea calorifică superioară, valoarea care arată câți kWh corespund unui metru cub de gaz. O sumă mai mare poate veni dintr-un consum mai mare sau din corectarea unei estimări anterioare, chiar dacă prețul pe kWh nu s-a schimbat.

Costul gazului consumat se verifică înmulțind kWh facturați cu prețul final în lei/kWh. Abonamentele ori serviciile facturate separat, restanțele și penalitățile se adaugă separat; plățile deja făcute și sumele anulate se scad. Totalul de plată nu este întotdeauna doar costul gazului folosit în perioada curentă.

Ce faci dacă suma pare greșită

Compară perioada, indexurile și consumul cu factura anterioară și cu contorul. Păstrează factura, contractul, notificările de schimbare a prețului, o fotografie a contorului și confirmarea autocitirii, dacă există. Refă înmulțirea dintre kWh și prețul final, apoi verifică separat celelalte sume. Notează diferența găsită și perioada la care se referă. Trimite furnizorului o plângere scrisă în cel mult 30 de zile de la emiterea facturii, cu factura, calculul și dovezile care susțin sesizarea. Factura contestată nu trebuie achitată până la soluționarea plângerii. Dacă răspunsul nu rezolvă problema, depune o petiție la ANRE și atașează răspunsul furnizorului sau dovada că l-ai sesizat. De obicei, ANRE rezolvă cererea în 30 de zile de la înregistrare; termenul se poate mări cu alte 30 de zile, iar petentul este anunțat.

Dacă plângerea este întemeiată, furnizorul anulează factura greșită și emite una corectă, cu termenul de plată decalat. Dacă s-a plătit deja mai mult decât trebuia, banii în plus se dau înapoi sau se scad din factura următoare, împreună cu dobânda datorată conform contractului.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă am ajuns la un furnizor de ultimă instanță?

Furnizorul de rezervă, numit furnizor de ultimă instanță, stabilește prețul final direct prin formula legală. În acest caz nu se face comparația cu un preț contractual.

Prețul de 110 lei/MWh plătit producătorilor este prețul meu?

Nu. Acesta este prețul la care producătorii trebuie să livreze anumite cantități de gaz în perioada măsurii. Prețul final al gospodăriei cuprinde și celelalte costuri, plus TVA.

De ce vecinul poate avea alt preț?

Contractele pot fi diferite, la fel și tariful de distribuție, în funcție de operator, zonă și categoria de consum. O reducere a tarifului mediu nu produce aceeași schimbare pe fiecare factură.

Cât de des trebuie citit contorul de către operator?

Pentru clienții casnici, intervalul dintre citirile operatorului nu trebuie să depășească trei luni. Între citiri, factura poate folosi indexul transmis de client sau o estimare, iar metoda trebuie indicată.

Pot cere consumul din lunile trecute?

Da. Furnizorul poate primi o cerere pentru istoricul consumului din cel mult 24 de luni înaintea solicitării.

Regula este aceeași pentru gazul folosit la încălzirea centralizată?

Pentru producătorii de energie termică, măsura privește doar gazul folosit la producerea căldurii destinate populației, pentru consumul din 1 noiembrie 2026 până în 31 martie 2027. Nu este o regulă generală pentru orice consum de gaz al acestor producători.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: OUG nr. 12/2026, OUG nr. 19/2026 și OUG nr. 6/2025, Guvernul României; Ordinul nr. 2/2026 și regulamentul de furnizare aprobat prin Ordinul nr. 29/2016, ANRE; explicațiile ANRE despre factura de gaze, drepturile consumatorilor, tarifele de distribuție și petiții; broșura ANAF privind cotele de TVA.