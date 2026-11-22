Tribunalul din Milano a dispus la 16 noiembrie 2026 administrarea judiciară, timp de un an, a activităților din Italia ale băncii lituaniene Revolut Bank UAB. Măsura nu vizează sucursala din România, iar Revolut spune că serviciile bancare continuă să funcționeze fără întreruperi.

Hotărârea italiană nu stabilește blocarea conturilor, cardurilor sau transferurilor clienților din România. Administrarea judiciară înseamnă că două persoane numite de instanță vor lucra alături de conducerea băncii pentru a corecta problemele găsite în Italia; ele nu preiau toate activitățile Revolut.

Conturile din România nu intră sub măsura din Italia

Termenii publicați de Revolut pentru România identifică sucursala din București a Revolut Bank UAB drept entitatea care deservește clienții ale căror contracte au fost transferate aici. Contractele netransferate rămân, până la transfer, la banca din Lituania. Ambele situații sunt diferite de activitatea italiană vizată de hotărârea Tribunalului din Milano.

Sucursala din București este înscrisă în registrul Băncii Naționale a României. Banca Revolut Bank UAB este autorizată în Lituania și supravegheată de banca centrală lituaniană și de Banca Centrală Europeană. Revolut afirmă că decizia din Italia nu oprește serviciile pentru persoane fizice și firme nici acolo, nici la nivel global. Pentru clienții din România, hotărârea nu impune o cerere de deblocare sau schimbarea cardului.

Instanța cere corectarea verificărilor făcute în Italia

Decizia vine după anchete privind felul în care au fost verificați unii clienți și unele transferuri. Potrivit procurorilor din Milano, controalele insuficiente ar fi înlesnit transferul, ascunderea sau deturnarea unor sume care totalizează 76,5 milioane de euro. Este vorba despre operațiuni investigate, nu despre o sumă blocată în conturile tuturor clienților Revolut.

Problemele semnalate de acuzare privesc perioada 2021-2026 și mai multe tipuri de clienți și operațiuni. Actele anchetei nu arată că există probe potrivit cărora banca ori conducerea ei ar fi luat parte, cu bună știință, la planurile infracționale. Aceasta este o anchetă asupra controalelor băncii, nu o hotărâre care declară vinovați clienții săi.

Administratorii numiți de instanță, Ilaria Ramoni și Piero Antonio Capitini, vor lucra alături de conducerea Revolut. Mandatul lor privește domeniile în care au fost găsite probleme. Verificările includ felul în care banca urmărește mișcările de bani, stabilește alertele, deschide conturi prin internet și leagă cardurile de titularii lor.

Următoarea verificare în instanță este pe 25 februarie 2027

Revolut trebuie să pregătească, în termen de 60 de zile de la măsura dispusă pe 16 noiembrie, un plan pentru corectarea problemelor. Acesta este un termen pentru bancă, nu pentru clienții din România. Administratorii vor urmări aplicarea măsurilor, iar instanța va examina mersul procedurii la prima audiere de control, programată pe 25 februarie 2027.

În funcție de rezultatul remedierii, procedura poate duce la ridicarea administrării judiciare sau la o altă măsură de control. Relatarea despre procedură menționează și confiscarea afacerii ca posibilitate extremă, dacă s-ar constata o legătură ireparabilă cu interese infracționale. Niciuna dintre aceste soluții nu a fost decisă pentru termenul din februarie.