SMART ID DYNAMICS, furnizor de soluții inovative pentru automatizarea proceselor, participă la Expo Retail 2022 cu unele dintre cele mai moderne echipamente și soluții destinate sectorului Retail

Smart ID Dynamics, integrator de tehnologii de vârf și dezvoltator cu peste 12 ani de experiență în furnizarea de soluții de automatizare și mobilitate, este unul dintre noii expozanți ce participă la Expo Retail 2022 – Digital, Green & Tech, care se desfășoară în perioada 26- 27 Octombrie la București, în incinta Combinatului Fondului Plastic (Sala Senat).

Expoziția EXPO RETAIL – Digital, Green & Tech reprezintă unul din cele mai importante evenimente Business to Business din România, fiind dedicată atât tehnologiei, echipamentelor, soluțiilor și serviciilor pentru Retail, cât și pentru eCommerce, industria FMCG, logistică, sectoarele DIY și IT&C. Expozanții și partenerii organizatorului (publicația de business retail-FMCG.ro) sunt unii din cei mai importanți furnizori de tehnologie, echipamente, soluții și servicii pentru Retail, eCommerce și industria FMCG, cu accent pe soluții „verzi”.

La acest eveniment sunt așteptați peste 300 de manageri, care se pot înregistra GRATUIT ca vizitatori ai hub-ului de business, dacă se încadrează într-unul din următoarele profiluri: Directori IT sau de achiziții de tehnologie și echipamente din retail, Purchasing Manageri, Technical Buyeri sau Directori ai unor centre comerciale, magazine online sau a altor companii din FMCG/Food Service sau HoReCa, ce doresc să își upgradeze tehnologia sau să achiziționeze servicii noi pentru a-și îmbunătăți și eficientiza activitatea.

Expoziția EXPO RETAIL 2022 – Digital, Green & Tech va avea loc la Combinatul Fondului Plastic din București și va găzdui aproximativ 40 de standuri, pe o suprafață totală de cca. 1.000 de mp. Prezența Smart ID se va face remarcată în cadrul acestui eveniment expozițional prin varietatea soluțiilor și echipamentelor prezentate. Smart ID Dynamics are în portofoliu aproximativ 3.000 de clienți, cu peste 250 de proiecte implementate, soluțiile software proprii fiind special proiectate pentru companii ce activează în principalele industrii: retail, logistică, producție, utilități și sănătate.

Răzvan Drăgoi, Deputy General Manager Smart ID, declară: “ Cu certitudine, Expo Retail este unul dintre evenimentele importante la care ne-am propus să participăm, începând cu finalul acestui an. Acesta va deschide noi orizonturi în promovarea portofoliului întregit Smart ID și, de asemenea, suntem încrezători în potențialul acestui eveniment expozițional pentru a atrage noi clienți și totodată a ne întări parteneriatele devenite o tradiție. Expo Retail reprezintă o primă apariție Smart ID cu portofoliul dezvoltat pe sectorul Retail prin intermediul soluțiilor proprii Smart Lockers și Sceptrum ERP.”

Smart ID furnizează partenerilor săi soluții proprietare, personalizate și complete de automatizare a proceselor, cu scopul optimizării costurilor și creșterii productivității. Pentru atingerea unui potențial maxim de expunere în cadrul acestui proiect, Smart ID a ales să participe cu unele dintre cele mai moderne echipamente destinate sectorului Retail, precum și soluții inovative, integrând noile tehnologii ce facilitează întrepătrunderea dintre comerțul on-line și cel tradițional.

Răzvan Drăgoi, Deputy General Manager Smart ID, declară: “ Pentru noi, acest prim pas al prezentării în piață după întregirea cu echipa din Brașov reprezintă un obiectiv foarte important: suntem o singură echipă, ai cărei membri susțin împreună toate direcțiile de dezvoltare și continuitatea proceselor existente. Valorizăm aportul fiecăruia dintre colegii noștri în realizarea acestui proiect și le mulțumim pentru implicare!”

În susținerea prezenței la Expo Retail 2022, Smart ID Dynamics va beneficia și de suportul unora dintre principalii parteneri în zona Retail. Aceștia vor fi alături de echipa Smart ID atât prin logistica soluțiilor și a echipamentelor expuse, cât și prin disponibilitatea de a oferi tot suportul necesar prezentării acestora la locație. Împreună cu echipa dedicată Smart ID, reprezentanții acestor parteneri vor oferi informații relevante tuturor vizitatorilor Expo Retail.

Pe perioada desfășurării acestui proiect, alături de soluțiile proprii nou integrate în portofoliul pentru Retail: Smart Lockers și Sceptrum ERP, Smart ID promovează echipamentele moderne dedicate sectorului Retail și soluțiile tehnologice specializate ale partenerilor noștri: Zebra Technologies, NCR, SES Imagotag și Cust2Mate. Acesta este unul dintre cei mai noi parteneri Smart ID, care s-a alăturat prin introducerea în portofoliul Smart ID a primelor cărucioare de cumpărături inteligente – Smart Cart Platform, cu Self CheckOut integrat.

Pe parcursul dezvoltării sale, Smart ID a demonstrat că este o companie cu o viziune clară de business, care evidențiază importanța îmbinării dintre procesele tradițional existente cu cele mai inovative tehnologii la nivel internațional. Această ideologie a ajutat compania să evolueze unitar, ca și echipă, dar și alături de parteneri: unii dintre ei nou integrați în business-ul Smart ID, alții deja tradiționali, care și-au valorizat suportul pe parcursul timpului.

Răzvan Drăgoi, Deputy General Manager Smart ID, apreciază: “Ne mândrim că am reușit să atragem de partea Smart ID parteneri puternici, ce reprezintă un real suport în scopul întregirii arsenalului de echipamente, soluții și automatizări Smart ID pentru revoluționarea Retailului. La această ediție Expo Retail vom participa alături de parteneri tradiționali precum Zebra (ET40/ET45, TC2X, TC5X, PS20, CC600 și CC6000), NCR (prin soluția NCR Self CheckOut), SES Imagotag (etichete electronice și soluția VUSION Rail) și Cust2Mate (Smart Cart Platform, cu Self CheckOut integrat). Pe această cale le mulțumim că ne sunt alături în acest demers și, de asemenea, suntem încrezători în evoluția parteneriatului nostru pe termen lung. Dorim ca împreună să reprezentăm în continuare unul dintre pilonii ce aduc schimbarea în Retail, prin integrarea noilor tehnologii cu orientarea nativă către retailer și chiar mai departe, către utilizatorul final.