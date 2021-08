BCR, în calitate de coordonator și aranjor principal, a semnat o nouă finanțare sindicalizată în valoare de 278 mil. lei pentru Grupul Rodbun

Banca Comercială Română a aranjat un credit sindicalizat în valoare de 278 milioane de lei pentru Grupul Rodbun, una din cele mai importante companii de agribusiness din România. Această nouă tranzacție întărește faptul că piața creditelor sindicalizate devine tot mai atractivă pentru antreprenorii români.

Facilitatea de credit cuprinde două tranșe, o facilitate tip revolving în valoare de 249 milioane de lei și o facilitate de credit la termen, în valoare de 29 milioane de lei, care vor fi utilizate de Rodbun pentru refinanțarea facilităților existente, acoperirea nevoilor de capital de lucru și susținerea planurilor de dezvoltare ale grupului.

Sindicatul de bănci este format din Banca Comercială Română, în calitate de aranjor principal mandatat, bookrunner, agent de documentație, agent de facilitate și de garanții și finanțator, CEC Bank, în calitate de aranjor principal mandatat și finanțator, Raiffeisen Bank, în calitate de aranjor principal mandatat și finanțator, Banca Transilvania și Banca Românească în calitate de finanțatori.

PCF Investment Banking România (fosta Professional Capital Finance) a acționat în calitate de consultant exclusiv al împrumutatului în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.

„Deschiderea pe care băncile din România o arată, prin intermediul creditelor sindicalizate, companiilor cu capital 100% românesc, certifică o maturizare și o responsabilizare depline ale mediului de afaceri și de creditare din România. Acționăm împreună, în fond, pentru a crește economia românească. Și pentru a oferi servicii și produse mai bune fermierilor români. Într-un astfel de mediu performant, Rodbun are capacitatea de a continua investițiile în genetică (inclusiv cea din patrimoniul național), producerea de sămânţă adaptată regiunii și capacități logistice ultramoderne. Mai mult, compania are capacitatea de a investi în testarea unei soluții tehnologice revoluționare, care poate crește cu până la 50% rezistența cerealelor la secetă – și facem asta în contextul urgenței climatice declarate de ONU. Pentru ca România să fie mai bine pregătită pentru următoarele decenii”, afirmă Daniel Muntean, CEO Rodbun.

„Rodbun este un business românesc puternic care a crescut în mod constant de la an la an și care și-a dorit mereu să creeze un brand național. Ne-am bucurat că am putut să îi sprijinim în proiectele lor de-a lungul anilor, grupul fiind mereu un partener solid și de încredere. Împreună cu fiecare tranzacție am încercat să fim cât mai aproape de realitatea sectorului în care activează grupul și să oferim soluții competitive. Sectorul agribusiness este unul vital pentru creșterea economiei pe baze solide și sustenabile și vom continua să finanțăm antreprenorii vizionari, care alocă resurse importante în cercetare și inovare”, afirmă Ana-Maria Samuilă, Head of Agriculture Financing BCR.

„Suntem mândri și onorați că am coordonat acest nou credit sindicalizat pentru compania Rodbun, un actor important pe piața agribusiness, cu un plan de afaceri viguros, adaptat provocărilor contextului economic și climatic. Sindicalizarea a fost finalizată cu succes prin suprasubscriere, acest lucru indicând atât calitatea companiei antreprenoriale românești, cât și apetitul băncilor pentru finanțarea sectorului agribusiness din România”, afirmă Grația Popescu, Senior Banker Loan Syndication BCR.

„Parteneriatul nostru cu Rodbun, început acum 4 ani, scrie un nou capitol încheiat cu succes. Cu susținerea băncilor partenere din cadrul sindicatului, cărora le mulțumim pentru suport și diligența de-a lungul unui proces complex, Rodbun este astăzi o companie stabilă, cu o cultură financiară importantă și cu perspective de dezvoltare corporatistă semnificativă în următorii ani”, afirmă Mihai Iordan, Managing Partner PCF Investment Banking România.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci, iar Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (RTPR) a acordat asistență juridică Grupului Rodbun.

Despre Grupul Rodbun

Rodbun este o companie-integrator de produse și soluții în domeniul agricol, având capital integral românesc, înființată în anul 2002.

Prioritatea strategică a grupului Rodbun în perioada 2020-2030 este prezervarea, dezvoltarea și promovarea geneticii românești de tradiție și calitate.

Rodbun înseamnă o echipă de peste 500 de oameni care, cu seriozitate și profesionalism, le oferă fermierilor români input-uri de cea mai bună calitate, parteneriate solide pentru valorificarea recoltelor, soluții moderne de consultanță, sprijin profesional și finanțare.

Grupul Rodbun deține o bază genetică de sămânță pentru un portofoliu foarte larg de culturi, trei fabrici de procesare și condiționare sămânță și o rețea de peste 500 de Promotori și 50 de magazine agricole.

Grupul deține una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice din piața agro, cu centre logistice regionale, depozite zonale si capacități de depozitare cereale.

Sindicatul de bănci

Despre Banca Comercială Română (BCR)

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 18 centre de afaceri și 16 birouri mobile dedicate companiilor și 370 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de cea mai mare rețea națională de ATM-uri și mașini multifuncționale – aproape 1.800 de echipamente, aproximativ 11.300 POS-uri și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și active de peste 36 miliarde lei, la sfârșitul primului semestru din 2020.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească, care oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking și phone-banking (Tele CEC).

Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, este unicul acționar al CEC Bank.

Despre Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank este una dintre băncile universale aflate în top 5 în România și deservește 2,2 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. În ultimii ani, banca a intensificat procesul de simplificare și transformare digitală, dezvoltând o serie de soluții digitale de creditare, plăți online și cu dispozitive mobile care să răspundă nevoii clienților de a avea acces la servicii bancare oriunde, oricând. Peste 950.000 clienți digitali folosesc aplicațiile Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online. Raiffeisen Bank are 4.800 de angajați și o rețea de peste 300 de agenții în toată țara, aproximativ 700 de ATM-uri, 400 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și 24.500 de POS-uri.

Despre Banca Transilvania

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România şi principalul finanţator al economiei. Cu o poveste începută acum 27 de ani, BT are peste 18% cotă de piaţă, 3,4 milioane de clienţi, 3 linii de business, peste 9.000 de persoane în echipă, soluţii de online banking de ultimă generaţie şi 500 de sedii în 180 de localităţi. Este singurul brand bancar românesc din clasamentul Brand Finance Banking 500 (2021). Dincolo de banking, Banca Transilvania doreşte să aibă impact pozitiv în România, atât pentru oameni, cât şi pentru business şi mediu.

Despre Banca Românească

Banca Românească oferă de 30 de ani clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate adaptate nevoilor fiecăruia. Cu o rețea teritorială de aproape 100 de sucursale și agenții, Banca Românească se poziționează în prezent – prin soluțiile diversificate pe care le propune nevoilor financiare ale persoanelor fizice și juridice – ca instituție financiar-bancară de top din punctul de vedere al accesibilității și competitivității. Detalii despre oferta Băncii Românești puteți afla accesând www.banca-romaneasca.ro.