Institutul de Studii Financiare şi Autoritatea de Supraveghere Financiară în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București invită studenții universității partenere în data de 20 octombrie 2026, ora 17:30, la Seminarul SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF – Convergența dintre cunoaștere și practică în piețele financiare nebancare.

Evenimentul va explora subiecte esențiale legate de educația financiară, aspecte privind tot ce trebuie să știi despre Digitalizare și Project Management în asigurări. Prezentarea temelor se va desfășura în mod interactiv, cu studii de caz susținute de specialiști pentru înțelegerea aprofundată a mecanismelor specifice fiecărei teme.

Invitați speciali:

Ieronim ȘTEFAN – licențiat în Administrație și Management Public și deține un master în Bănci și Asigurări, ambele obținute la Academia de Studii Economice din București. În prezent, este doctorand la Universitatea din Craiova. Cu o pregătire solidă în domeniul economic, a acumulat experiență profesională în cadrul Institutului Cultural Român (ICR), la serviciul financiar-contabilitate, și la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Din 2020 face parte din echipa Institutului de Studii Financiare (ISF), unde, din 2024, coordonează Departamentul de Educație Financiară. Este certificat ca Formator și Manager de Proiect.

Anca TEODORESCU – absolventă a Facultății de Automatică UPB și Management ASE, ocupă de sapte ani poziția de Project Management Officer (PMO) în cadrul Generali România. A intrat încă de pe băncile facultății în industria de asigurări. A coordonat și construit echipe de IT și proiecte complexe în companii de asigurări de top din România, pornind din 1995 de la aplicații offline și transfer de date pe dischetă și ajungând acum la arhitecturi integrate, securizate, in Cloud, cu procese automatizate și digitalizate complet. Este Lector în cadrul ISF din anul 2014 și Formator Autorizat. Experiența de mai bine de 30 de ani în implementări de proiecte IT&C și digitalizare în domeniul asigurărilor a evidențiat cât de important este să fim deschiși către inovație, să fim promotori ai schimbării, atunci când credem în ea, și, mai mult decât atât, să fim fericiți în mediul în care lucrăm și cu cei cu care colaborăm.

sursa https://www.isf.ro/ro/seminarul-smartfinisf-si-laboratorul-academic-asf-convergenta-dintre-cunoastere-si-practica-6