Dacă pui deoparte 500 de lei la sfârșitul fiecărei luni, în cinci ani depui 30.000 de lei. În trei simulări pentru aceleași 60 de depuneri, suma finală este de aproximativ 33.727 de lei cu dobânda folosită în exemplul de depozit, 36.264 de lei cu un randament ipotetic pornit de la Tezaur sau 32.571 de lei într-un exemplu de fond de obligațiuni. Acestea sunt calcule cu dobânzi și reguli presupuse constante, nu sume promise peste cinci ani.

Cât adaugă randamentul la cei 30.000 de lei

Fără dobândă: 30.000 de lei depuși și niciun câștig.

Depozit bancar: aproximativ 33.727 de lei, din care 3.727 de lei câștig după impozitul pe dobândă.

Randament ipotetic de 7,50% pornit de la Tezaur: aproximativ 36.264 de lei, din care 6.264 de lei câștig, dacă dobânda poate fi reinvestită la aceeași rată.

Fond de obligațiuni: aproximativ 32.571 de lei, din care 2.571 de lei câștig după costurile și impozitul estimate în exemplu.

Depozitul din exemplu are dobândă fixă pentru un an, nu pentru cinci. Emisiunea Tezaur folosită ca reper se cumpără doar într-o perioadă limitată, iar fondul poate avea un randament mai mic sau chiar o pierdere. Niciunul dintre cele trei rezultate nu descrie o ofertă care garantează aceeași sumă pentru toate cele 60 de depuneri.

Cum se adună dobânda când depui lunar

Calculul fără dobândă este 60 × 500 de lei = 30.000 de lei. Nu toți cei 30.000 de lei produc câștig timp de cinci ani: prima depunere rămâne aproape 60 de luni, pe când ultima, făcută la sfârșitul lunii a 60-a, aproape că nu mai are timp să crească. Dobânda compusă apare când câștigul este adăugat banilor și produce, la rândul lui, dobândă.

Un exemplu este depozitul în lei deschis prin YOU BRD, pentru care banca afișează o dobândă de 5,20% pe an la termenul de 365 de zile și o sumă minimă de 500 de lei. Din dobânda de 5,20%, banca reține impozitul de 10% prevăzut de Codul fiscal: 5,20% × 90% = 4,68% net pe an. Pentru simulare, această rată este împărțită la 12, adică aproximativ 0,39% pe lună.

La câte 500 de lei depuși la sfârșitul fiecărei luni, calculul este 500 × [((1 + 0,0039)^60 − 1) / 0,0039]. Rezultă aproximativ 33.727 de lei: 30.000 de lei depuși și 3.727 de lei câștig net. Formula presupune că dobânda netă se adaugă lunar banilor și că rata rămâne aceeași cinci ani; un depozit real de 365 de zile trebuie reînnoit, iar dobânda de la fiecare reînnoire nu este cunoscută astăzi.

Ce presupun simulările pentru Tezaur și fond

Emisiunea Tezaur pe cinci ani are dobândă anuală de 7,50% și poate fi cumpărată între 9 noiembrie și 4 decembrie 2026. Este emisă la 8 decembrie 2026 și ajunge la scadență la 8 decembrie 2031. Dobânda se plătește anual și nu este impozitată pentru persoanele fizice rezidente care dețin titlurile.

Cei 36.264 de lei sunt rezultatul unei simulări cu 60 de depuneri lunare și un randament de 7,50% presupus constant și reinvestit. Tezaur nu adaugă automat dobânda la titluri în fiecare lună: plătește dobânda o dată pe an. Fără reinvestirea sumelor încasate, câștigul este mai mic. Nici cele 60 de cumpărări nu pot fi făcute din aceeași emisiune; pentru lunile următoare ar fi necesare emisiuni noi, ale căror dobânzi nu sunt cunoscute.

În simularea fondului, rata de calcul pornește de la un randament brut ipotetic de 4,20% pe an și scade 0,79% costuri curente estimate, rămânând 3,41%. Documentul fondului BT Obligațiuni indică separat un scenariu moderat de 4,2% după un an, nu un câștig promis an de an. Costurile indicate sunt de 0,78% pe an pentru administrare și alte cheltuieli și de 0,01% pentru tranzacționare; documentul nu indică un comision de intrare sau de ieșire.

Cu aceste ipoteze, cele 60 de depuneri ajung la aproximativ 32.653 de lei înainte de impozitul pe câștig și la 32.571 de lei după impozitul estimat. Pentru vânzările făcute prin entitățile prevăzute de lege, din 1 ianuarie 2026 câștigul este taxat cu 3% pentru unitățile deținute peste 365 de zile și cu 6% pentru cele deținute sub 365 de zile. Impozitul se aplică unui câștig, nu întregii sume de 30.000 de lei depuse. La vânzarea tuturor unităților după cinci ani, cele cumpărate recent nu au aceeași vechime ca primele; pentru transferurile care nu sunt făcute prin entitățile prevăzute de lege, cota din 2026 este de 16%.

