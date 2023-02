Viessmann raportează o creștere istorică în 2022

Grupul german Viessmann raportează o creștere istorică a business-ului în 2022, la aniversarea a 105 ani de activitate. Compania a atins venituri de 4 miliarde de euro, în creștere cu 19% față de anul precedent. În România, Grupul Viessmann este prezent încă din 1998.

În următorii ani, Viessmann intenționează să investească 1 miliard de euro în soluții ecologice dedicate ameliorării climatice, concentrându-se pe extinderea capacităților de cercetare și producția de pompe de căldură.

Allendorf (Eder) – Grupul Viessmann își continuă creșterea de business în anul fiscal 2022, compania de familie aniversând și 105 ani de activitate. Viessmann și-a crescut veniturile totale la 4 miliarde euro, însemnând 19% față de 3,4 miliarde euro înregistrați în anul precedent. Numărul total de angajați a crescut de la 13.000 în anul precedent la un total de 14.500. Evoluțiile pozitive au demonstrat eficiența strategiei Grupului Viessmann, pe zona de soluții climatice durabile, refrigerare, investiții strategice în companii medii, dezvoltări real estate în zona sustenabilă, investiții în companii noi din zona tehnologiei și responsabilitate socială.

„Anul 2022 reprezintă o piatră de hotar importantă în istoria companiei noastre, deoarece am demonstrat încă o dată ceea ce reprezintă Viessmann. În orice provocare, vedem și o oportunitate pentru schimbare și dezvoltare. Toată experiență adunată în peste un secol de activitate este, iată pusă acum în slujba viitorului, mai bine ca oricând. Din punct de vedere strategic, ne vom concentra pe accelerarea tranziției energetice a clădirilor, cu rezultate concrete în lupta împotriva schimbărilor climatice”, declară Prof. Dr. Martin Viessmann, Președintele Consiliului de Administrație al Grupului Viessmann.

„Aniversând 105 ani de activitate, ne-am asumat și responsabilități suplimentare, înfruntând crizele și provocările momentului. În calitate de facilitatori în tranziția către soluțiile energetice independente, am reușit să ne extindem soluțiile tehnice regenerabile și ecologice și să ne extindem la nivel global în zona de generatori de ecosisteme. În plus, pe lângă responsabilitatea pentru cei care sunt parte în familia mondială Viessmann, ne-am extins și responsabilitatea socială față de cei care suferă cel mai mult de pe urma războiului teribil din Ucraina. Într-un an fără precedent, am avut constant provocări și ne-am urmat și scopul de a contribui la spațiile de locuit ale generațiilor viitoare”, declară Max Viessmann, CEO al Grupului Viessmann.

În România, Grupul Viessmann este prezent încă din 1998

Ascensiunea companiei este susținută de redefinirea stilului de viață al oamenilor și înclinarea acestora către utilizarea energie regenerabile și durabilă, inclusiv în România.

Prin urmare, procesul de înlocuire a sistemelor vechi și ineficiente de încălzire a început, iar Viessmann este unul dintre liderii de pe piață care oferă variante eficiente, bazate pe soluții de încălzire regenerabile, cum ar fi pompele de căldură. Pe lângă acestea, Viessmann are o gamă variată de produse în portofoliu, care includ centrale termice, boilere, termostate, sisteme solare şi aparate de aer condiţionat.

”Anul acesta sărbătorim 25 de ani de activitate, în care am pus în slujba clienților cele mai inovatoare și eficiente soluții. Ne-am asumat această misiune, dovadă fiind faptul că suntem unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de profil. Ne păstrăm poziția și implementăm noi soluții și tehnologii în pas cu constrângerile energetice, cum ar fi pompele de căldură sau panourile solare. Confortul din caselor românilor, dar și promovarea unor soluții prietenoase cu mediul rămân prioritățile Viessmann, în acord cu misiunea globală a grupului.”, declară Olimpiu Achim, director general Viessmann România.

Compania a dezvoltat în România o rețea de peste 1000 de parteneri autorizați cu care acoperă întreg teritoriul țării. Fie că vorbim de instalarea, înlocuirea, întreținere sistemului termic sau servicii post-vânzare, specialiștii Viessmann sunt la dispoziția clienților.

Viessmann Climate Solutions se transformă într-un furnizor lider de soluții integrate prietenoase cu mediul

Cea mai mare zonă de afaceri din cadrul grupului Viessmann și-a continuat dezvoltarea prin furnizarea de soluții integrate climatice. Creșterea Viessmann Climate Solutions a fost accelerată în special de cererea mare pentru soluții climatice durabile, bazate pe energii regenerabile. Acestea includ pompe de căldură cu agenți frigorifici naturali, biomasă, solar termic, stocare electrică, gaze verzi și combustibili verzi lichizi, precum și soluții de purificare a aerului și servicii digitale.

În mai 2022, Viessmann a anunțat că va investi 1 miliard de euro în extinderea soluțiilor ecologice, cu grijă pentru mediu. În consecință, pe zona de business, compania și-a extins capacitățile de producție a pompelor de căldură și aproape a dublat numărul de angajați în acest domeniu. Alte componente centrale ale ofensivei de soluții ecologice a companie includ lansarea noii generații de pompe de căldură Vitocal-150-A/-250-A, dezvoltarea unei unități interne de stocare a bateriei VitoCharge și începerea construcției unei noi facilități de producție a pompelor de căldură în Polonia.

Fundația Viessmann: responsabilitatea socială stabilitate puternică în vremuri tulburi

În 2022, compania Viessmann și-a demonstrat încă o dată poziția și continuă să își asume responsabilitatea socială pentru scopurile sale: crearea de spații de locuit și concentrarea pe generațiilor viitoare.

Viessmann a lansat proiectul Climate Neutral Waldeck-Frankenberg în zona de locuințe. Împreună cu peste 125 de parteneri din regiune, Viessmann urmărește obiectivul clar de a atinge neutralitatea climatică pentru districtul Waldeck-Frankenberg până în 2035 și de a proteja regiunea în mod durabil. De asemenea, Viessmann a donat 500.000 de euro Centrului German de Cercetare a Cancerului.

Concentrându-se asupra generațiilor viitoare, în urma războiului împotriva Ucrainei, Viessmann a donat 5 milioane de euro persoanelor care aveau nevoie urgentă de ajutor în timpul iernii. Mai mult de jumătate din fonduri au fost alocate pentru proiecte care sprijină copiii și familiile din Ucraina, inclusiv donații către cele trei organizații majore Aktion Deutschland Hilft, Unicef și Salvați Copiii.

Despre Viessmann

Viessmann este o companie de familie care a fost fondată în 1917. Astăzi, Viessmann a devenit un grup global, diversificat, cu peste 14.500 angajați. Liniile principale de business Climate Solutions și Refrigeration Solutions oferă soluții durabile în încălzire, răcire, apă și calitatea aerului.

Fundația Viessmann coordonează angajamentele în zona de responsabilitatea socială a afacerii de familie Viessmann. Toate activitățile se bazează pe scopul companiei „contribuim la crearea spațiilor de locuit pentru generațiile viitoare”.