Fabrica de țevi Metinvest Tubular Iași urmează să se închidă, iar 194 dintre cei 195 de angajați sunt vizați de concedierea colectivă notificată autorităților la 30 octombrie 2026. Pentru o parte dintre salariați au fost anunțate compensații de 10.000 sau 25.000 de lei net, în funcție de vechime.

Metinvest Tubular Iași este fosta ArcelorMittal Tubular Products Iași. Fabrica este controlată de grupul Metinvest, aflat sub controlul lui Rinat Akhmetov și Smart Steel Limited. Compania păstrează postul directorului general, potrivit notificării relatate de presa locală; pentru ceilalți angajați urmează consultări cu sindicatul și preavize individuale.

Angajații nu își pierd locul de muncă la data notificării

Notificarea trimisă la 30 octombrie către Inspectoratul Teritorial de Muncă și agenția pentru ocuparea forței de muncă nu este o decizie individuală de concediere. Angajatorul trebuie mai întâi să discute cu sindicatul despre reducerea numărului de concedieri și despre măsuri pentru cei afectați.

Codul muncii cere cel puțin 30 de zile calendaristice între notificarea autorităților și emiterea deciziilor de concediere. Dacă termenul curge de la notificarea din 30 octombrie, deciziile pot fi emise cel mai devreme la 29 noiembrie 2026. Fiecare salariat concediat are apoi dreptul la un preaviz de minimum 20 de zile lucrătoare.

Compania a anunțat că va trimite preavizele după discuțiile cu sindicatul. Decizia scrisă trebuie să cuprindă motivele concedierii, durata preavizului, criteriile folosite pentru alegerea posturilor desființate și lista locurilor de muncă vacante. Potrivit relatării presei locale, în preaviz salariații vor avea patru ore pe zi pentru căutarea unui alt loc de muncă, fără reducerea salariului.

Compensațiile depind de vechimea fiecărui salariat

Potrivit informațiilor publicate de presa locală despre planul companiei, suma de 10.000 de lei net este anunțată pentru vechime de peste 10 ani, iar cea de 25.000 de lei net pentru vechime de peste 30 de ani. Pentru salariații cu cel mult 10 ani nu a fost anunțată o sumă fixă; drepturile lor sunt cele prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Formularea „peste 10 ani” nu include exact 10 ani, iar „peste 30 de ani” nu include exact 30 de ani. Un salariat cu 30 de ani împliniți depășește însă primul prag. Încadrarea în grilă depinde și de data la care angajatorul va calcula vechimea, precizare care trebuie lămurită în actele aplicabile concedierii.

Indemnizația de șomaj se cere după încetarea contractului

Concedierea nu aduce automat indemnizație de șomaj. Legea cere cel puțin 12 luni de contribuții în ultimele 24 de luni, înregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă, venituri inexistente sau sub pragul legal și neîndeplinirea condițiilor de pensionare.

Pentru persoana care îndeplinește aceste condiții, cererea depusă în cel mult 10 zile de la încetarea contractului permite plata indemnizației de la acea dată. Dacă cererea ajunge mai târziu, dar în cel mult 12 luni, plata începe de la data depunerii ei. Agenția poate oferi înaintea concedierii sprijin pentru găsirea unui loc vacant, schimbarea meseriei sau formare.

Metinvest a preluat fabrica la sfârșitul anului 2025. Compania spune că producția depindea de oțelul adus de la un combinat ucrainean ale cărui operațiuni au fost suspendate după atacurile Rusiei din august 2026. Oțelul găsit în Europa ar costa cu aproximativ 110 euro mai mult pe tonă, potrivit companiei. Metinvest a indicat închiderea activității până la sfârșitul anului 2026.