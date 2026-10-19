Radiocom a suspendat preventiv comunicarea prin e-mail după incidentul cibernetic detectat luni, 19 octombrie 2026. Pentru companiile și instituțiile deservite, furnizarea serviciilor continuă, potrivit verificărilor preliminare.

Oficialii Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) au prezentat primele constatări într-un comunicat preluat de News.ro: „Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) investighează un incident de securitate cibernetică, detectat astăzi, 19.10.2026, la ora 06:30. Din primele verificări, incidentul are caracteristicile unui atac de tip ransomware. Incidentul a fost raportat prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar o echipă a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul companiei pentru investigații”.

Compania spune că a intervenit imediat pentru limitarea incidentului. Despre aria afectată și măsura aplicată pe durata cercetărilor, reprezentanții Radiocom au precizat: „Pe baza verificărilor de până acum, impactul pare concentrat în rețeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv pe durata investigației”.

Verificările separă impactul intern de serviciile furnizate

În privința contractelor aflate în derulare, oficialii companiei au transmis: „Serviciile oferite clienților noștri funcționează în continuare, iar până în prezent nu am identificat indicii că ar fi fost afectate. Monitorizăm permanent situația”.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică confirmă, pe baza verificărilor preliminare, situația serviciilor pentru clienți. Specialiștii instituției investighează incidentul și îi evaluează impactul.

Mircea Stoian, director general al Radiocom, a explicat într-un interviu la Euronews România că echipamentele societății și cele ale clienților nu par afectate. El a subliniat că încadrarea incidentului ca atac ransomware trebuie confirmată.

Radiocom este deținută de statul român și ocupă poziția de lider pe piața românească de broadcasting, adică difuzarea programelor radio și de televiziune. Compania se numără și printre principalii furnizori de comunicații electronice, cu servicii destinate instituțiilor publice și clienților privați.

Compania cere prudență la mesajele primite în numele său

Economica.net relatează că Radiocom le recomandă clienților și partenerilor prudență față de mesajele care par să vină de la companie și să evite linkurile sau atașamentele neașteptate. G4Media.ro scrie că, până la restabilirea e-mailului, aceștia nu pot lua legătura cu societatea la adresa electronică folosită de obicei.

Întrebat despre protecția informatică, Stoian a confirmat existența unor programe antivirus sau sisteme de protecție. El a explicat că și furnizorii de asemenea programe pot avea vulnerabilități care se transferă utilizatorilor, fără să atribuie incidentul de la Radiocom acestei cauze. Stabilirea modului în care s-a produs atacul revine celor care îl investighează.

G4Media.ro scrie că SNR încearcă să stabilească, împreună cu autoritățile, ce date au fost afectate și a sesizat deja instituțiile competente, printre care DIICOT. Societatea urmează să le trimită notificări persoanelor și instituțiilor vizate, conform legii.

Stoian a anunțat că vor fi transmise comunicate în cursul zilei de luni sau marți, 20 octombrie, în funcție de momentul în care compania primește informații noi din investigație.