O mașină scoasă din folosință de o primărie, de un minister sau de armată se cumpără prin licitația anunțată de instituția care o vinde. Costul nu se oprește la prețul câștigător: se pot adăuga participarea, transportul, reparațiile, asigurarea, actele și impozitul anual.

Primul lucru de verificat este dacă mașina poate fi folosită și înmatriculată. „Scoasă din uz” poate însemna și vehicul vândut ca deșeu, destinat unui operator autorizat, nu unui șofer. Așa a anunțat Municipiul Alba Iulia vânzarea a nouă autovehicule în septembrie 2026.

Unde găsești licitația și cine poate participa

Anunțul se caută pe site-ul instituției, la „Anunțuri”, „Patrimoniu”, „Transparență” sau „Achiziții”. Cumpărătorul verifică termenul de înscriere, data licitației, eventualele reluări și rezultatul publicat. Dacă găsește doar un anunț vechi sau o copie distribuită în altă parte, cere confirmarea instituției la datele de contact din anunț înainte să plătească.

La vânzările obișnuite ale instituțiilor publice pot participa persoane fizice și firme. H.G. nr. 841/1995, aplicabilă din 7 noiembrie 1995, prevede licitația publică cu strigare pentru bunurile pe care alte instituții nu le-au cerut gratuit în 30 de zile. Hotărârea nu se aplică bunurilor care țin de apărare, ordine publică sau siguranță națională.

Mașinile administrate de structurile Ministerului Afacerilor Interne urmează regulamentul separat din H.G. nr. 81/2003. Pentru bunurile Ministerului Apărării Naționale, H.G. nr. 1470/2005 prevede vânzarea prin Romtehnica, după reguli proprii. Nici termenul, nici suma de participare dintr-un anunț nu se mută automat la licitația altei instituții.

Ce faci de la anunț până la trecerea mașinii pe numele tău

Citește anunțul și caietul licitației. Verifică cine vinde, unde poți vedea mașina, prețul de pornire, termenul pentru înscriere, suma cerută pentru participare și condițiile de predare. Află dacă este un autoturism care poate fi folosit sau un vehicul vândut ca deșeu. Vezi mașina și actele. Cere cartea de identitate a vehiculului, numită CIV, și compară seria de identificare de pe mașină cu cea din carte, din certificatul de înmatriculare și din actele de vânzare. Verifică starea tehnică, inspecția tehnică, cheile și documentele care vor fi predate. Pregătește înscrierea. În procedura generală, sunt necesare dovada plății cheltuielilor de participare și actul de identitate sau actele firmei. Caietul poate cere și cerere, împuternicire, documente fiscale ori garanție; depune ce cere anunțul până la termenul lui. Participă la licitație și achită prețul câștigător. În procedura generală, câștigătorul semnează contractul și plătește integral în zece zile de la licitație. Pentru MAI sau MApN, verifică termenul din regulile și anunțul acelei vânzări. Verifică predarea înainte de ridicare. Cere contractul, procesul-verbal al licitației, CIV, certificatul de înmatriculare, cheile și celelalte acte promise. Dacă mașina nu poate circula legal ori în siguranță, pregătește transportul pe platformă. Rezolvă evidența fiscală și actele de circulație. Cu actele de cumpărare, verifică la direcția locală de taxe luarea mașinii în evidență și impozitul anual. Pentru un vehicul deja înmatriculat, noul proprietar cere trecerea dreptului de proprietate pe numele său la serviciul de înmatriculări din județul de domiciliu în 90 de zile de la cumpărare; după termen, înmatricularea se suspendă.

Înaintea cumpărării, regula introdusă prin O.U.G. nr. 7/2026, aplicabilă din 25 februarie 2026, cere cumpărătorului dovada că și-a achitat obligațiile locale. Verificarea electronică poate ține locul certificatului fiscal. Pentru vânzarea obișnuită, actul încheiat cu încălcarea regulii este nul; cumpărătorul verifică în caietul licitației ce dovadă îi cere instituția.

RAR recomandă verificarea CIV și a concordanței dintre seria mașinii și toate actele. O promisiune că documentele vor fi obținute după plată nu înlocuiește CIV. Dacă vehiculul este vândut ca deșeu, cumpărătorul nu trebuie să pornească de la ideea că îl va putea înmatricula.

Cum se schimbă prețul dacă mașina nu se vinde

În procedura generală, comisia instituției stabilește prețul de pornire ținând seama de prețul pieței, perioada de folosire și uzură. Licitația se repetă dacă nu sunt cel puțin doi participanți sau dacă nimeni nu oferă prețul de pornire. Următoarea rundă poate avea loc după minimum cinci zile.

La a doua licitație, prețul poate fi redus cu până la 20% față de primul; la a treia, cu până la 40% față de primul. Reducerile nu sunt obligatorii și nu îi dau cumpărătorului dreptul să ceară acel preț. Dacă bunul nu se vinde nici la a treia rundă, este casat. Aceste reguli nu se aplică automat licitațiilor MAI, MApN, ANAF sau ANABI.