Fondul nu garantează nici randamentul, nici suma depusă. Valoarea unităților poate coborî sub banii investiți, iar fondurile nu sunt acoperite de garanția depozitelor bancare, arată Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cum pui banii deoparte și când îi poți folosi

Alegi ce sumă poți lăsa deoparte și pentru cât timp. Dacă vrei să ai la dispoziție toți banii la o anumită dată, verifici scadența fiecărei cumpărări, nu doar data primei depuneri. Pentru un depozit, verifici suma minimă, termenul, dobânda și costurile contului. În exemplul BRD, minimul este de 500 de lei și termenul este de 365 de zile. Dacă deschizi câte un depozit lunar, fiecare ajunge la scadență la altă dată; la reînnoire, dobânda poate fi diferită. Condițiile pentru scoaterea banilor înainte de scadență trebuie verificate la banca aleasă. Pentru Tezaur, verifici perioada în care se pot cumpăra titlurile și minimul canalului ales. La Trezorerie sau Poștă se poate începe de la 1 leu. Prin Ghișeul.ro, minimul este de 1.000 de lei pentru o subscriere și plafonul este de 200.000 de lei pe cod de emisiune. Cu 500 de lei economisiți lunar, pentru cumpărarea online trebuie adunate cel puțin două depuneri; până la o emisiune în care pot fi folosiți, acești bani rămân neinvestiți în simularea de mai sus. Pentru un fond, verifici documentul cu informații esențiale, costurile și regulile de vânzare înainte să cumperi lunar. Comisioanele de cont sau de tranzacționare pot depinde de firma prin care investești și nu sunt incluse în calculul de 32.571 de lei. Verifici și când devin disponibili banii după vânzare; nu există în acest ghid un termen valabil pentru toate fondurile.

La Tezaur, fiecare emisiune are propria scadență. Titlurile cumpărate din emisiunea din decembrie 2026 ajung la scadență la 8 decembrie 2031, dar titlurile cumpărate în emisiuni ulterioare vor avea alte date de plată. Așadar, suma simulată de 36.264 de lei nu înseamnă că toate cele 60 de cumpărări pot fi încasate integral la 8 decembrie 2031.

Răscumpărarea Tezaur înainte de scadență privește întreaga sumă a unei subscrieri, nu o parte aleasă din ea. Se pierde dobânda aferentă, iar dobânzile deja plătite se scad din suma restituită. Potrivit condițiilor publicate de Poșta Română, plata se face cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii de după depunerea cererii.

Cât pot valora banii după scumpiri

Rata anuală a scumpirilor calculată de INS pentru octombrie 2026 a fost de 6,94%. Dacă prețurile ar crește cu aceeași rată în fiecare dintre următorii cinci ani, sumele de la final ar avea, aproximativ, următoarea putere de cumpărare în banii de astăzi:

30.000 de lei fără dobândă: cât 21.450 de lei astăzi.

33.727 de lei din simularea depozitului: cât 24.114 lei astăzi.

36.264 de lei din simularea Tezaur: cât 25.928 de lei astăzi.

32.571 de lei din simularea fondului: cât 23.288 de lei astăzi.

Calculul împarte fiecare sumă finală la scumpirea cumulată din exemplu. Rata din octombrie 2026 nu este o prognoză pentru următorii cinci ani; prețurile pot crește mai încet sau mai repede.

Întrebări frecvente

Pot cumpăra Fidelis cu 500 de lei?

În oferta Fidelis din noiembrie 2026, minimul de 500 de lei era pentru tranșa dedicată donatorilor de sânge. Pentru emisiunea obișnuită în lei cu scadența în 2028, minimul era de 5.000 de lei. Oferta s-a închis la 13 noiembrie; după listare, titlurile pot fi cumpărate printr-un cont de tranzacționare la bancă sau broker, la prețul pieței.

Poate altcineva să cumpere sau să încaseze Tezaur în locul meu?

Da. Poșta Română permite împuternicirea altei persoane pentru cumpărare, răscumpărare și încasare, printr-o procură notarială specială.

Mai plătesc contribuția la sănătate pentru câștigurile din economii?

După regulile din 2026, contribuția la sănătate pentru veniturile din investiții și alte venituri luate împreună începe de la un total anual de 24.300 de lei. Câștigurile estimate aici nu ating singure pragul, dar alte venituri relevante pot schimba calculul. Dobânda neimpozabilă din Tezaur nu intră în acest plafon; pentru un câștig încasat peste cinci ani vor trebui verificate regulile din acel an.

Ce se întâmplă cu depozitul dacă banca nu mai poate plăti?

Depozitele eligibile sunt acoperite în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent la fiecare bancă, potrivit Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare. Titlurile de stat și fondurile de investiții nu intră în această garanție.

Unde pot sesiza o problemă legată de un fond?

Problemele legate de fondurile de investiții pot fi sesizate Autorității de Supraveghere Financiară.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Ministerul Finanțelor, ordinul pentru emisiunile Tezaur din noiembrie-decembrie 2026; Poșta Română, condițiile de subscriere și răscumpărare Tezaur; Bursa de Valori București, oferta Fidelis din noiembrie 2026; BRD, ghidul dobânzilor; ANAF, Codul fiscal și comunicările despre taxarea investițiilor și contribuția la sănătate; BT Asset Management, documentul fondului BT Obligațiuni; Autoritatea de Supraveghere Financiară, ghidul investitorului; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, regulile de acoperire; INS, rata scumpirilor pentru octombrie 2026, reprodusă de AGERPRES.