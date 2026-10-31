Un apartament în care nu mai locuiește nimeni poate avea în continuare sume de plată către asociația de proprietari. Legea nr. 196/2018 nu scutește proprietarul de cheltuielile comune doar pentru că nu folosește locuința.

Pe lista lunară, unele sume depind de numărul de locatari sau de consum, iar altele de partea din proprietatea comună care revine apartamentului. Prin urmare, trecerea la zero persoane poate reduce anumite costuri, dar nu face întreaga listă egală cu zero.

Ce rămâne de plătit pentru apartamentul gol

Proprietarul contribuie în continuare la administrarea blocului, curățenia spațiilor comune și lucrările la acoperiș, fațadă, coloane sau ascensor, după criteriul de împărțire prevăzut de lege. În această categorie pot intra plata administratorului și a personalului de curățenie, precum și fondul pentru reparații. Sumele depind de cheltuielile asociației și de partea de proprietate comună aferentă apartamentului, nu de câte zile a stat cineva acolo.

Pot rămâne și costuri pentru servicii de care apartamentul beneficiază ori sume calculate după reguli tehnice. De aceea, un consum individual de apă egal cu zero nu șterge automat costurile comune sau eventualele componente comune ale încălzirii. Potrivit Legii nr. 196/2018, cheltuielile individualizabile se repartizează după indexul contoarelor sau repartitoarelor și după normele tehnice aplicabile.

Nu există o sumă lunară valabilă pentru toate apartamentele goale. Modelul de listă publicat de Primăria Oradea separă consumurile individuale, cheltuielile comune, fondul de reparații, fondul de rulment, restanțele și penalitățile. Fondul de rulment înseamnă bani dați dinainte pentru plățile curente. Banii se pun la loc în funcție de cât s-a cheltuit. Acest fond este diferit de fondul pentru lucrări și reparații.

Ce cheltuieli pot scădea când nu mai sunt locatari

Cheltuielile calculate după numărul de persoane pot cuprinde, în condițiile legii, apa și canalizarea care nu sunt măsurate individual, energia instalațiilor comune și colectarea deșeurilor. Pentru o absență de cel puțin 15 zile într-o lună, proprietarul poate cere în scris scutirea de la aceste cheltuieli dacă adunarea generală a asociației a hotărât-o. Scutirea nu se aplică automat tuturor rubricilor.

Când se schimbă numărul persoanelor din locuință sau pleacă un chiriaș, proprietarul trebuie să anunțe în scris președintele asociației în termen de 10 zile de la schimbare și să ceară actualizarea evidenței. Indexurile contoarelor se transmit separat, potrivit procedurii folosite în bloc. În acest fel, numărul persoanelor și consumul măsurat sunt trecute la rubricile lor, fără a fi confundate cu partea de plată pentru proprietatea comună. Potrivit Legii nr. 196/2018, notificarea scrisă trebuie să arate schimbarea numărului și structurii persoanelor, inclusiv plecarea locatarilor, persoanele luate în spațiu, chiriașii sau comodatarilor; termenul de 10 zile curge de la schimbare, luarea în spațiu ori semnarea contractului. Primăria Sectorului 3 oferă un formular pentru modificarea numărului de persoane și un tabel pentru citirea apometrelor.

Cum poate fi verificată o sumă greșită

Proprietarul poate cere explicația calculului și copii ale documentelor asociației, plătind costul copierii. Dacă lista arată un număr greșit de persoane sau un consum greșit, contestația se depune în scris în 10 zile de la afișarea ei. Președintele asociației trebuie să răspundă tot în scris, în cel mult 10 zile de la primirea contestației.

Contestația poate indica luna, rubrica și notificarea ori indexul care arată eroarea. Contestarea unei sume nu anulează celelalte cheltuieli datorate legal. Termenul de plată al cotelor afișate este de cel mult 30 de zile calendaristice de la afișarea listei. Potrivit Legii nr. 196/2018, contestația poate cuprinde și numărul de persoane și documentele relevante. Dacă accesul la documente sau soluționarea contestației rămâne necorespunzătoare, proprietarul poate sesiza comitetul executiv și cenzorul, apoi compartimentul local prevăzut de lege sau instanța.

În afara listei asociației, proprietarul datorează separat impozitul local pentru locuință, potrivit regulilor din localitatea unde se află aceasta. Pot continua și plățile pentru servicii contractate individual, chiar dacă locuința este goală; costul depinde de contract. Pentru abonamentele de comunicații, ANCOM arată că încetarea contractului și eventualele costuri depind de condițiile în care acesta a fost încheiat.