Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), condusă de Dan Pîrșan, le recomandă celor care au panouri și baterii să păstreze energia produsă ziua pentru consumul de seară, în loc să o trimită în rețea. Pentru o gospodărie, alegerea poate reduce factura, dar câștigul depinde de contract și de costul bateriei.

Pe pagina oficială a APCE, Dan Pîrșan, Iulia Pristavu și Ciprian Cherciu sunt enumerați printre membrii fondatori. Comunicările publice și presa consultată îl identifică pe Dan Pîrșan drept președintele APCE.

Dan Pîrșan spune că unii furnizori oferă între 11 și 22 de bani pentru un kilowatt-oră livrat de prosumatori. Aceste sume sunt afirmația asociației, nu un tarif valabil pentru toți. Comparația utilă este între cât primește gospodăria pentru energia trimisă în rețea și cât plătește pentru energia cumpărată seara, în propriul contract.

Prețul primit pentru curent nu este prețul plătit pe factură

Furnizorul E.ON explică faptul că energia livrată de prosumator este evaluată pornind de la prețul energiei din contract, din care se scade costul dezechilibrelor. Când gospodăria cumpără curent, prețul final include și tarife de rețea, contribuții, accize și TVA. De aceea, un kilowatt-oră trimis ziua în rețea și unul cumpărat seara nu au neapărat aceeași valoare în lei.

Două exemple de oferte consultate la 31 octombrie 2026 arată și de ce prețul trebuie citit în contractul fiecărei gospodării. Valorile de mai jos sunt pentru energia consumată, înainte de taxele și tarifele adăugate pe factură; ele nu dovedesc ofertele de 11-22 de bani invocate de APCE.

Exemplu de ofertă Componenta de achiziție, lei/kWh Componenta de furnizare, lei/kWh Totalul celor două componente, lei/kWh PPC MaxControl 0,638 0,069 0,707 Premier Energy SU Prosumator 0,250 0,500 0,750

În produsul PPC, calculul poate folosi și prețuri care se schimbă la intervale de 15 minute. Prețurile de pe piața unde se cumpără energie pentru ziua următoare, citate în știrea inițială, nu sunt prețurile finale plătite de gospodării.

Ce se întâmplă cu energia trimisă în rețea

Pentru instalațiile de până la 200 kW, E.ON descrie compensarea cantitativă: un kilowatt-oră livrat este pus în balanță cu un kilowatt-oră consumat. Potrivirea cantităților nu înseamnă însă că dispar din factură taxele și tarifele aferente consumului. Pentru instalațiile între 200 și 400 kW, furnizorul descrie compensarea în bani.

E.ON arată că factura prosumatorului se emite lunar, iar energia rămasă de folosit din lunile anterioare ajunge la termen după 24 de luni. APCE critică acest interval, susținând că furnizorii valorifică energia înainte ca prosumatorul să primească banii pentru ea. Intervalul de reportare nu înseamnă că fiecare kilowatt-oră livrat este plătit abia după doi ani.

Regulile de comercializare pentru prosumatori sunt cuprinse în Ordinul ANRE nr. 15/2022, modificat ulterior. Prețul aplicat și felul în care apare compensarea pe factură depind de contractul și de categoria instalației.

Bateria are un cost care trebuie pus lângă economia de seară

Energia păstrată în baterie nu ajunge integral înapoi la aparatele din casă. De exemplu, la o pierdere presupusă de 10%, dintr-un kilowatt-oră pus la păstrare ar putea fi folosiți seara 0,9 kilowați-oră. Câștigul ar fi valoarea curentului care nu mai este cumpărat, din care se scad suma ce ar fi fost primită pentru livrarea în rețea și costul folosirii bateriei.

Comparația se face pe kilowatt-ora consumat ulterior, nu pe capacitatea nominală a bateriei: stocarea aduce un avantaj dacă prețul final evitat seara, minus prețul primit pentru injecție, depășește costul bateriei pe kilowatt-oră livrat, ajustat cu pierderile. Este nevoie și de suficient consum nocturn pentru ca energia stocată să fie folosită.

Ghidul programului publicat în septembrie 2026 prevede finanțare de cel mult 75% din proiect, fără să depășească 15.000 de lei, pentru baterii de minimum 10 kWh. Costul acceptat în program este plafonat la 1.500 de lei pe kWh, iar ghidul cere baterii proiectate pentru cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare și descărcare. Plafonul programului nu este prețul tuturor bateriilor și nici o sumă acordată automat fiecărui prosumator.

La un cost de 1.100-1.900 lei/kWh și minimum 5.000 de cicluri prevăzute de ghidul AFM, costul simplificat este de 0,22-0,38 lei/kWh ciclat, înainte de pierderi; la un randament de 90%, ajunge la aproximativ 0,24-0,42 lei/kWh livrat. Calculul nu include finanțarea, mentenanța, înlocuirea invertorului sau costul capitalului.

La un proiect ipotetic de 10 kWh, calculat chiar la plafonul de 1.500 de lei pe kWh, costul ar fi 15.000 de lei. O finanțare de 75%, dacă ar fi acordată, ar acoperi 11.250 de lei, iar gospodăria ar plăti 3.750 de lei. Pentru a vedea dacă bateria își acoperă costul, gospodăria are nevoie și de consumul său de seară, de pierderile reale ale bateriei și de prețurile din contract.

Ghidul AFM acordă punctaj maxim la 20 kWh, dar aceasta nu dovedește că o baterie de 20 kWh este economică pentru fiecare casă. Capacitatea optimă nu poate fi stabilită fără profilul orar al consumului gospodăriei.

Noile reguli de decontare sunt încă în stadiu de proiect

La 21 septembrie 2026, ANRE a publicat un proiect de noi reguli pentru facturarea și decontarea energiei prosumatorilor. Observațiile au putut fi trimise până la 1 octombrie. La 31 octombrie, documentul consultat era un proiect, nu o regulă nouă intrată în vigoare. La 31 octombrie 2026, ANRE avea publicat un proiect de metodologie, nu o pagină care să confirme adoptarea unei noi metodologii finale.