Un anunț al Prefecturii Prahova din septembrie 2025, pentru două autoturisme administrate de MAI, cerea depunerea actelor până la 23 septembrie 2025, ora 13:00. Termenul arată de ce trebuie citit caietul fiecărei licitații; nu este o înscriere deschisă acum.

Cât costă în total o mașină câștigată la licitație

Bugetul începe cu prețul la care se încheie licitația, care poate depăși prețul de pornire. La acesta se adaugă numai cheltuielile care se aplică mașinii și vânzării respective:

Participarea: suma din anunț și, dacă este cerută, garanția, cu regulile ei de restituire sau pierdere.

suma din anunț și, dacă este cerută, garanția, cu regulile ei de restituire sau pierdere. TVA: numai dacă anunțul cere plata ei peste preț.

numai dacă anunțul cere plata ei peste preț. Preluarea: încărcarea, transportul și eventualele costuri de depozitare.

încărcarea, transportul și eventualele costuri de depozitare. Pregătirea pentru circulație: reparațiile, eventualele verificări sau acte RAR, inspecția tehnică și asigurarea obligatorie.

reparațiile, eventualele verificări sau acte RAR, inspecția tehnică și asigurarea obligatorie. Actele și deținerea: certificatul de înmatriculare, plăcile dacă sunt necesare și impozitul auto anual.

La un preț câștigător de 12.000 de lei, ales doar ca exemplu, un cumpărător care are nevoie de certificat nou și de o pereche standard de plăci adaugă 76 de lei și 52 de lei. Suma ajunge la 12.128 de lei înainte de celelalte cheltuieli. Aceste tarife pentru certificat și plăci se aplică din 15 septembrie 2026.

Dacă aceeași mașină din exemplu are motor Euro 6 de 1.600 cm³, baza impozitului anual din Legea nr. 239/2025 este de opt grupe de câte 200 cm³ înmulțite cu 16,5 lei, adică 132 de lei. Împreună cu prețul, certificatul și plăcile, suma calculabilă este de 12.260 de lei. Consiliul local poate majora impozitul cu până la 100%, iar participarea, TVA, transportul, reparațiile, verificările și asigurarea pot schimba totalul; fără aceste sume nu există un cost final sigur.

Într-un caz datat, Inspectoratul de Stat în Construcții Buzău a scos la licitație, la 12 februarie 2025, o epavă Dacia Duster cu preț de pornire de 10.554,38 lei și cheltuieli de participare de 105,55 lei. Dacă ar fi fost cumpărată chiar la prețul de pornire, numai cele două sume ar fi însumat 10.659,93 lei. Acesta nu este prețul final al epavei și nici taxa de participare valabilă la alte licitații. H.G. nr. 841/1995 nu stabilește o garanție universală de 10%.

De ce licitațiile ANAF și ANABI nu sunt același lucru

O mașină din patrimoniul unei primării sau al unui minister nu apare automat pe platforma ANAF. Platforma ANAF este pentru bunuri intrate în proprietatea privată a statului și bunuri sechestrate; licitația online cere cont, documente și plata ori garantarea sumei de participare. Vânzările făcute de executori sunt, de asemenea, altă categorie și nu preiau automat regulile pentru bunurile proprii ale instituțiilor.

ANABI vinde bunuri sechestrate după regulamentul său. Prima licitație pornește de la valoarea evaluată, a doua de la o valoare redusă cu 25%, iar a treia de la una redusă cu 50%. Câștigătorul plătește în cel mult cinci zile lucrătoare, nu în termenul de zece zile din procedura generală a instituțiilor publice.

Întrebări frecvente

Poate o persoană fizică să cumpere o mașină de la armată?

Da, la licitațiile Romtehnica pentru bunurile MApN care pot fi folosite în alte sectoare pot participa și persoane fizice. Aceasta nu înseamnă că orice bun militar poate fi cumpărat de un particular.

Ce se întâmplă dacă vine un singur cumpărător?

La licitația obișnuită reglementată de H.G. nr. 841/1995 este nevoie de cel puțin doi participanți. Dacă vine unul singur, licitația se repetă.

Unde se contestă o licitație organizată greșit?

În procedura generală, contestația privind organizarea sau desfășurarea licitației se depune la instituția vânzătoare în 24 de ore. Instituția o soluționează în cinci zile.

Ce se întâmplă dacă ofertantul câștigă și refuză contractul?

Consecința depinde de condițiile acelei licitații. În anunțul ISC Buzău din 2025, garanția câștigătorului nu se restituia dacă acesta refuza să semneze contractul.

Ce act primește cumpărătorul la ANABI?

După plata integrală, ANABI emite certificatul de adjudecare. Predarea bunului se consemnează într-un proces-verbal.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: H.G. nr. 841/1995; H.G. nr. 81/2003; H.G. nr. 1470/2005; anunțurile ISC Buzău, Prefecturii Prahova și Municipiului Alba Iulia; informațiile MApN despre Romtehnica; Registrul Auto Român; Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări; tarifele publicate de Prefectura București; Legea nr. 239/2025; O.U.G. nr. 7/2026; ghidul ANAF eLicitatii; regulamentul ANABI.