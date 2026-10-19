Puterea de cumpărare a salariului mediu net a scăzut în august 2026 față de august 2025, deși suma încasată a crescut cu 5,6%. Indicele câștigului salarial real, care exprimă evoluția salariului după luarea în calcul a prețurilor, a fost de 99,5%: venitul mai mare în lei nu a compensat integral scumpirile.

Pentru august, Institutul Național de Statistică (INS) indică un câștig mediu de 5.688 de lei net și 9.497 de lei brut. Comparativ cu iulie, netul s-a redus cu 132 de lei, respectiv 2,3%, iar brutul cu 212 lei, echivalentul unei scăderi de 2,2%.

Comparația lunară arată o reducere atât în lei, cât și în putere de cumpărare

Față de iulie 2026, indicele salariului real a coborât la 97,5%. Acesta descrie comparația dintre două luni consecutive, în timp ce indicatorul anual compară venitul și prețurile cu cele din aceeași lună a anului anterior.

Analiza INS plasează august la capătul a 14 luni consecutive de scădere a salariului real. La începutul acestei perioade, comparația dintre iulie 2025 și iulie 2024 indica un nivel de 97,6%.

Pentru celelalte luni din 2026, reperele salariale publicate de instituție sunt:

Martie: 5.938 de lei net, la un câștig brut de 9.902 lei.

Aprilie: 5.843 de lei net și 9.740 de lei brut.

Iulie: 5.820 de lei net, respectiv 9.709 lei brut.

Primele și încasările firmelor explică variațiile veniturilor

În comunicatul privind câștigul salarial, INS explică motivele reducerilor înregistrate în august: „În luna august 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie 2026, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă și alte drepturi salariale”.

Pentru activitățile în care media salarială a crescut de la o lună la alta, instituția detaliază separat factorii care au influențat rezultatul: „Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice”.

Diferențele dintre sectoare privesc atât sumele, cât și evoluția lor

În august 2026, programarea și consultanța în tehnologia informației au avut cel mai ridicat câștig mediu net, de 13.010 lei. Următoarea valoare a fost de 11.760 de lei, în extracția de petrol brut și gaze naturale.

La celălalt capăt al distribuției, categoria altor activități de servicii a înregistrat 2.985 de lei net. Pentru pescuit și acvacultură, media a fost de 2.998 de lei.

Comparativ cu iulie, modificările salariului mediu net au fost diferite de la o activitate la alta:

Fabricarea de autovehicule pentru transport rutier, remorci și semiremorci: scădere de 18,3%, cea mai pronunțată dintre reducerile evidențiate de INS.

Arhitectură și inginerie, inclusiv testări și analize tehnice; producția altor mijloace de transport; servicii juridice și contabilitate; extracția de petrol brut și gaze naturale: reduceri cuprinse între 10,5% și 14%.

Jocuri de noroc și pariuri: majorare de 8%.

Producție de filme, materiale video și programe de televiziune, înregistrări audio și editare muzicală; difuzarea și transmiterea programelor; agenții de știri și distribuția altor tipuri de conținut; activități sportive, recreative și distractive; producția de articole din tutun: creșteri între 3% și 6,5%.

Sănătate și asistență socială, în sectorul bugetar: reducere de 1,1%.

Învățământ, în sectorul bugetar: scădere de 1%.

Administrație publică: diminuare de 0,6%.

Inflația din septembrie arată ritmuri diferite ale scumpirilor

După luna pentru care sunt raportate aceste salarii, rata anuală a inflației a ajuns în septembrie 2026 la 6,61%, de la 6,17% în august, conform datelor INS. Comparația anuală a prețurilor indică o scumpire de 11,12% pentru servicii. Bunurile nealimentare au înregistrat un avans de 7,06%, în timp ce alimentele au fost cu 3% mai scumpe.

Comunicatul INS privind inflația prezintă și comparațiile lunare, de la începutul anului și dintre mediile a două perioade consecutive: „Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) față de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”.

Pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), indicatorul pentru septembrie raportat la august a fost de 100,76%. Rata anuală calculată prin această metodă s-a situat la 6,5%, pentru septembrie 2026 față de septembrie 2025.

Tot pe baza IAPC, modificarea medie a prețurilor din intervalul octombrie 2025-septembrie 2026, comparativ cu octombrie 2024-septembrie 2025, a fost de 8,4%. Această valoare privește două perioade de câte 12 luni, nu doar comparația dintre lunile septembrie.

În august, Banca Națională a României (BNR) a majorat estimarea inflației pentru finalul lui 2026 de la 5,5% la 6,1%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu. Pentru sfârșitul anului 2027, prognoza a fost revizuită la 3,4%, față de nivelul anterior de 2,9%.