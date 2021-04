Connections – Brandul de angajator a favorizat recrutările din IT pe timp de pandemie

În 2020 solicitările proactive de poziții în cadrul companiei au crescut cu 18% pe segmentul middle și seniors

București, 27 aprilie 2021. Conform datelor Connections, lider pe piața de transformare digitală din România, reputația solidă pe piața de tehnologie, cultura de angajator și proiectele complexe dezvoltate de companie sunt principalele motive care au facilitat procesul de recrutare și retenția angajaților în perioada de pandemie.

Procesul de recrutare a fost simplificat de contextul crizei sanitare, iar timpii de angajare s-au redus cu 30%, datorită flexibilității pe care o oferă interviurile în format online.

În prezent, pentru pozițiile middle-senior, recrutarea durează până la maximum 2 luni, iar pentru poziții de nișă (de exemplu RPA) pe zona de entry level, recrutarea durează în medie 2-3 săptămâni.

“Durata recrutării depinde foarte mult de tipul de proiect – tehnologii noi, domeniu de impact, proiect inovativ, stabilitate – de brandul de angajator și de pachetul salarial alocat pentru poziția respectivă. Datorită complexității proiectelor derulate, focusul nostru este pe atragerea de seniors și talente. Suntem unul din principalii parteneri ai UiPath în România și am implementat alături de ei procese de automatizare în industrii cheie”, declară Iulia Andreea Bădăuță – IT&RPA Talent Acquisition Connections.

Connections a creat un tool propriu pentru a automatiza și fluidiza procesul de recrutare și de retenție al talentelor, iar recrutarea se realizează intern cu o echipă specializată.

Connections are o cultură de companie solidă, iar angajații petrec în medie peste 4 ani în companie. ”Ne bucurăm de o rată ridicată de retenție, iar colegii care ni se alătură apreciază proiectele pe care le derulăm local și internațional și care le dau oportunitatea de a crea un portofoliu profesional competitiv. Anul trecut solicitările proactive de poziții în cadrul companiei noastre au crescut cu 18% pe segmentul middle și seniors”, declară Iulia Andreea Bădăuță – IT&RPA Talent Acquisition Connections.

Connections a abordat o strategie dinamică de sprijin față de companiile care, confruntate cu criza sanitară, trebuiau să facă trecerea către gestionarea afacerii online. Echipele de programatori seniori au creat produse specifice cum ar fi Digital Workplace – un produs care oferă servicii la cheie hardware și software pentru funcționarea online a afacerilor, soluție potrivită pentru lucrul de acasă, Tudor – Robotul virtual de contabilitate, precum și aplicația ID Scanner, prin care se pot extrage datele din cărțile de identitate printr-o simplă fotografie.

De asemenea, echipele Connections au dezvoltat și robotul SAM care ajută la managementul administrativ al pacienților din cadrul unei instituții medicale private.

”Programatorii noștri de top au înțeles că este important să se dedice clienților și să îi ajute și pe aceștia să traverseze mai ușor criza. Nivelul ridicat de engagement al colegilor a avut ca rezultat idei de excepție, implementate în produse foarte bine primite pe piață. Tehnologia a facilitat relațiile dintre noi, iar angajații ne consideră o destinație, nu un punct de tranzit”, afirmă Bogdan Florea, CEO și Founder Connections.

Imediat după declanșarea pandemiei Connections a apelat la o platformă suport pentru angajați și a alocat bugete importante care să le permită acestora să participe la programe de dezvoltare profesională și personală. Totodată, angajații Connections au avut permanent acces la consiliere psihologică.

”Numeroși colegi au apelat la programul gratuit de consiliere psihologică pe care l-am gândit și implementat în timpul pandemiei, care i-a ajutat să privească situațiile prin care trec cu mai multă claritate, să gestioneze mai bine stresul și să privească din altă perspectivă singurătatea asociată automat cu pandemia.”, declară Aurelia Călin, Recruitment & Corporate Wellbeing Specialist Connections.

Pandemia a readus în atenția angajaților beneficiile non-financiare, aceștia fiind din ce în ce mai interesați de cooperare la nivelul echipei, suport din partea managerului, comunicare transparentă, proiecte dinamice și complexe, stabilitate și o mare flexibilitate dusă spre remote work.

DESPRE CONNECTIONS

Connections este lider pe piața de digital transformation din România, are 300 de angajați și birouri în Bulgaria, Serbia, Germania, Franța, Olanda, SUA, Arabia Saudită și Taiwan. Compania este specializată în Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management și Software Development On Demand. Clienții Connections sunt companii globale și companii medii românești din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom și Retail. Începând cu luna iulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adopție la nivel mondial, alături de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizată în industrii cheie. Totodată Connections a investit peste 200.000 euro în dezvoltarea unei platforme fintech de open banking menită să integreze API-urile puse la dispoziție de băncile din România, odată cu aplicarea directivei Revised Payment Service Directive (PSD2), care obligă băncile să dea acces la informații privind conturile bancare de plăți accesibile online, unor terțe părți care își pot dezvolta servicii de informații, plăți și alte servicii financiare către clienții băncilor. Connections a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 7 milioane de euro.